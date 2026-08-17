‘Chiquito’ Flores lapidó a Christian Cueva por comentario en contra de que Perú juegue en la altura: “Tiene que bajar de peso”

‘Chiquito’ Flores lapidó a Christian Cueva por comentario en contra de que Perú juegue en la altura.

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La confirmación de que la selección peruana disputará partidos de las Eliminatorias 2030 en la altura de ciudades como Cusco o Puno frente a rivales como Brasil y Argentina ha reavivado el debate futbolístico nacional. La decisión de la FPF, respaldada por el técnico Mano Menezes, ha encontrado defensores y detractores tanto dentro como fuera del equipo.

En este contexto, Juan Flores no tardó en pronunciarse y apuntó directamente contra Christian Cueva por su postura crítica respecto a la mudanza de la localía. “Bueno, es que no le gusta la altura. Cueva puede decir muchas cosas, pero lo primero que tiene que hacer mi amigo Cueva es bajar de peso y demostrar cada día a día en su equipo”, dijo en entrevista para DeContra Perú.

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‘Chiquito’ profundizó en el impacto de la decisión sobre el grupo y el país. “El seleccionador tiene que decir ‘¿Saben qué? Vienen los 11 jugadores y nos vamos a la altura’, ¿por qué? Porque es un deseo de cada peruano ir a un Mundial”. El exarquero recordó los esfuerzos pasados para clasificar y recalcó la importancia de buscar una nueva oportunidad, subrayando que “los que ganan son los seleccionados, ganan todos los peruanos, gana la gente del comercio y se genera mucho trabajo”.

La postura de Flores va más allá del plano deportivo. Insistió en que la idea es “fomentar lo nuestro y darle más prioridad”, pidiendo que no solo los extranjeros encuentren oportunidades laborales en el fútbol nacional, sino también los peruanos.

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El exarquero criticó a 'Aladino' por rechazar de que la 'bicolor' cambie de plaza en las Eliminatorias 2030. (Video: DeContra Perú)

Carlos Zambrano y Christian Cueva sobre decisión que Perú juegue las Eliminatorias 2030 en altura

La decisión de la Federación Peruana de Fútbol sobre la posibilidad de jugar las próximas Eliminatorias Sudamericanas en la altura motivó reacciones inmediatas en el plantel. Tanto Carlos Zambrano como Christian Cueva compartieron sus opiniones en el programa Nada Que No Sepa. El ‘Kaiser’, con franqueza y humor, reconoció las dificultades físicas: “A mí imposible, la altura me perjudica mucho, no das tu 100%. El cuerpo te da para unos 60 o 70 minutos”.

En el mismo espacio, ‘Aladino’ lanzó una broma: “Tú eres de Puno”, a lo que el defensa replicó entre risas: “No, yo soy de Frankfurt”, recordando su paso por el club alemán. Pese a sus reservas, Zambrano mostró una disposición abierta hacia la estrategia: “Creo que es una buena opción porque en Lima casi nunca hemos sacado puntos y no perdemos nada yendo para allá con jugadores que estén preparados para la altura”.

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Cueva, por su parte, adoptó una visión matizada. “Jugar en la altura puede ser una opción, pero no porque quieras sacar ventaja. No hay seguridad de que ganarás los partidos. La idea es que los jugadores vayan creciendo naturalmente”, manifestó.

En un segmento del programa 'Nada Que No Sepa', ambos futbolistas compartieron sus perspectivas sobre la posibilidad de que la selección peruana dispute partidos de las Eliminatorias 2030 en ciudades de altura.

El volante de Sport Boys rememoró su propio pasado en la sierra peruana, indicando que quienes nacen o crecen en altura tienen una recuperación más rápida. Sin embargo, señaló que la mayoría de los actuales seleccionados y los que juegan en Lima no cuentan con esa “memoria de altura”, por lo que la adaptación sería un proceso largo.

De la misma manera, se refirió a la idea de convocar jugadores de clubes de altura como Cienciano o Cusco FC. Para él, la localía por sí sola no asegura una ventaja real, ya que considera necesario un proceso de aclimatación de varios meses para que los futbolistas puedan rendir al máximo nivel.

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Frente a la posibilidad de enfrentar a Brasil o Argentina en la altura, Cueva no cerró la puerta, pero dejó un contundente comentario: “¿Para partidos ante Brasil y Argentina? Es válido. No le quiten la identidad al fútbol peruano. Déjenlo en el Nacional, donde les regalamos ‘chocolate’ y lo seguiremos haciendo”.