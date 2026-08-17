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Janet Barboza se pronuncia y niega haber pedido que veten a Ethel Pozo de Teletón: “Ni siquiera tengo confirmada mi participación”

La conductora de ‘América Hoy’ usó sus redes sociales para pronunciarse al respecto y dejó en claro que no ha hehco ninguna solicitud al respecto

Composición de dos imágenes: Janet Barboza con micrófono en un estudio de televisión y Janet Barboza junto a Ethel Pozo sonriendo
Janet Barboza, en una división de imágenes, habla en un programa de televisión y aparece junto a Ethel Pozo sonriendo, en el contexto de su negación sobre un supuesto veto para Teletón.
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La conductora de América Hoy, Janet Barboza, utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que aseguró que no ha solicitado la exclusión de ninguna persona de la Teletón ni ha intervenido en decisiones sobre la presencia de otros participantes. El pronunciamiento surge tras versiones que la vinculaban con la salida de Ethel Pozo del evento solidario.

En su mensaje, Barboza afirmó: “Yo no he pedido, sugerido ni gestionado que ninguna persona sea retirada o deje de participar en la Teletón. Nunca he solicitado que se vete o excluya a nadie de un espacio de trabajo o de un evento, y tampoco tengo el poder ni la facultad para tomar decisiones de esa naturaleza”.

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La presentadora subrayó: “No he participado en ninguna conversación, reunión, coordinación o decisión relacionada con la invitación, participación o eventual exclusión de persona alguna de la Teletón. Nadie me ha consultado sobre ello y yo tampoco he expresado ninguna solicitud al respecto”.

Texto blanco con declaración de Janet Barboza sobre su no injerencia en la participación de otras personas en la Teletón, sobre fondo oscuro
La presentadora Janet Barboza publica un comunicado en el que niega haber solicitado la exclusión de cualquier persona, incluyendo a Ethel Pozo, de la Teletón.
Además, agregó que ni siquiera tiene confirmada su propia presencia en la edición de este año: “A la fecha ni siquiera tengo confirmada mi propia participación en la Teletón. Por ello, atribuirme directa o indirectamente una decisión sobre la participación de otra persona no corresponde a la realidad”.

Barboza recalcó que las decisiones institucionales son responsabilidad exclusiva de los organizadores del evento y que serán ellos quienes deban explicar los motivos de cualquier determinación. Añadió que, aunque pueden existir diferencias personales o profesionales, jamás usaría estas para impedir la presencia de alguien en una causa solidaria.

“La Teletón está por encima de cualquier conflicto personal y merece que el centro de atención sean los niños y las familias que necesitan nuestro apoyo”, concluyó.

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Janet Barboza y Edson Dávila se conmueven al despedir a Ethel Pozo de América Hoy. Captura de TV - América TV
Janet Barboza y Edson Dávila se conmueven al despedir a Ethel Pozo de América Hoy. Captura de TV - América TV

Ethel Pozo reveló que América TV pidió que la retiraran de Teletón

La controversia se intensificó cuando Ethel Pozo, conductora y exintegrante de América Hoy, reveló que fue retirada de la Teletón por decisión de América TV. Pozo relató que la producción del canal le comunicó que su presencia podría generar incomodidad entre los conductores del programa, lo que motivó su exclusión.

“Me indicaron que era una decisión de la casa televisora y que, por respeto a los demás conductores, preferían que no participara este año”, explicó Pozo. Según su testimonio, nunca recibió comunicación directa de parte de Barboza ni de ninguna otra persona ajena a la producción respecto a su salida.

La decisión, de acuerdo con lo transmitido a Pozo, respondió a cuestiones internas de coordinación y convivencia en el equipo: “Mi presencia incomodaría a los conductores de América Hoy”, expresó sobre el mensaje recibido de la producción.
Un documento blanco con el título "COMUNICADO" en letras rojas y texto negro, distribuido en dos páginas. La firma Ethel Pozo aparece en la segunda página
Ethel Pozo publica un comunicado sobre su exclusión de Teletón 2026 por decisión de América TV, debido a comentarios que generarían incomodidad.

La conductora manifestó que lamenta no poder integrarse a la jornada solidaria, aunque respeta la determinación de América TV y mantiene su respaldo a la causa de la Teletón.

Mientras persisten las versiones cruzadas, tanto Barboza como Pozo han señalado públicamente que no participaron en la decisión. La organización de la Teletón no ha emitido información oficial sobre la selección de participantes y el canal no ha dado declaraciones adicionales.

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