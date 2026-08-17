Administrador del IPD asegura que fumigación en la Videna sí fue programada y comunicada: “Fue una mala intervención”

El paratleta explica que la fumigación estaba programada para el primer piso y sótano, pero el humo llegó a un tercer piso. El IPD ha emitido un comunicado a la empresa responsable por el suceso. (Video: Latina)

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La polémica por la fumigación realizada en la Videna continúa generando reacciones. Luego de las denuncias por la presencia de humo en zonas donde permanecían deportistas, Carlos Felipa, administrador de sedes del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y paradeportista nacional, brindó su versión de lo ocurrido y explicó que los trabajos estaban programados, aunque se habrían ejecutado antes de la hora prevista.

En entrevista con Latina, Felipa explicó que el caso ya se encuentra bajo investigación y que el IPD tomó medidas contra la empresa encargada de ejecutar los trabajos. Según detalló, la fumigación debía realizarse en determinados espacios del recinto, pero el humo terminó llegando hasta zonas donde se encontraban atletas.

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“Efectivamente ayer hubo una fumigación programada, que se llevó a cabo en una cierta hora. El tema ya está en situaciones de investigación, esa hora de programación fue adelantada”, señaló el funcionario del IPD.

Carlos Felipa agregó que el organismo deportivo ya envió una comunicación formal a la empresa responsable de los trabajos y que se determinarán las responsabilidades correspondientes.

“Ya el IPD emitió también una carta a la empresa responsable de esto, van a haber responsables. Lamentablemente, se tiene que hacer lo que legalmente está estipulado”, sostuvo.

Carlos Felipa es actual administrador de sedes del IPD. Crédito: IPD

IPD niega que se haya fumigado el tercer piso

Uno de los puntos que Carlos Felipa buscó precisar fue el lugar donde estaban previstas las labores. El funcionario rechazó que el tercer piso del albergue haya sido directamente fumigado, como se informó tras conocerse el caso.

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“Se da una información inexacta, en la cual se dice que se fumigó el tercer piso. La fumigación estaba preparada para el primer piso y sótano del estadio atlético”, explicó.

Sin embargo, reconoció que el humo sí alcanzó el tercer piso, donde se encontraban deportistas. Según su versión, esto se produjo debido a una ejecución inadecuada por parte de la empresa contratada.

“Si bien es cierto, llegó el humo al tercer piso, pero fue por una mala intervención quizá de la empresa responsable, que ya está siendo investigada para poder aclarar el porqué el humo de la fumigación llegó hasta ahí”, indicó.

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El comunicado del IPD tras la fumigación en albergue de la Videna con deportistas dentro.

La fumigación fue avisada

Carlos Felipa también respondió a las declaraciones de la medallista panamericana Yuliana Bolívar, quien había señalado que no recibió ninguna comunicación previa sobre la fumigación y cuestionó que los deportistas permanecieran dentro del recinto durante los trabajos. Al respecto, el administrador de sedes aseguró que existe un procedimiento de comunicación previo cuando se realizan labores en las instalaciones de alto rendimiento.

“Todas las programaciones que tenemos en todas las sedes de alto rendimiento son comunicadas previamente con cada federación para que cada federación comunique a sus entrenadores y deportistas si va a haber o no entrenamiento. Entonces, sí ha habido comunicación”, afirmó.

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En ese sentido, el funcionario del IPD consideró que algunas de las versiones difundidas sobre lo ocurrido requieren ser aclaradas mientras continúa la investigación.

“Es una información un poco inexacta en esa situación y se tiene que aclarar esto acá. El Instituto Peruano del Deporte ya dio un comunicado de las acciones tomadas ante la empresa privada que estaba haciendo la fumigación y ahora nada más estamos en espera de la respuesta que se tiene que hacer”, manifestó.

Carlos Felipa defendió la gestión del IPD

Finalmente, el administrador de sedes cuestionó que las informaciones difundidas puedan afectar la imagen de la institución y destacó las labores de mantenimiento que, según indicó, se vienen realizando en las instalaciones deportivas.

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“Lamentablemente, estas informaciones afectan muchísimo la buena gestión del Gobierno, porque el IPD es una entidad del Estado y lo que tenemos que hacer nosotros como deportistas es ser muy responsables, ser muy hidalgos y transparentes en dar una información”, expresó.

La medallista panamericana acudió al albergue tras recibir un pedido de auxilio y cuestionó que los trabajos se realizaran con deportistas dentro. (Video: Miguel Angel Salino)

Felipa también hizo referencia a su condición de paradeportista y a su experiencia como representante del Perú en competencias internacionales. “Yo también soy paradeportista, represento a mi país, represento a todos los peruanos en cada certamen a nivel internacional”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que conoce la importancia de contar con instalaciones adecuadas para los deportistas y defendió las labores de mantenimiento que viene ejecutando la actual gestión del IPD. “Sé la necesidad de una buena instalación con buena fumigación, un buen mantenimiento que se viene cumpliendo en esta gestión”, concluyó.

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