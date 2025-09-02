José Carvallo hizo sincera reflexión sobre el caso Piero Quispe en Australia: ¿Si fuera importante para Pumas lo soltaban?

El exarquero se refirió a la partida del volante peruano del cuadro mexicano rumbo a Sydney FC. (Video: L1 MAX)

A falta de confirmación oficial, que se daría el miércoles 3 de setiembre, Piero Quispe se convertirá en nuevo jugador de Sydney FC de Australia, un traspaso que generó todo tipo de comentarios, algunos en contra y otros a favor. Y es que Pumas UNAM decidió prescindir de sus servicios para liberar un cupo de extranjero y contratar un delantero importante. En ese sentido, José Carvallo hizo sincera reflexión sobre el caso del volante peruano.

“Es una sorpresa. Sé que no estaba jugando, no estaba teniendo continuidad y creo que tenía que buscar otras opciones, pero a todos nos sorprendió que se vaya a Australia. No conocemos la liga y no podemos hablar mucho, hubiéramos preferido que esté en una liga donde conozcamos un poco más, esté un poco más cerca para verlo más”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘L1 Radio’.

El mediocampista nacional, quien llegó al elenco ‘felino’ a inicios de 2024 tras destacar en Universitario de Deportes, vio reducido su tiempo de juego en el club de la Liga MX. El exarquero subrayó que esa falta de presencia en cancha fue determinante para el cambio de rumbo del futbolista: “Hay que buscar continuidad, si el club le dio las facilidades y las condiciones para que pueda ir, ojalá que ahora tenga continuidad”.

Piero Quispe no pudo asentarse como titular en Pumas UNAM. - créditos: CANCHA

José Carvallo mencionó el antecedente de Marcos López, futbolista peruano que dejó Países Bajos rumbo al fútbol danés para sumar minutos y disputar la Champions League. Afirmó que, en muchos casos, los jugadores optan por mercados menos visibles con el objetivo de competir con regularidad y fortalecer su rendimiento. “A veces buscando continuidad, por ahí mejoras tu fútbol”.

Sobre las posibles razones que influyeron en la decisión de Piero Quispe, el exguardameta razonó que las oportunidades no abundaban para el mediocampista en el continente sudamericano ni en la Liga MX: “El tema es que Piero tiene que jugar. Él venía de México, de no jugar mucho. ¿Jugar en Sudamérica? Quizás no lo querían, el tema es ese. En Australia quizás le dieron las condiciones para que él vaya. No es tanto lo que el jugador quiera, yo me quisiera ir aquí o allá, pero a veces los clubes no te ofrecen lo que tú quieres”.

El volante peruano dio un pase gol para Adalberto Carrasquilla en el torneo de Concacaf. (Video: Leagues Cup)

¿Podría Piero Quispe ser convocado a la selección peruana mientras juega en Sydney FC?

Interrogado acerca de las opciones de Piero Quispe para integrar la selección peruana mientras milita en Sydney FC, donde tendrá un contrato atractivo, José Carvallo consideró que todo dependerá del criterio del cuerpo técnico y del rendimiento sostenido del futbolista: “Depende del técnico, de gustos, del momento. Piero Quispe es un buen jugador y si está jugando en buen nivel, lo tengo en la selección”, declaró.

El cuesitonamiento sobre la convocatoria del menudo volante resurgió debido a las dificultades que enfrentan los futbolistas peruanos para mantenerse en la órbita de la ‘bicolor’ cuando actúan fuera de Sudamérica o de las ligas con mayor visibilidad. Carvallo Alonso, sin embargo, fue categórico respecto al por qué el mediocampista no era citado en su etapa con Pumas UNAM: “¿Por qué sí convocado jugando en Australia y no con México? Quispe no jugaba. ¿De titular? ¿Cuántos partidos? Jugaba poco. ¿Si fuera un jugador importante para Pumas lo soltaban? No, no jugaba. No te vas a liberar de alguien que tú quieres”.

Piero Quispe no tiene minutos en la selección peruana desde el duelo con Argentina de visita en noviembre de 2024. - créditos: FPF

DT de Pumas UNAM sobre Piero Quispe

El entrenador de Pumas UNAM, Efraín Juárez, se refirió a la transferencia de Piero Quispe a Sydney FC y destacó en conferencia de prensa: “Desearle lo mejor a Piero, que se va un poco lejos y es una decisión de él personalmente, porque tenía otras opciones, pero bueno”.

El DT añadió que en el club están aguardando novedades en el mercado: “Estamos a la espera a ver qué nos trae Santa Claus en setiembre”.