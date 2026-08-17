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Ministro afirma que obras contra El Niño no estarán listas a fin de año porque “no hay presupuesto ni tiempo”

El titular del Midagri, Marco Vinelli, afirmó que el Estado no cuenta con puentes Baily en caso de caída de estructuras durante el Niño Costero

Un hombre de traje oscuro, corbata punteada y gafas gesticula con las manos en una mesa de madera. Otros dos hombres en traje sentados
Marco Antonio Vinelli Ruiz asume la cartera de Desarrollo Agrario y Riego con una trayectoria que integra gestión pública, docencia y liderazgo en el sector privado.
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El ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, admitió que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori pasó de la prevención a la preparación ante el fenómeno de El Niño, mientras acelera obras, refugios y compras de emergencia que estarían listas en noviembre.

En conversación con Punto Final, el ministro Vinelli sostuvo que hay “dos mil y pico millones de soles” para redestinar a la atención del fenómeno, después de reconocer que menos del 50 % de los recursos asignados antes fue ejecutado y que una parte no se usó en las actividades que ahora el Ejecutivo considera prioritarias.

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El ministro, que además coordina la Comisión Nacional de Gestión de Riesgo, afirmó que el Ejecutivo priorizará la protección de la vida y la salud, luego las viviendas y después la infraestructura pública y privada. Bajo ese criterio, explicó que el país tiene 1.900 puntos críticos identificados y que el Gobierno intervendrá primero en unos 600, ubicados en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Arequipa.

Un hombre de gafas con traje oscuro y camisa blanca habla en un micrófono. Lleva una escarapela roja y blanca en el saco. El fondo es azul borroso
Además de su experiencia empresarial, Vinelli mantiene presencia como analista y docente en temas de economía agrícola, infraestructura, APP y desarrollo sostenible. (Andina)

Gobierno actúa sobre tareas que no se hicieron antes

Una de las definiciones de Vinelli fue sobre el estado de preparación urbana. Al ser consultado por las anegaciones en Villa El Salvador tras una lluvia ligera, respondió que “no se ha hecho nada en los últimos años respecto a cómo arreglar la ciudad”.

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Además indicó que se enviaron equipos hidrojet para retirar el agua acumulada, además de monitoreo en Chorrillos. “Lamentamos que tomemos acción sobre algo que ya no se hizo”, agregó.

El funcionario trasladó ese mismo diagnóstico a la infraestructura fluvial del norte. Contó que, en una visita a Piura, encontró cauces sin limpiar y “todo colmatado con un bosque en el medio”, y señaló que desde el lunes pasado empezaron trabajos en los ríos Piura y Chira, además de intervenciones en el río Tumbes y el río Reque, en Lambayeque.

La limitación, según su propia descripción, no es solo de tiempo. “No serán labores completas, porque no tenemos el tiempo y el presupuesto”, dijo, aunque aseguró que sí existe capacidad operativa para ejecutar lo que considera posible antes del periodo de lluvias.

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, llegó a Villa El Salvador para supervisar las zonas afectadas por un aniego masivo. Anunció que el área será declarada en emergencia debido al colapso de un colector de 50 años de antigüedad y que los damnificados recibirán apoyo, incluyendo alojamiento en hoteles. Exitosa.

Estado no cuenta con ‘puentes Bailey’

Vinelli afirmó que uno de los riesgos contemplados es la caída de puentes y reveló que el Estado no tiene puentes Bailey disponibles. “No hay en stock en este momento”, dijo, y estimó un plazo de cuatro meses para comprarlos y tenerlos listos en noviembre.

Ese plazo muestra el desfase entre la inminencia del evento climático y los tiempos logísticos del Estado. El ministro fijó como cronograma general el 15 de diciembre para concluir los trabajos en marcha, aunque las lluvias podrían empezar entre octubre y noviembre.

Vinelli sostuvo que la instrucción al empresariado es concreta: el Estado atenderá 600 puntos y los privados podrían asumir otros para ampliar la protección territorial. También mencionó la necesidad de asegurar vacunas contra el dengue y hospitales itinerantes como parte de la respuesta sanitaria.

Según el último comunicado de ENFEN, la región Niño 1+2 continuaría bajo condiciones de El Niño Costero hasta el verano de 2027.
Según el último comunicado de ENFEN, la región Niño 1+2 continuaría bajo condiciones de El Niño Costero hasta el verano de 2027. Foto: Norte Sostenible

Gobierno amplió la alarma a la sequía

El ministro planteó que el fenómeno de El Niño tiene dos impactos simultáneos y uno de ellos había quedado relegado. “Lluvia en costa, sequía en sierra. Ese segundo declaratoria de emergencia no había. Lo hemos aprobado”, afirmó.

Durante la entrevista corrigió además la cifra mencionada inicialmente sobre distritos afectados. Señaló que el miércoles se aprobaron 608 distritos en emergencia por sequía, a la que definió como “sin agua”. La entrevistadora había aludido a 607 distritos de 16 regiones.

A partir de ese diagnóstico, sostuvo que la respuesta en la sierra y la Amazonía no pasa por grandes represas ni reservorios, porque no hay tiempo material para construirlos antes de diciembre. “No puedo construir una represa de acá a diciembre”, dijo.

La estrategia, según explicó, se concentrará en medidas de corto plazo: compra de alimentos, vitaminas y vacunas para animales, instalación de bebederos pequeños y construcción rápida de pozos en puntos específicos para sostener el acceso al agua.

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