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El duro comunicado de la SAFAP al Sport Boys por no cancelar sus deudas: ¿los ‘rosados’ perderán puntos?

Pese a los acuerdos previos que contemplaban condiciones favorables para el club, la dirigencia rosada no honró ninguno de los compromisos asumidos con los jugadores afectados

Sport Boys – SAFAP – Liga 1 – Perú – deportes – 17 agosto
La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú rechazó los incumplimientos de la administración del club chalaco y advirtió que tres cuotas vencidas vulneran los derechos laborales de los jugadores. (Sport Boys)
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La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) emitió un comunicado oficial en el que exigió a la actual conducción de Sport Boys Association el pago inmediato de las obligaciones económicas pendientes con jugadores que vistieron la camiseta rosada en temporadas previas.

El gremio calificó la situación de inaceptable y advirtió que el incumplimiento de acuerdos formalmente establecidos no constituye un simple retraso administrativo, sino una vulneración directa de los derechos laborales de los futbolistas involucrados.

La agremiación también alertó sobre el daño que este tipo de conductas provoca en la imagen y la institucionalidad de uno de los clubes más emblemáticos del fútbol peruano.

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Tres cuotas vencidas pese a las facilidades acordadas

Sport Boys – SAFAP – Liga 1 – Perú – deportes – 17 agosto
SAFAP denunció que Sport Boys mantiene tres cuotas vencidas con exfutbolistas, pese a los acuerdos alcanzados para facilitar el pago de las deudas reconocidas por el club. (SAFAP)

El comunicado de SAFAP detalló que los montos adeudados corresponden a futbolistas que prestaron servicios al club en años anteriores y que, hasta la fecha, continúan a la espera de una respuesta concreta por parte de la administración. Lo que agrava el cuadro, según el gremio, es que las partes habían alcanzado acuerdos previos que contemplaban condiciones favorables para el club a fin de honrar los compromisos. Sin embargo, esas facilidades no derivaron en ningún cumplimiento efectivo.

“Resulta inaceptable que, pese a las facilidades otorgadas, a la fecha hayan tres cuotas vencidas y pendientes de pago”, sostuvo SAFAP en el texto difundido. La cifra no es menor: tres cuotas impagas implican que el incumplimiento no es puntual ni circunstancial, sino un patrón que se repite a lo largo del tiempo sin que la dirigencia haya tomado medidas concretas para revertirlo.

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La agremiación subrayó que los jugadores afectados no reclaman beneficios extraordinarios, sino la retribución por trabajo ya realizado. Se trata, en todos los casos, de obligaciones que el propio club reconoció y formalizó, y que aun así permanecen sin saldar.

El prestigio institucional del club, en juego

Sport Boys – SAFAP – Liga 1 – Perú – deportes – 17 agosto
La deuda de Sport Boys con sus exfutbolistas generó un fuerte pronunciamiento de SAFAP, que alertó sobre el impacto que estos incumplimientos pueden tener en la imagen del club chalaco. (Sport Boys)

Más allá del reclamo económico puntual, SAFAP amplió el alcance de su pronunciamiento hacia el plano institucional. El gremio consideró que la conducta de la actual administración pone en riesgo algo que trasciende las finanzas: la reputación histórica de Sport Boys, un club con décadas de arraigo en el Callao y con una identidad profundamente ligada al fútbol peruano.

“Un club con la historia de Sport Boys no merece que terceros perjudiquen su prestigio, su institucionalidad y su futuro”, señaló el comunicado. La referencia a “terceros” apunta directamente a quienes hoy conducen la entidad, a quienes el gremio responsabiliza por el deterioro de la imagen del club ante sus propios jugadores y ante el ambiente futbolístico en general.

Esta dimensión del reclamo no es menor. En el fútbol peruano, los conflictos laborales no resueltos entre clubes y futbolistas suelen derivar en sanciones deportivas que afectan al equipo en competencia. La mención de ese riesgo, aunque implícita en el comunicado, refuerza la urgencia con que SAFAP planteó su exigencia.

Derechos laborales, no un trámite pendiente

Sport Boys – SAFAP – Liga 1 – Perú – deportes – 17 agosto
El gremio de futbolistas rechazó que las obligaciones pendientes de Sport Boys sean tomadas como una demora administrativa y exigió respetar los acuerdos asumidos con sus exjugadores. (Sport Boys)

El punto más contundente del pronunciamiento giró en torno a la naturaleza jurídica y ética del incumplimiento. SAFAP rechazó de manera explícita cualquier intento de encuadrar la situación como un problema burocrático o una demora administrativa, y la definió en términos de responsabilidad y de palabra empeñada.

“Incumplir acuerdos asumidos formalmente no es un retraso administrativo: es faltar a la palabra y vulnerar los derechos de los futbolistas”, enfatizó la agremiación. La distinción es relevante porque cambia el marco en el que debe leerse el conflicto: no se trata de una gestión lenta, sino de una decisión —por acción u omisión— que priva a trabajadores de ingresos que les corresponden por ley y por contrato.

Con ese argumento como eje, SAFAP cerró su comunicado con una exigencia sin ambigüedades: la administración de Sport Boys debe regularizar de forma inmediata todas las obligaciones pendientes con los exjugadores. El gremio no fijó un plazo específico en el texto, pero el uso del término “inmediato” deja en claro que la agremiación no contempla nuevas esperas ni nuevas renegociaciones como salida válida a una deuda que, según su postura, debió haberse saldado hace tiempo.

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