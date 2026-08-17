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Ministro de Economía tras reprimenda de Keiko Fujimori: “Pido mil disculpas (a damnificados); fue una expresión poco feliz”

Elmer Cuba reconoció que su comentario sobre las lluvias en Lima generó malestar y aclaró que su intención era referirse a las diferencias en la intensidad de las precipitaciones según la zona del país

MEF
La rectificación ocurrió después de la reprimenda de Keiko Fujimori, quien cuestionó que el ministro no advirtiera la magnitud del daño y el sufrimiento de las familias afectadas
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El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, reconoció este lunes que sus declaraciones sobre las lluvias que afectaron el sur de Lima fueron una expresión “poco feliz” y pidió disculpas a quienes pudieron sentirse ofendidos.

El funcionario sostuvo que no tuvo intención de referirse de esa manera a los damnificados, poco después de que la presidenta Keiko Fujimori le llamara públicamente la atención por no advertir la real “magnitud del daño” causado por el evento climatológico.

“Jamás me voy a expresar directamente así sobre esos compatriotas. Si alguien se ha sentido ofendido, le pido mil disculpas el caso y pasemos a un tema más importante: cómo nos ayudamos”, declaró en diálogo con RPP.

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Cuba había generado una ola de críticas por minimizar los efectos de la inusual lluvia que dejó al menos 298 afectados en distritos del sur de Lima, lo que provocó inundaciones, colapso de alcantarillas y cortes de energía eléctrica por razones de seguridad.

Cuba afirma que las obras públicas se arreglan, restando importancia a la gravedad de las inundaciones al mencionar "un poco de agua en las rodillas"

“No nos desesperemos. En todo el planeta hay lluvias y ocurre lo mismo. Hasta París se inunda, hasta Madrid se inunda. Santiago de Chile, que está acostumbrado a lluvias, se inunda. Lo importante es salvar las vidas. La gente no se puede morir por un fenómeno del Niño, no puede perder su casa por un fenómeno del Niño. Las obras públicas se arreglan, tampoco nos exageremos con un poco de agua en la rodilla, así pasa”, dijo.

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Consultada por estos dichos, la jefa de Estado consideró que Cuba no veía “la magnitud del daño, de las pérdidas y del dolor de las familias” damnificadas.

“Están teniendo esta tristeza tan grande porque, en muchos casos, han perdido todo. Mi solidaridad con ellos. Pero acá lo importante, además de atender la emergencia, es corregir las fallas estructurales”, avanzó.

Sin embargo, el ministro explicó que su comentario buscaba establecer una diferencia entre la intensidad de las precipitaciones en distintas regiones del país.

“Ojo, lo que está pasando ahora es una dana, que es un fenómeno distinto. Debemos estar preparados para algo que es peor, que es el fenómeno del Niño a fines de año y para eso nos estamos preparando en el sector público con presupuesto, con equipos, con coordinación y también con los privados”, afirmó.

Informó seguidamente que dos decretos de urgencia para enfrentar el fenómeno de El Niño están en proceso de aprobación y que el Ejecutivo priorizará proteger vidas, atender viviendas populares y resguardar la infraestructura pública y privada.

uba explicó que buscaba comparar la intensidad de las lluvias según las regiones y sostuvo que no pretendió minimizar la situación de los damnificados de Lima
uba explicó que buscaba comparar la intensidad de las lluvias según las regiones y sostuvo que no pretendió minimizar la situación de los damnificados de Lima

“(Ha sido una) oportunidad de aclarar una expresión poco feliz. Pensándolo ahora más fríamente, fue poco feliz. Quise ser coloquial, pero la verdad que fue tomada de manera distinta, así que doy la página por cerrada y dedicarme a lo importante”, concluyó.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la lluvia tuvo características “intensas y persistentes”, ya que Lima es una ciudad en medio de un desierto en la que llueve muy poco, sobre todo durante la actual temporada de invierno austral.

En esta ocasión, sin embargo, “se registraron acumulados de precipitación” que provocaron daños en viviendas y servicios básicos, principalmente en el sector 1 de Villa El Salvador y en el distrito de Chorrillos.

Según información oficial, hasta el momento hay 143 familias damnificadas y 62 viviendas afectadas, además de tres escuelas en ambas jurisdicciones.

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