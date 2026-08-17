Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Administrador del IPD asegura que fumigación en la Videna sí fue programada y comunicada: “Fue una mala intervención”

Carlos Felipa, funcionario del IPD, aseguró que los trabajos estaban previstos y que las federaciones fueron informadas previamente, pero atribuyó la llegada del humo a una mala ejecución de la empresa responsable

El paratleta explica que la fumigación estaba programada para el primer piso y sótano, pero el humo llegó a un tercer piso. El IPD ha emitido un comunicado a la empresa responsable por el suceso. (Video: Latina)
Guardar

La polémica por la fumigación realizada en la Videna continúa generando reacciones. Luego de las denuncias por la presencia de humo en zonas donde permanecían deportistas, Carlos Felipa, administrador de sedes del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y paradeportista nacional, brindó su versión de lo ocurrido y explicó que los trabajos estaban programados, aunque se habrían ejecutado antes de la hora prevista.

En entrevista con Latina, Felipa explicó que el caso ya se encuentra bajo investigación y que el IPD tomó medidas contra la empresa encargada de ejecutar los trabajos. Según detalló, la fumigación debía realizarse en determinados espacios del recinto, pero el humo terminó llegando hasta zonas donde se encontraban atletas.

PUBLICIDAD

“Efectivamente ayer hubo una fumigación programada, que se llevó a cabo en una cierta hora. El tema ya está en situaciones de investigación, esa hora de programación fue adelantada”, señaló el funcionario del IPD.

Carlos Felipa agregó que el organismo deportivo ya envió una comunicación formal a la empresa responsable de los trabajos y que se determinarán las responsabilidades correspondientes.

“Ya el IPD emitió también una carta a la empresa responsable de esto, van a haber responsables. Lamentablemente, se tiene que hacer lo que legalmente está estipulado”, sostuvo.

Carlos Felipa es actual administrador de sedes del IPD.
Carlos Felipa es actual administrador de sedes del IPD. Crédito: IPD

IPD niega que se haya fumigado el tercer piso

Uno de los puntos que Carlos Felipa buscó precisar fue el lugar donde estaban previstas las labores. El funcionario rechazó que el tercer piso del albergue haya sido directamente fumigado, como se informó tras conocerse el caso.

PUBLICIDAD

“Se da una información inexacta, en la cual se dice que se fumigó el tercer piso. La fumigación estaba preparada para el primer piso y sótano del estadio atlético”, explicó.

Sin embargo, reconoció que el humo sí alcanzó el tercer piso, donde se encontraban deportistas. Según su versión, esto se produjo debido a una ejecución inadecuada por parte de la empresa contratada.

“Si bien es cierto, llegó el humo al tercer piso, pero fue por una mala intervención quizá de la empresa responsable, que ya está siendo investigada para poder aclarar el porqué el humo de la fumigación llegó hasta ahí”, indicó.

El comunicado del IPD tras la fumigación en albergue de la Videna con deportistas dentro.
El comunicado del IPD tras la fumigación en albergue de la Videna con deportistas dentro.

La fumigación fue avisada

Carlos Felipa también respondió a las declaraciones de la medallista panamericana Yuliana Bolívar, quien había señalado que no recibió ninguna comunicación previa sobre la fumigación y cuestionó que los deportistas permanecieran dentro del recinto durante los trabajos. Al respecto, el administrador de sedes aseguró que existe un procedimiento de comunicación previo cuando se realizan labores en las instalaciones de alto rendimiento.

“Todas las programaciones que tenemos en todas las sedes de alto rendimiento son comunicadas previamente con cada federación para que cada federación comunique a sus entrenadores y deportistas si va a haber o no entrenamiento. Entonces, sí ha habido comunicación”, afirmó.

En ese sentido, el funcionario del IPD consideró que algunas de las versiones difundidas sobre lo ocurrido requieren ser aclaradas mientras continúa la investigación.

“Es una información un poco inexacta en esa situación y se tiene que aclarar esto acá. El Instituto Peruano del Deporte ya dio un comunicado de las acciones tomadas ante la empresa privada que estaba haciendo la fumigación y ahora nada más estamos en espera de la respuesta que se tiene que hacer”, manifestó.

Carlos Felipa defendió la gestión del IPD

Finalmente, el administrador de sedes cuestionó que las informaciones difundidas puedan afectar la imagen de la institución y destacó las labores de mantenimiento que, según indicó, se vienen realizando en las instalaciones deportivas.

“Lamentablemente, estas informaciones afectan muchísimo la buena gestión del Gobierno, porque el IPD es una entidad del Estado y lo que tenemos que hacer nosotros como deportistas es ser muy responsables, ser muy hidalgos y transparentes en dar una información”, expresó.

