Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

‘Chiquito’ Flores lapidó a Christian Cueva por comentario en contra de que Perú juegue en la altura: “Tiene que bajar de peso”

El exarquero se pronunció por la posibilidad de que la ‘bicolor’ utilice a Puno o Cusco como sede en las Eliminatorias 2030 y cuestionó la postura de ‘Aladino’

‘Chiquito’ Flores lapidó a Christian Cueva por comentario en contra de que Perú juegue en la altura.
‘Chiquito’ Flores lapidó a Christian Cueva por comentario en contra de que Perú juegue en la altura.
Guardar

La confirmación de que la selección peruana disputará partidos de las Eliminatorias 2030 en la altura de ciudades como Cusco o Puno frente a rivales como Brasil y Argentina ha reavivado el debate futbolístico nacional. La decisión de la FPF, respaldada por el técnico Mano Menezes, ha encontrado defensores y detractores tanto dentro como fuera del equipo.

En este contexto, Juan Flores no tardó en pronunciarse y apuntó directamente contra Christian Cueva por su postura crítica respecto a la mudanza de la localía. “Bueno, es que no le gusta la altura. Cueva puede decir muchas cosas, pero lo primero que tiene que hacer mi amigo Cueva es bajar de peso y demostrar cada día a día en su equipo”, dijo en entrevista para DeContra Perú.

PUBLICIDAD

‘Chiquito’ profundizó en el impacto de la decisión sobre el grupo y el país. “El seleccionador tiene que decir ‘¿Saben qué? Vienen los 11 jugadores y nos vamos a la altura’, ¿por qué? Porque es un deseo de cada peruano ir a un Mundial”. El exarquero recordó los esfuerzos pasados para clasificar y recalcó la importancia de buscar una nueva oportunidad, subrayando que “los que ganan son los seleccionados, ganan todos los peruanos, gana la gente del comercio y se genera mucho trabajo”.

La postura de Flores va más allá del plano deportivo. Insistió en que la idea es “fomentar lo nuestro y darle más prioridad”, pidiendo que no solo los extranjeros encuentren oportunidades laborales en el fútbol nacional, sino también los peruanos.

PUBLICIDAD

El exarquero criticó a 'Aladino' por rechazar de que la 'bicolor' cambie de plaza en las Eliminatorias 2030. (Video: DeContra Perú)

Carlos Zambrano y Christian Cueva sobre decisión que Perú juegue las Eliminatorias 2030 en altura

La decisión de la Federación Peruana de Fútbol sobre la posibilidad de jugar las próximas Eliminatorias Sudamericanas en la altura motivó reacciones inmediatas en el plantel. Tanto Carlos Zambrano como Christian Cueva compartieron sus opiniones en el programa Nada Que No Sepa. El ‘Kaiser’, con franqueza y humor, reconoció las dificultades físicas: “A mí imposible, la altura me perjudica mucho, no das tu 100%. El cuerpo te da para unos 60 o 70 minutos”.

En el mismo espacio, ‘Aladino’ lanzó una broma: “Tú eres de Puno”, a lo que el defensa replicó entre risas: “No, yo soy de Frankfurt”, recordando su paso por el club alemán. Pese a sus reservas, Zambrano mostró una disposición abierta hacia la estrategia: “Creo que es una buena opción porque en Lima casi nunca hemos sacado puntos y no perdemos nada yendo para allá con jugadores que estén preparados para la altura”.

Cueva, por su parte, adoptó una visión matizada. “Jugar en la altura puede ser una opción, pero no porque quieras sacar ventaja. No hay seguridad de que ganarás los partidos. La idea es que los jugadores vayan creciendo naturalmente”, manifestó.

En un segmento del programa 'Nada Que No Sepa', ambos futbolistas compartieron sus perspectivas sobre la posibilidad de que la selección peruana dispute partidos de las Eliminatorias 2030 en ciudades de altura.

El volante de Sport Boys rememoró su propio pasado en la sierra peruana, indicando que quienes nacen o crecen en altura tienen una recuperación más rápida. Sin embargo, señaló que la mayoría de los actuales seleccionados y los que juegan en Lima no cuentan con esa “memoria de altura”, por lo que la adaptación sería un proceso largo.

De la misma manera, se refirió a la idea de convocar jugadores de clubes de altura como Cienciano o Cusco FC. Para él, la localía por sí sola no asegura una ventaja real, ya que considera necesario un proceso de aclimatación de varios meses para que los futbolistas puedan rendir al máximo nivel.

Frente a la posibilidad de enfrentar a Brasil o Argentina en la altura, Cueva no cerró la puerta, pero dejó un contundente comentario: “¿Para partidos ante Brasil y Argentina? Es válido. No le quiten la identidad al fútbol peruano. Déjenlo en el Nacional, donde les regalamos ‘chocolate’ y lo seguiremos haciendo”.

