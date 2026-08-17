Keiko Fujimori visita Villa El Salvador y anuncia declaratoria de emergencia a distritos y regiones del sur del país

La presidenta Keiko Fujimori visita y supervisa las viviendas afectadas por las intensas lluvias y aniegos en Villa El Salvador. Se observa a la presidenta dialogando con medios de comunicación en un espacio interior. Este video documenta la respuesta del gobierno frente a la emergencia, incluyendo la mención de la declaración de emergencia en varios distritos y la gestión de la infraestructura de desagüe en la zona. Ministros se desplazan a regiones afectadas para monitorear la situación. Se abordan temas como la recuperación de bienes materiales, la infraestructura educativa y la necesidad de fumigación. Es una cobertura de evento.

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La presidenta Keiko Fujimori vinculó la emergencia por lluvias en Villa El Salvador con una falla de infraestructura advertida durante una década sin respuesta efectiva y anunció la declaración de emergencia en distritos y regiones del sur y la sierra mientras despliega ministros en las zonas afectadas.

En su visita al área afectada por aniegos e inundaciones, la mandataria afirmó a Canal N que el problema no se limita al paso de la DANA Aníbal, sino que alcanza a la matriz de desagüe que atraviesa el distrito. También precisó que hay tres colegios “afectados” y que el fenómeno climático durará “dos o tres días” más antes de que pueda iniciarse la fumigación para prevenir el surgimiento de enfermedades.

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Fujimori afirmó que no hubo víctimas mortales, aunque sí daños materiales extendidos entre familias que perdieron ropa, herramientas de trabajo, máquinas de coser, cocinas y refrigeradoras. En ese marco, dijo que el Ejecutivo permanecerá en la zona durante la jornada para coordinar la respuesta inmediata.

La presidenta señaló que el ministro Belaúnde fue enviado a Arequipa, Moquegua y Tacna para monitorear la situación en el sur, mientras el ministro Vinelli se dirigirá a la sierra. Añadió que en las siguientes horas llegarían también los ministros de Salud y Educación.

Peru's President Keiko Fujimori visits an area affected by heavy rains, in the Villa El Salvador human settlement, in Lima, Peru, August 17, 2026. REUTERS/Angela Ponce

El Gobierno esperará el fin de las lluvias para evaluar daños sanitarios y estructurales

Durante la inspección, la jefa de Estado afirmó que existe “un problema estructural” en la matriz de desagüe y abrió la puerta a una reorganización de Sedapal. “Vamos a tener que hacer una reestructuración”, dijo, después de mencionar el trabajo del ministro de Vivienda, la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de Villa El Salvador y personal de la empresa.

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Ante una consulta periodística, confirmó que esa revisión incluirá a la entidad operadora. “De Sedapal incluido, porque los vecinos vienen denunciando esto hace ya 10 años. Y hace 10 años que no han hecho nada”, sostuvo.

La mandataria agregó que ya existe una orden para reemplazar la matriz y que, según le informaron, la obra podría concluir en “uno o dos meses”. Aun así, remarcó que hubo “una falla de la estructura” y otra “de los equipos y de la organización”, porque las denuncias previas debieron haber evitado el escenario actual.

Fujimori confirmó que el Instituto Nacional de Defensa Civil ya realizó el empadronamiento de las familias afectadas y anunció que se trasladaría a los colegios alcanzados por el desastre para revisar la situación. Indicó que los anuncios sobre esos centros se harían más tarde junto al ministro de Educación.

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Peru's President Keiko Fujimori visits an area affected by heavy rains, in the Villa El Salvador human settlement, in Lima, Peru, August 17, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Sobre la respuesta sanitaria, explicó que será necesaria una fumigación, pero la condicionó al fin del evento climático. “Tenemos que esperar que pasen estos dos o tres días de lluvia, que es lo que va a durar la DANA Aníbal, y después de eso vendrá todo el proceso de fumigación”, afirmó.

La presidenta también admitió que aún no se había realizado un análisis estructural de las viviendas afectadas pese al riesgo planteado por un eventual sismo. Dijo que esa evaluación deberá hacerla el personal de Indeci, el Instituto Nacional de Defensa Civil, bajo la dirección del general Vázquez, una vez superada la emergencia.

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Fujimori añadió que el ministro de Vivienda participará en el apoyo a las familias y deslizó una posible medida de fondo para algunos casos. “Sí creo que hay que tomar seriamente correcciones y buscar reubicar a algunas familias”, señaló.

Gobierno confía en el ministro Belaúnde

Consultada por una moción de interpelación presentada por la bancada de Juntos por el Perú contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, la mandataria reconoció la facultad de control político del Parlamento, pero cuestionó el plazo en que se promovió la medida.

Keiko Fujimori nombra a Rafael Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Belaúnde Terry, como su ministro de Defensa. (Foto: Presidencia de la República)

“Entiendo que la labor que realiza el Congreso de la República, su labor es fiscalizar, pero en tan solo dos semanas presentar una moción de interpelación...”, dijo. Luego afirmó que para el Gobierno la prioridad es “seguir trabajando, seguir actuando y mostrar resultados”.

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Fujimori cerró ese punto con un respaldo explícito al titular del sector. “El ministro Belaúnde tiene todo nuestro respaldo”, declaró, y añadió que acudirá al Congreso “si es que esto se aprueba, con el espíritu democrático que corresponde”.