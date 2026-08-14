La ácida crítica de Andrés Mendoza a Piero Quispe tras su regreso a Universitario para el Clausura 2026: “Ya no sale”

Con el Torneo Clausura en marcha, Universitario incorporó a un jugador que divide opiniones y obliga a una pregunta inmediata: qué versión de Quispe llegará al campo en sus primeros partidos.

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Andrés Mendoza, exfutbolista de la selección peruana, lanzó una crítica frontal contra Piero Quispe por su regreso a Universitario de Deportes y puso en duda que el mediocampista pueda volver a abrirse camino en una liga del exterior.

El exdelantero sostuvo que, antes de emitir un veredicto sobre el nivel del volante, prefiere verlo de nuevo con la camiseta crema. Aun así, señaló que el retorno al torneo local, sumado a la edad del jugador y a la duración del vínculo que tendría con el club, complica la posibilidad de una nueva salida internacional.

Sus declaraciones se difundieron durante el programa Tinbet, donde Mendoza también recordó comentarios que, según dijo, se produjeron en México alrededor del fichaje de Quispe por Pumas UNAM.

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La evaluación que Mendoza postergó: “Hay que verlo”

Andrés Mendoza evitó anticipar cómo rendirá Piero Quispe tras su regreso a Universitario y señaló que primero debe observar su nivel luego de sus experiencias en Australia y México. (Instagram / condormendoza18)

Mendoza tomó distancia de una evaluación técnica definitiva sobre el rendimiento reciente de Quispe. Explicó que no siguió de cerca su desempeño durante su etapa en Australia y que en México apenas observó algunos partidos, por lo que considera prematuro dar por hecho que el futbolista regresará con el mismo impacto que tuvo antes de partir.

“Creen que va a ser el que se fue, el que estaba antes y la rompió. Yo no lo he visto a Quispe en Australia, en México solo he visto algunos partidos y nada más. No sé cómo va a llegar acá en la ‘U’, hay que verlo”, señaló Mendoza.

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En ese tramo de su intervención, el exatacante apuntó a la expectativa que puede instalarse alrededor del retorno del volante a Universitario. Su mensaje se concentró en la necesidad de observar cómo se adapta otra vez al campeonato peruano y cuál será su aporte inmediato dentro del plantel en el Torneo Clausura de la Liga 1.

La postura inicial del exseleccionado, sin embargo, no derivó en un análisis cauteloso. Mendoza avanzó con afirmaciones más contundentes respecto del futuro de Quispe, especialmente sobre la chance de que el mediocampista vuelva a tener una vitrina internacional en el corto o mediano plazo.

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El antecedente que citó sobre Pumas UNAM

El exseleccionado peruano mencionó una frase atribuida a un arquero de Santos Laguna sobre Piero Quispe y sostuvo que el volante ya era cuestionado en México antes de disputar sus primeros partidos. (Universitario de Deportes)

En su crítica, Mendoza recordó un comentario que, según afirmó, se escuchó en México durante el período de Quispe en Pumas UNAM. El exfutbolista sostuvo que hubo cuestionamientos incluso antes de que el peruano sumara minutos con el club, y lo usó como elemento para reforzar sus dudas sobre la continuidad del jugador en el exterior.

“Hubo un arquero que tapaba en Santos Laguna que dijo que el peor fichaje de Pumas UNAM fue Piero Quispe. Y lo dijo antes que jugara, pero ya está”, manifestó.

La mención apareció como una referencia directa a la recepción que, de acuerdo con Mendoza, tuvo la llegada del volante a Pumas. Su declaración no se detuvo en detalles sobre la identidad del arquero ni en el contexto de esas palabras, aunque insistió en que el comentario existió y que se expresó antes del debut del futbolista.

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El exdelantero también dejó entrever que, para él, el regreso al fútbol peruano se explica por límites deportivos. En ese punto, Mendoza enfocó su crítica en la razón del retorno y en lo que considera una dificultad para sostenerse en un mercado competitivo.

“Está loco, ya no sale”: la sentencia sobre su futuro

El exdelantero cuestionó que Piero Quispe pueda utilizar su regreso a Universitario como trampolín al extranjero y sentenció que, con 24 años y tres temporadas de contrato, “ya no sale”. (Universitario de Deportes)

Mendoza elevó el tono al referirse a la posibilidad de que Quispe vuelva a emigrar luego de reincorporarse a Universitario. Planteó que el retorno al torneo local implica un mensaje claro sobre el techo del jugador y cuestionó la idea de que una nueva etapa en la ‘U’ funcione como trampolín hacia otra liga.

“¿Por qué Quispe vuelve al fútbol peruano? Me dices que no tuvo talento para estar en Europa, solo tiene talento para estar acá. ¿Me estás diciendo que vuelve acá para salir de nuevo? Estás loco, ya no sale”, afirmó.

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En la misma línea, Mendoza sostuvo que el contrato y la edad del futbolista jugarán en contra de un nuevo traspaso. “¿Cuántos años tiene de contrato? Tres años. Tiene 24. Escúchame, ese señor se va a quedar en la ‘U’, ya no sale, te lo digo desde ahorita. Al fútbol chileno no sale”, sentenció.

En otra parte de sus declaraciones, el ahora panelista agregó que, si se produjera una salida, sería hacia destinos “exóticos”, en términos similares a los que mencionó al hablar de Jesús Castillo. “Si se va, se va a ir a lugares así como se ha ido Jesús Castillo. Ya volvió acá y se queda acá, ya no sale. Quispe no tiene nivel para ir a jugar afuera”, finalizó.

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