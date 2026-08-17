Keiko Fujimori cuestionó al ministro Elmer Cuba tras afirmar “exageración” por lluvias: “No está viendo la magnitud”

La presidenta Keiko Fujimori recorre las zonas afectadas por las intensas lluvias en Villa El Salvador, mostrando su solidaridad con las familias damnificadas y criticando la falta de previsión de las autoridades. |Video: TV Perú

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, cuestionó las declaraciones del ministro de Economía, Elmer Cuba, quien restó gravedad a los daños causados por las intensas lluvias en Lima y otras regiones del país. Fujimori afirmó que la autoridad no están dimensionando el impacto y anunció la declaración de emergencia en varios distritos y regiones del sur.

Durante un recorrido por zonas afectadas, Keiko Fujimori advirtió que los daños alcanzan niveles considerables y que muchas familias han perdido todos sus bienes.

“El ministro de Economía no está viendo la magnitud del daño, de las pérdidas y del dolor. Hay familias que han perdido todo. Mi solidaridad con ellos”, sostuvo la mandataria.

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Este video presenta una entrevista o discusión en estudio donde el Ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, participa en una conversación sobre las intensas lluvias y aniegos que afectan a Lima y otras regiones. Cuba expresa la importancia de salvar vidas y afirma que las obras públicas se arreglan, restando importancia a la gravedad de las inundaciones al mencionar "un poco de agua en las rodillas". Los panelistas también discuten la preparación ante fenómenos climáticos y la declaración de emergencia en zonas como Villa El Salvador. Es una cobertura de noticia.

El evento climático DANA Aníbal ha provocado la saturación de vías y el colapso de los desagües, afectando a distritos en Lima y regiones del sur del país. Fujimori subrayó la urgencia de atender la emergencia y de corregir fallas estructurales que agravan la vulnerabilidad de la ciudad ante episodios de lluvias intensas.

“Lo que señalan los vecinos es que hay que corregir la matriz, porque hay una falla, y además ha habido también el colapso de los desagües. El daño es inmenso”, afirmó.

La mandataria detalló que el Ejecutivo, junto al Ministerio de Vivienda, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Sedapal y autoridades locales, está coordinando acciones para reparar los sistemas afectados.

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Keiko Fujimori critica la minimización oficial de los daños por lluvias en Lima| Foto: Presidencia de la República

La presidenta reconoció los reclamos de los vecinos hacia las autoridades por la tardanza en la respuesta y la falta de prevención. Fujimori señaló la necesidad de una reestructuración en Sedapal para garantizar una gestión eficiente de este tipo de emergencias.

En otro momento, la presidenta informó que los colegios afectados por las lluvias suspenderán las clases presenciales y pasarán a la modalidad virtual durante aproximadamente una semana. Por su parte, los centros educativos que no sufrieron daños retomarán sus actividades habituales a partir del 18 de agosto.

Además, la mandataria aseguró que a lo largo de los próximos días se desplegarán equipos de voluntarios, personal municipal y miembros de las Fuerzas Armadas en las zonas impactadas para realizar labores de limpieza y recuperación.

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¿Qué dijo el ministro de Economía sobre los afectados por la lluvia?

Elmer Cuba, ministro de Economía, minimizó el impacto de las lluvias en declaraciones para Exitosa Noticias. El titular comparó la situación con los países europeos.

Peru's President Keiko Fujimori embraces a woman as she visits an area affected by heavy rains, in the Villa El Salvador human settlement, in Lima, Peru, August 17, 2026. REUTERS/Angela Ponce

“En todo el planeta hay lluvias y ocurre lo mismo. Hasta París se inunda, hasta Madrid se inunda. Santiago de Chile, que está acostumbrado a lluvias, se inunda. Tampoco exageremos con un poco de agua en las rodillas. Así pasa”, expresó el funcionario, pese a la situación que se vive en las regiones.

El ministro sostuvo que la prioridad debe ser proteger a la población y recordó que los daños en infraestructura pública son solucionables. “La gente no se puede morir por un fenómeno del Niño, no puede perder su casa por un fenómeno del Niño. Las obras públicas se arreglan”, expresó Cuba, reiterando que no se debe magnificar la situación si se compara con otras naciones.

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