Temas Relacionados

Chiquito FloresChristian CuevaSelección peruanaEliminatorias 2030Eliminatorias Sudamericanasperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tabla final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: posición de Perú y las demás selecciones tras el cierre de la competencia

El certamen juvenil en Chile llegó a su fin con la ‘bicolor’ como una de las escuadras sudamericanas mejor ubicadas. Revisa cómo quedó la clasificación general del torneo

Tabla final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: posición de Perú y las demás selecciones tras el cierre de la competencia

Líbero peruana, Vannia Adrianzen, cierra el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 como la mejor defensora del torneo

La voleibolista nacional destacó en las estadísticas defensivas del campeonato y mantuvo un alto nivel de regularidad a lo largo de todo el campeonato en Chile

Líbero peruana, Vannia Adrianzen, cierra el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 como la mejor defensora del torneo

Gianluca Lapadula lo calificó de “jugadorazo” y Piero Quispe advirtió tras triunfo de Universitario: “Ojalá podamos jugar otra final”

El ‘Bambino’ ya lleva tres goles con el cuadro ‘crema’ y aprovechó para elogiar al volante peruano, quien apunta a ganarse un lugar en el once titular y ganar el Torneo Clausura

Gianluca Lapadula lo calificó de “jugadorazo” y Piero Quispe advirtió tras triunfo de Universitario: “Ojalá podamos jugar otra final”

Cecilia Tait, protagonista en la premiación del Mundial Sub 17 de Vóley: entregó medallas y trofeo a la selección campeona

Con su estatus de leyenda del vóley sudamericano, la ‘Zurda de Oro’ volvió a la escena internacional para encabezar la ceremonia de premiación del torneo juvenil disputado en Chile

Cecilia Tait, protagonista en la premiación del Mundial Sub 17 de Vóley: entregó medallas y trofeo a la selección campeona

Se filtraron los 4 motivos por los que Kevin Quevedo fue borrado por Pablo Guede: “Situaciones que no han gustado en Alianza Lima”

El extremo peruano no se encuentra en los planes del técnico argentino y su salida del club ‘blanquiazul’ sería inminente, aunque habría una forma de revertir la situación

Se filtraron los 4 motivos por los que Kevin Quevedo fue borrado por Pablo Guede: “Situaciones que no han gustado en Alianza Lima”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro afirma que obras contra El Niño no estarán listas a fin de año porque “no hay presupuesto ni tiempo”

Ministro afirma que obras contra El Niño no estarán listas a fin de año porque “no hay presupuesto ni tiempo”

Rafael López Aliaga y Carlos Bruce lideran las preferencias de voto en Lima Metropolitana, según encuesta

Ministro Rafael Belaúnde niega conflicto de interés por aportes de Poderosa a su campaña presidencial: “No me ha financiado a mi”

Diputada Catherine Palomino tiene taller textil que opera sin licencia en su casa de Huancavelica, confirma municipio

Keiko Fujimori menciona otra vez el plan Bukele al referirse al pedido de facultades contra el crimen

ENTRETENIMIENTO

Tony Succar sorprende al aparecer con moretones en el rostro y explica la verdadera razón

Tony Succar sorprende al aparecer con moretones en el rostro y explica la verdadera razón

Hija de María Pía Copello se pronuncia tras accidente y detalla su estado de salud: “Me caí y me doblé el tobillo”

Janet Barboza se pronuncia y niega haber pedido que veten a Ethel Pozo de Teletón: “Ni siquiera tengo confirmada mi participación”

Sheyla Rojas revela que terminó con Sir Winston porque le fue infiel: “Él no estaba preparado para estar con alguien como yo”

Gisela Valcárcel respalda a Ethel Pozo tras anunciar que fue vetada de Teletón: “Amo el valor que tienes para enfrentar las cosas”

DEPORTES

Tabla final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: posición de Perú y las demás selecciones tras el cierre de la competencia

Tabla final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: posición de Perú y las demás selecciones tras el cierre de la competencia

Líbero peruana, Vannia Adrianzen, cierra el Mundial Sub 17 de Vóley 2026 como la mejor defensora del torneo

Gianluca Lapadula lo calificó de “jugadorazo” y Piero Quispe advirtió tras triunfo de Universitario: “Ojalá podamos jugar otra final”

Cecilia Tait, protagonista en la premiación del Mundial Sub 17 de Vóley: entregó medallas y trofeo a la selección campeona

Se filtraron los 4 motivos por los que Kevin Quevedo fue borrado por Pablo Guede: “Situaciones que no han gustado en Alianza Lima”