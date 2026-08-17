DT de Botafogo reveló el duro sentir de sus jugadores de cara al duelo ante Cienciano en Brasil: “El estado anímico no es el mismo”

DT de Botafogo reveló el duro sentir de sus jugadores de cara al duelo ante Cienciano en Brasil.

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La noche cusqueña fue testigo el pasado jueves de una de las mayores sorpresas de la Copa Sudamericana 2026. Cienciano aplastó por 6-1 a Botafogo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, dejando una ventaja que pocos habrían imaginado de cara al partido de vuelta en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. El abultado marcador no solo sorprendió a propios y extraños, sino que también reveló las fisuras anímicas y futbolísticas en el conjunto brasileño.

El técnico del ‘fogao’, Franclim Carvalho, asumió la derrota con autocrítica y realismo. “Cuando tenemos un partido, una derrota tan dura como la del jueves, los que están fuera (del equipo) se cuestionan muchas cosas. Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo”, expresó en conferencia de prensa luego de la derrota por 1-0 ante Vitória en el Brasileirao el último domingo.

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De la misma manera, Carvalho fue enfático al remarcar que el golpe recibido en Cusco no solo afectó la imagen del equipo, sino también la moral de la plantilla. “Sabemos que fue un día muy difícil para nosotros, los aficionados del Botafogo. No era la imagen que queríamos dejar, sabemos que las condiciones allí son muy diferentes a las de aquí. Por lo tanto, después de un resultado así, es normal que se cuestionen muchas cosas. Tenemos que mantener los pies en la tierra y seguir trabajando”, precisó.

En la cancha, la figura de Matías Succar brilló con tres goles, mientras que Neri Bandiera y Marcos Matinich completaron la faena para el equipo dirigido por Horacio Melgarejo. El descuento brasileño llegó de la mano de Matheus Martins, pero fue insuficiente para ocultar el dominio absoluto del equipo local.

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Marcos Martinich, Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Matías Succar figuran en el once ideal de los octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2026. - créditos: CONMEBOL Sudamericana

DT de Botafogo sobre el sentir del plantel previo al duelo con Cienciano

El ambiente en el vestuario de Botafogo quedó marcado por el desconcierto y la autocrítica. Franclim Carvalho se refirió al estado anímico de sus futbolistas, reconociendo la dificultad de recomponer la moral tras un revés tan contundente. “Creo que, obviamente, después del resultado del jueves, el estado anímico no es el mismo que el del miércoles. Es normal, porque somos humanos, los jugadores son humanos. Hoy (ayer), vimos una respuesta del equipo, a menudo tratando más con el corazón que con la cabeza, más con la emoción”, explicó el técnico.

El entrenador fue claro al señalar que la clave para el partido de vuelta está en recuperar la capacidad goleadora que había caracterizado al equipo en rondas previas. “¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos marcar goles, que es lo que solíamos hacer siempre, muchos goles. Y ahora no lo hemos hecho. El jueves pasado, solo marcamos uno”, subrayó.

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La presión es máxima de cara al choque en Río de Janeiro. El DT portugués confía en que la localía y el apoyo de los hinchas puedan ser determinantes para buscar una remontada, aunque la tarea luce titánica tras la hecatombe en Cusco.

El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

El millonario monto que recaudó Cienciano por jugar ante Botafogo en Copa Sudamericana 2026

El histórico triunfo de Cienciano no solo tuvo repercusiones deportivas, sino que también se tradujo en un beneficio económico considerable para el club cusqueño. Según lo estipulado por la Conmebol, el equipo peruano se aseguró un premio de 600 mil dólares (más de dos millones 30 mil soles) por alcanzar los octavos de final.

Este ingreso representa un respiro para las arcas del club y permite fortalecer tanto el proyecto deportivo como la gestión administrativa. La suma es especialmente significativa para una institución que apuesta por crecer en el plano internacional y consolidar su presencia en torneos sudamericanos.

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La expectativa aumenta en Cusco, ya que si el cuadro ‘rojo’ logra avanzar a los cuartos de final, la cifra de la recompensa ascenderá a 700 mil dólares (más de dos millones 300 mil soles). El impacto financiero de la Copa Sudamericana se suma así al sueño deportivo, mostrando la doble dimensión de los éxitos continentales para clubes de la región.