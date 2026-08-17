Menor rechaza regalo de tiktoker por el Día del Niño y termina llorando: “Por eso no tengo hijos”

Una tiktoker sonríe mientras ofrece un regalo a una menor que lo rechaza, en un evento por el Día del Niño.

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Durante la celebración del Día del Niño, un hecho inusual se registró en San Juan de Lurigancho cuando la creadora de contenido Karolina Karley acudió a una zona de bajos recursos para repartir juguetes. Una menor de edad rechazó el regalo que le ofrecía la tiktoker, lo que desató una inesperada reacción y generó debate en redes sociales. El episodio, que quedó registrado en video, expuso las tensiones que pueden surgir en actividades solidarias y motivó diversas opiniones entre los usuarios de plataformas digitales.

Karolina Karley, conocida en TikTok por sus dinámicas de apoyo social, organizó una entrega de juguetes con motivo del Día del Niño. La iniciativa contemplaba la distribución de obsequios de diferentes tamaños, priorizando los más grandes para niños que, según la observación de la influencer, parecían enfrentar mayores dificultades económicas o trabajaban en el comercio ambulatorio.

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Mientras Karley avanzaba con la entrega de los juguetes, una menor mostró su descontento al recibir una muñeca de sirenita. La niña rechazó el obsequio y expresó su deseo de recibir una muñeca de una caja más grande, destinada originalmente a otro grupo de niños. Ante la negativa de la menor, la madre intentó tranquilizarla, pero la situación se tensó cuando la influencer, ante la presión del llanto y la mirada de quienes aguardaban en la fila, decidió mantenerse firme en su postura.

Durante el domingo 16 de agosto, la creadora de contenido llegó hasta San Juan de Lurigancho para llevar un poco de alegría por el Día del Niño | TikTok

“Los regalos no se deben escoger”, explicó Karolina Karley ante la insistencia de la pequeña. La creadora de contenido buscó transmitir el mensaje de que los obsequios entregados deben aceptarse con gratitud, señalando que la intención principal era brindar un momento de alegría a quienes lo necesitaban.

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El llanto de la niña persistió y la presión de otros participantes creció, pues algunos adultos y niños que esperaban su turno sugirieron que la tiktoker cediera para evitar que la menor siguiera llorando. Finalmente, Karley optó por mostrarle a la niña la muñeca de la caja grande, con la intención de resolver el conflicto y continuar con la actividad.

La situación dio un giro inesperado cuando, tras recibir la segunda opción, la menor rechazó nuevamente el regalo, y prefirió volver al obsequio inicial. Este comportamiento sorprendió a la creadora de contenido y a quienes presenciaban el momento. Al concluir la interacción, Karolina Karley expresó con un toque de ironía: “Por eso no tengo hijos, creo”.

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Una tiktoker entrega un regalo a una niña que lo rechaza durante una actividad por el Día del Niño.

Reacciones en redes sociales: apoyo y críticas

El video del incidente se viralizó rápidamente y generó una ola de comentarios que respaldaron la decisión de Karolina Karley de no ceder ante el llanto de la niña. Diversos usuarios de redes sociales manifestaron que situaciones similares suelen repetirse durante entregas solidarias y destacaron la importancia de enseñar a los niños a agradecer.

Entre los mensajes compartidos en la publicación se leyeron opiniones como “no le hubiera dado nada, al hijo se le enseña a decir gracias”, así como recomendaciones para inculcar valores de gratitud y respeto. Otros internautas recordaron experiencias personales sobre la educación recibida en la infancia: “mi mamá ya me hubiera cocoteado” y “Mi viejita ya me hubiera jalado mi oreja y hasta se hubiera ido”, fueron algunos de los comentarios que circularon en plataformas digitales.

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Una tiktoker ofrece un regalo del Día del Niño a una menor, quien lo rechaza frente a un vehículo estacionado.

Mientras el episodio generó debate sobre la actitud de la menor y la respuesta de la creadora de contenido, varios usuarios remarcaron que no hubo un agradecimiento por parte de la niña hacia el regalo, lo que alimentó la conversación sobre el valor de la generosidad y el sentido de los obsequios en fechas especiales.