La medallista panamericana acudió al albergue tras recibir un pedido de auxilio y cuestionó que los trabajos se realizaran con deportistas dentro. (Video: Miguel Angel Salino)

Felipa también hizo referencia a su condición de paradeportista y a su experiencia como representante del Perú en competencias internacionales. “Yo también soy paradeportista, represento a mi país, represento a todos los peruanos en cada certamen a nivel internacional”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que conoce la importancia de contar con instalaciones adecuadas para los deportistas y defendió las labores de mantenimiento que viene ejecutando la actual gestión del IPD. “Sé la necesidad de una buena instalación con buena fumigación, un buen mantenimiento que se viene cumpliendo en esta gestión”, concluyó.

Temas Relacionados

Carlos FelipaInstituto Peruano del DeporteIPDperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Franco Velazco presume por la reconstrucción de Universitario en Torneo Clausura 2026: “Tenemos uno de los mejores planteles del fútbol peruano”

El administrador de la institución ‘crema’ logró rehacer al equipo con incorporaciones aplaudidas como las representadas por Gianluca Lapadula y Piero Quispe, quienes ofrecen una garantía resolutiva en ofensiva

Franco Velazco presume por la reconstrucción de Universitario en Torneo Clausura 2026: “Tenemos uno de los mejores planteles del fútbol peruano”

DT de Botafogo reveló el duro sentir de sus jugadores de cara al duelo ante Cienciano en Brasil: “El estado anímico no es el mismo”

Franclim Carvalho recordó la goleada en contra sufrida ante el ‘papá’ y reconoció que sus futbolistas tienen un duro reto para avanzar en la Copa Sudamericana 2026

DT de Botafogo reveló el duro sentir de sus jugadores de cara al duelo ante Cienciano en Brasil: “El estado anímico no es el mismo”

Alianza Lima vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026

El cuadro ‘blanquiazul’ afrontará una exigente visita ante el conjunto ‘dominó’ en un duelo directo por la parte alta del campeonato. Revisa todos los detalles del enfrentamiento

Alianza Lima vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026

‘Chiquito’ Flores lapidó a Christian Cueva por comentario en contra de que Perú juegue en la altura: “Tiene que bajar de peso”

El exarquero se pronunció por la posibilidad de que la ‘bicolor’ utilice a Puno o Cusco como sede en las Eliminatorias 2030 y cuestionó la postura de ‘Aladino’

‘Chiquito’ Flores lapidó a Christian Cueva por comentario en contra de que Perú juegue en la altura: “Tiene que bajar de peso”

Tabla final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: posición de Perú y las demás selecciones tras el cierre de la competencia

El certamen juvenil en Chile llegó a su fin con la ‘bicolor’ como una de las escuadras sudamericanas mejor ubicadas. Revisa cómo quedó la clasificación general del torneo

Tabla final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: posición de Perú y las demás selecciones tras el cierre de la competencia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Economía tras reprimenda de Keiko Fujimori: “Pido mil disculpas (a damnificados); fue una expresión poco feliz”

Ministro de Economía tras reprimenda de Keiko Fujimori: “Pido mil disculpas (a damnificados); fue una expresión poco feliz”

Ministro de Economía indigna por minimizar lluvias y pedir a damnificados no exagerar “por un poco de agua en la rodilla”

Keiko Fujimori cuestionó al ministro Elmer Cuba tras afirmar “exageración” por lluvias: “No está viendo la magnitud”

Keiko Fujimori visita Villa El Salvador y anuncia declaratoria de emergencia a distritos y regiones del sur del país

Ministro afirma que obras contra El Niño no estarán listas a fin de año porque “no hay presupuesto ni tiempo”

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel también quedaría fuera de Teletón tras retiro de Ethel Pozo: “Va a salir a hablar”

Gisela Valcárcel también quedaría fuera de Teletón tras retiro de Ethel Pozo: “Va a salir a hablar”

Menor rechaza regalo de tiktoker por el Día del Niño y termina llorando: “Por eso no tengo hijos”

Tony Succar sorprende al aparecer con moretones en el rostro y explica la verdadera razón

Hija de María Pía Copello se pronuncia tras accidente y detalla su estado de salud: “Me caí y me doblé el tobillo”

Janet Barboza se pronuncia y niega haber pedido que veten a Ethel Pozo de Teletón: “Ni siquiera tengo confirmada mi participación”

DEPORTES

Franco Velazco presume por la reconstrucción de Universitario en Torneo Clausura 2026: “Tenemos uno de los mejores planteles del fútbol peruano”

Franco Velazco presume por la reconstrucción de Universitario en Torneo Clausura 2026: “Tenemos uno de los mejores planteles del fútbol peruano”

DT de Botafogo reveló el duro sentir de sus jugadores de cara al duelo ante Cienciano en Brasil: “El estado anímico no es el mismo”

Alianza Lima vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026

‘Chiquito’ Flores lapidó a Christian Cueva por comentario en contra de que Perú juegue en la altura: “Tiene que bajar de peso”

Tabla final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: posición de Perú y las demás selecciones tras el cierre de la competencia