Despistajes gratuitos de cáncer en la Línea 1: fechas y horarios para pruebas de cuello uterino y próstata en Lima Sur

Dos profesionales de salud presentan un kit de prueba de VPH y un envase para muestra de PSA en una jornada de detección de cáncer en Lima Sur, Perú.

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Detectar un cáncer antes de que aparezcan síntomas puede marcar una diferencia importante en las posibilidades de tratamiento. El problema es que algunas de las neoplasias más frecuentes pueden desarrollarse silenciosamente durante sus primeras etapas y recién generar señales cuando la enfermedad ha avanzado.

En el caso del cáncer de cuello uterino, el Ministerio de Salud (Minsa) reportó en marzo de 2026 que en el Perú se diagnostican en promedio 13 mujeres cada día y siete fallecen a causa de esta enfermedad. El sector Salud mantiene campañas permanentes de tamizaje debido a que una detección oportuna permite identificar lesiones precancerosas antes de que progresen.

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En ese contexto, Lima Sur tendrá durante agosto dos nuevas jornadas gratuitas dirigidas a facilitar el acceso a pruebas preventivas. Las actividades se realizarán el sábado 15 de agosto en la estación Villa María y el viernes 21 en la estación Villa El Salvador, mediante una coordinación entre la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur y Línea 1 del Metro de Lima.

¿Vives en Lima Sur? Línea 1 ofrecerá pruebas gratuitas para detectar cáncer de cuello uterino y próstata. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/Línea 1 del Metro de Lima)

Cáncer de cuello uterino: una enfermedad que puede tardar años en desarrollarse

El cáncer de cuello uterino se origina en las células del cuello del útero y está estrechamente relacionado con la infección persistente por determinados tipos del virus del papiloma humano (VPH). El Minsa señala que este virus está asociado con alrededor del 99% de los casos de esta neoplasia.

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Una de sus particularidades es que el proceso no ocurre de manera inmediata. Desde la aparición de lesiones precancerosas hasta el desarrollo de un cáncer invasivo pueden transcurrir varios años, lo que abre una ventana importante para realizar pruebas de tamizaje y tratar las alteraciones antes de que evolucionen. Información difundida por el Minsa señala que el proceso puede tomar, en promedio, entre 10 y 20 años.

Por esa razón, esperar la aparición de síntomas no es una estrategia adecuada de prevención. Cuando existen manifestaciones, estas pueden incluir sangrado vaginal fuera del periodo menstrual o después de las relaciones sexuales, flujo vaginal anormal y, en etapas más avanzadas, molestias al orinar o evacuar.

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Vacuna contra el virus del papiloma humano previene neoplasia y detección precoz permite curar la enfermedad. | Foto: Agencia Andina

Las pruebas de detección permiten identificar tanto la presencia de VPH de alto riesgo como alteraciones celulares que todavía no se han convertido en cáncer. Durante 2026, el Minsa ha continuado realizando campañas gratuitas de tamizaje y mantiene disponible la prueba molecular de VPH para mujeres de 30 a 49 años en sus establecimientos de salud.

La prevención también incluye la vacunación contra el VPH y los controles periódicos. El objetivo no es únicamente encontrar un tumor temprano, sino detectar cambios previos que pueden ser tratados antes de que aparezca una enfermedad invasiva.

Cáncer de próstata: por qué el PSA puede ayudar a detectarlo antes

En los hombres, uno de los principales desafíos es el cáncer de próstata. Durante sus primeras etapas puede no producir síntomas, por lo que una persona puede sentirse saludable mientras la enfermedad comienza a desarrollarse.

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Cuando el tumor progresa pueden aparecer alteraciones urinarias, como disminución de la fuerza del chorro, necesidad de levantarse varias veces durante la noche para orinar o dificultad para vaciar la vejiga. Sin embargo, estos síntomas también pueden presentarse por enfermedades benignas de la próstata, por lo que su aparición requiere evaluación médica y no significa por sí sola la presencia de cáncer.

El Minsa recomendó en 2026 que los varones desde los 50 años accedan a controles preventivos y destacó el análisis de PSA para detectar riesgo de cáncer de próstata.

La edad es uno de los principales factores de riesgo. En julio de 2026, el Minsa volvió a recomendar que los varones a partir de los 50 años accedan a controles preventivos y destacó la utilidad del análisis de antígeno prostático específico o PSA.

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El PSA se mide mediante una muestra de sangre. Un resultado elevado no confirma por sí mismo un cáncer de próstata, pues sus niveles también pueden modificarse por otras condiciones; sirve como una señal que debe ser interpretada por un profesional y, de ser necesario, complementada con otros estudios.

La detección tardía continúa siendo un problema. El INEN informó en 2025 que apenas el 15% de los casos de cáncer de próstata que llegaban a la institución eran detectados a tiempo, una situación que reduce las alternativas terapéuticas disponibles frente a los tumores encontrados en etapas iniciales.

Personal de salud toma una muestra de sangre a un hombre en un puesto de tamizaje para la prevención de cáncer de próstata en una estación de Villa María en Lima Sur.

¿Dónde serán los despistajes gratuitos en Lima Sur?

La primera jornada se realizará este sábado 15 de agosto, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en la explanada de la estación Villa María. La segunda está programada para el viernes 21 de agosto, entre las 9:00 a. m. y las 12:30 p. m., en la explanada de la estación Villa El Salvador.

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Según la información proporcionada por los organizadores, profesionales de salud instalarán módulos para brindar consejería y realizar pruebas de despistaje de cáncer de cuello uterino, además de análisis de sangre de PSA para la detección temprana del cáncer de próstata. Los servicios anunciados serán gratuitos.

Las campañas adquieren relevancia frente a la alta proporción de diagnósticos tardíos que todavía registra el país. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas señaló que entre 60% y 70% de los casos de cáncer se diagnostican en etapas avanzadas. Por su parte, datos de vigilancia epidemiológica del CDC Perú mostraron que, entre los pacientes cuyo estadio clínico había podido determinarse durante el primer trimestre de 2024, el 59,1% fue identificado en estadios III o IV.

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Las jornadas de Villa María y Villa El Salvador forman parte de las actividades de prevención desarrolladas junto con la Diris Lima Sur y la Línea 1 del Metro de Lima. Quienes obtengan un resultado que requiera evaluación adicional deberán continuar el proceso diagnóstico en un establecimiento de salud, ya que una prueba de tamizaje identifica riesgo o posibles alteraciones, pero no equivale por sí sola a un diagnóstico de cáncer.