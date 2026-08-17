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Rusia admite que reclutó peruanos para que vayan al frente de guerra, pero señala que ellos “conscientes de los riesgos asociados”

El comunicado del 15 de agosto de 2026 de la Embajada de Rusia en Perú sostiene que los contratos con el Ministerio de Defensa se firmaron de manera voluntaria y con pleno conocimiento, y que se cumple la capacitación prevista

Una mujer sostiene una fotografía durante un plantón frente a la embajada de Rusia este martes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
Una mujer sostiene una fotografía durante un plantón frente a la embajada de Rusia este martes, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar
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La controversia por la presencia de ciudadanos peruanos en el conflicto entre Rusia y Ucrania ha escalado en las últimas semanas, luego de que el Gobierno de Perú confirmara que al menos 11 peruanos murieron y 114 permanecen desaparecidos tras unirse a la guerra en territorio ruso. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, un total de 459 connacionales se habrían sumado a la Operación Militar Especial, como denomina Moscú a su ofensiva en Ucrania, y al menos tres han sido capturados por las fuerzas ucranianas.

Esta situación ha generado preocupación en Lima y ha llevado a la Cancillería peruana a sostener reuniones informativas con las familias afectadas, así como a enviar delegaciones especiales a Moscú para gestionar la repatriación de algunos ciudadanos y exigir información transparente sobre la ubicación y el estado de los involucrados.

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En medio de denuncias por reclutamiento irregular y posibles engaños, la Embajada de Rusia en Perú difundió un comunicado oficial el 15 de agosto de 2026, en el que sostiene que mantiene contacto permanente con las autoridades peruanas y que ha gestionado encuentros con familiares de los ciudadanos involucrados. La delegación diplomática señala que ha respondido a todas las solicitudes oficiales de información provenientes tanto de la Cancillería en Lima como de la Embajada del Perú en Moscú.

11/08/2026 El ministro de Exteriores de Perú, Carlos Espá, durante su reunión con el embajador de Rusia en el país andino, Alekséi Ushakov POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ MINISTERIO DE EXTERIORES DE PERÚ EN X
11/08/2026 El ministro de Exteriores de Perú, Carlos Espá, durante su reunión con el embajador de Rusia en el país andino, Alekséi Ushakov POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ MINISTERIO DE EXTERIORES DE PERÚ EN X

Respuesta a las denuncias de engaño y coerción

El comunicado de la embajada rusa responde directamente a versiones difundidas en Perú sobre la supuesta existencia de redes que habrían engañado o coaccionado a ciudadanos para ser enviados a Rusia, donde habrían sido forzados a firmar contratos con el Ministerio de Defensa. Moscú rechaza estas acusaciones y afirma que “todos los que firmaron dichos contratos eran capaces y conscientes de las disposiciones del documento, de las condiciones del servicio militar y de los riesgos asociados, así como de los derechos y deberes de las partes”.

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La embajada enfatiza que la Federación de Rusia cumple con todas las obligaciones establecidas en los citados contratos, incluyendo la capacitación militar de los peruanos reclutados. Con este mensaje, se busca descartar que las personas hayan sido forzadas a combatir sin conocer plenamente las condiciones.

Fotografía dividida que muestra a un hombre con uniforme militar en dos poses; a la izquierda en una foto, a la derecha en una selfie con balaclava
El exsoldado peruano Erver Ríos Alván, fallecido en la guerra entre Rusia y Ucrania, aparece con uniforme militar en una foto y una selfie. (Composición: Infobae Perú)

Postura rusa sobre la participación de peruanos en el conflicto

La misión diplomática resalta la “alta valoración” que otorgan a la contribución de los peruanos, quienes, según el comunicado, colaboran junto a militares rusos en la Operación Militar Especial. Además, asegura que trata con especial atención las solicitudes peruanas relativas a cada ciudadano afectado y reitera su disposición para mantener un diálogo integral con Lima sobre una “amplia gama de cuestiones”.

Moscú insiste en que la participación de peruanos se da en el marco de contratos firmados de forma consciente y voluntaria. Al mismo tiempo, la embajada subraya su compromiso con la transparencia y la cooperación ante cualquier preocupación presentada por las autoridades peruanas.

Un joven rescatista de El Callao fue engañado con una promesa laboral y terminó enrolado en la guerra, su familia clama por respuestas ante una red de captación que ya afectó a centenares de compatriotas
Un joven rescatista de El Callao fue engañado con una promesa laboral y terminó enrolado en la guerra, su familia clama por respuestas ante una red de captación que ya afectó a centenares de compatriotas| Foto: Ocurre Ahora

Reacciones y contexto internacional

El debate sobre la presencia de latinoamericanos en la guerra se amplió tras denuncias de Amnistía Internacional Ucrania, que advirtió sobre la existencia de ciudadanos reclutados bajo ofertas laborales engañosas, especialmente en áreas como la construcción o la cocina Ucrania: denuncian el reclutamiento de latinoamericanos para Rusia. Estas acusaciones incluyen a personas de Brasil, Cuba, Perú y Uruguay, así como de países africanos y asiáticos.

El gobierno peruano, por su parte, ha intensificado las gestiones para proteger a sus ciudadanos y obtener información actualizada sobre su paradero. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos continúan alertando sobre los riesgos a los que se enfrentan migrantes y trabajadores extranjeros que terminan en el frente de batalla tras aceptar propuestas laborales que resultan distintas a lo acordado.

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