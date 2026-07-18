Franco Velazco fue punto de pifias en ceremonia de Universitario tras el título de la Liga Femenina 2026

Franco Velazco vivió tenso momento tras título de Universitario en la Liga Femenina 2026

El festejo fue completo para Universitario de Deportes en el estadio Monumenta tras coronarse ganador del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Con una actuación convincente, las ‘leonas’ superaron a Sporting Cristal por 3-1 en la final de vuelta, resultado que definió el título a su favor con un global de 5-3.

La ventaja obtenida en el segundo encuentro permitió a la ‘U’ ratificar su dominio en la serie, tras el empate 2-2 en la ida. Bajo la conducción de Carlos Véliz, el grupo mostró cohesión y capacidad para resolver en los momentos críticos, sellando su acceso a la final nacional.

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El tenso momento que vivió Franco Velazco en título de Universitario

Las últimas semanas han sido agitadas para Franco Velazco, actual administrador de Universitario de Deportes. El descontento de una parte de la hinchada se manifestó de manera visible en el Estadio Monumental de Ate, donde se escucharon pifias y gritos de desaprobación hacia el directivo, incluso en medio de la celebración del reciente título del equipo femenino.

La situación quedó registrada en un video difundido a través de redes sociales. Desde la tribuna occidente, varios aficionados no solo pifiaron durante la presentación de Velazco, sino que también se oyeron reclamos directos, con expresiones como “Lárgate”, en clara referencia a su gestión al frente del club.

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Las 'leonas' se coronaron ganadoras del Torneo Apertura tras derrotar a Sporting Cristal en el estado Monumental. (@SonOpiniones_ND)

Así fue el triunfazo de Universitario frente Sporting Cristal

El desenlace del Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenina dejó a Universitario de Deportes en lo más alto. El equipo, dirigido por Carlos Véliz, se impuso por 3-1 a Sporting Cristal en el estadio Monumental y cerró la serie con un global de 5-3, tras el empate 2-2 registrado en la ida. La victoria confirmó la solidez y regularidad de las ‘cremas’ durante todo el primer semestre.

El encuentro comenzó con un golpe tempranero de las locales. A los siete minutos, la uruguaya Sofía Oxandabarat abrió el marcador con un remate preciso desde fuera del área. Poco después, Pierina Núñez amplió la ventaja desde el punto penal, tras recibir una falta en el área que ella misma provocó. La reacción de Sporting Cristal llegó antes del descanso, con un penal convertido por la brasileña Tamara Alves, quien se consolidó como la referente ofensiva de las ‘rimenses’ y mantuvo viva la esperanza de su equipo.

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Revive los mejores momentos del primer tiempo de la gran final de la Liga Femenina Apuesta Total. Universitario se adelantó con un golazo de Sofía Oxandabarat y un penal de Pierina Núñez, pero Sporting Cristal descontó también desde los doce pasos gracias a Tamara Alvez. ¡Todo se define en la segunda mitad! | Bivolor

En la segunda mitad, la ‘U’ mantuvo el control del juego e impidió que las ‘celestes’ encontraran espacios para igualar la serie. El equipo visitante intentó adelantar líneas y crear peligro, pero se topó con una defensa bien organizada y con intervenciones clave de las futbolistas locales en los momentos de mayor presión.

La sentencia definitiva llegó a los 74 minutos, cuando Pierina Núñez dejó atrás a dos defensoras y definió con calidad para sellar el 3-1. Ese gol disipó cualquier duda y permitió que la celebración se adueñara de las tribunas del Monumental.

Universitario de Deportes se consagró campeón del Torneo Apertura 2026 tras vencer por 3-1 a Sporting Cristal, cerrando la serie con un marcador global de 5-3. El equipo clasificó directamente a la final nacional y quedó a la espera de lo que suceda en el Torneo Clausura para aspirar al título absoluto de la Liga Femenina.

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¡Campeonas! Las 'Leonas' de Universitario celebran con euforia la obtención del título del Apertura. Mira la premiación completa, desde la entrega del plato a la capitana hasta el festejo de todo el plantel en el podio. | Bicolor