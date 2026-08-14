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Un nuevo peruano se une a la UFC: Nilson ‘El Rayo’ Rojas debutará frente al indonesio Bilal Hasan en Shanghái

El peleador nacional tendrá un duro estreno en la máxima compañía de MMA en un duelo de invictos. En la misma jornada en China también peleará su connacional Kevin Borjas

Nilson Rojas se une al grupo de peruanos en la UFC.
Nilson Rojas se une al grupo de peruanos en la UFC. Crédito: Facebook Nilson Rojas.
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El Perú tendrá una nueva representación en la UFC. Nilson ‘El Rayo’ Rojas fue confirmado como nuevo integrante de la principal organización de artes marciales mixtas del mundo y hará su debut el próximo 29 de agosto en Shanghai, China, frente al indonesio Bilal ‘The Indo Ninja’ Hasan. El enfrentamiento, pactado en la categoría de peso mosca (125 libras), tendrá un atractivo especial: ambos peleadores llegan al octágono con récord profesional de 9-0, por lo que uno de los dos sufrirá la primera derrota de su carrera.

La noticia fue confirmada por ‘MMA Finis’ durante una transmisión en Instagram, luego del reporte inicial de Inka MMA. De esta manera, Rojas concretará el salto más importante de su trayectoria después de construir una carrera invicta en el circuito nacional y ganarse la oportunidad de competir en el máximo nivel de las MMA.

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Nilson Rojas, el invicto peruano

El Rayo’ se caracteriza por su inteligencia dentro del octágono y un striking preciso, dos de las principales cualidades que buscará exhibir en su estreno en la UFC. El representante del Team Bad Boy llega con una marca de nueve victorias y ninguna derrota y con la confianza de haber conseguido recientemente un triunfo importante en Inka MMA.

Su última presentación se produjo en Inka 59, donde derrotó por decisión unánime a Gonzalo Hanampa durante el mes de julio. Ese resultado terminó de impulsar su llegada a la organización estadounidense y le permitió mantener intacta una racha que ahora intentará prolongar frente a Hasan.

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Nilson Rojas debutará en la UFC Shanghái.
Nilson Rojas debutará en la UFC Shanghái. Crédito: Facebook Paul Rodríguez.

El desafío será mayúsculo. Rojas pasará de competir en el circuito peruano y chileno a enfrentarse a un rival que también llega con una trayectoria ascendente.

Bilal Hasan también llega invicto

El indonesio Bilal ‘The Indo Ninja’ Hasan tendrá en Shanghai su primera pelea oficial dentro de UFC. El peleador de 9-0 obtuvo su contrato con la compañía después de protagonizar una actuación contundente en la primera fecha de Dana White’s Contender Series 2026.

Hasan derrotó por nocaut a Mridul Saikia, resultado que le permitió convencer a los responsables de la organización y asegurar su lugar en el roster de UFC. Antes de dar este salto, además, fue campeón de peso mosca de la promotora regional CFFC.

Rojas vs Hasan: combate pactado en 125 libras (peso mosca).
Rojas vs Hasan: combate pactado en 125 libras (peso mosca). Crédito: Team MMA.

Por ello, el estreno de Rojas no será ante un rival de transición. El peruano enfrentará a otro prospecto invicto que llega con la intención de demostrar desde su primera aparición que está preparado para competir en la élite.

El combate tendrá lugar en la división de las 125 libras y será uno de los atractivos de la jornada que UFC desarrollará en el Shanghai Indoor Stadium el sábado 29 de agosto.

Doble presencia peruana en Shanghái

La jornada tendrá un significado todavía mayor para las MMA peruanas, pues Rojas no será el único representante nacional que subirá al octágono en Shanghai. Kevin Borjas también competirá ese mismo día frente al japonés Rei Tsuruya en UFC Fight Night Shanghai 2026.

Para el ’Gallo Negro’, el enfrentamiento supone una nueva oportunidad para consolidar el gran momento que atraviesa. Borjas volverá a competir apenas 70 días después de la victoria que cambió el rumbo de su carrera dentro de la compañía.

Kevin Borjas se mide ante Rei Tsuruya en el UFC Shanghai 2026. Crédito: Instagram Kevin Borjas.
Kevin Borjas se mide ante Rei Tsuruya en el UFC Shanghai 2026. Crédito: Instagram Kevin Borjas.

En su última presentación, el peruano sorprendió al derrotar al brasileño André Lima, quien llegaba invicto y era considerado uno de los prospectos de mayor proyección de la división de peso mosca. El triunfo permitió a Borjas poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas y recuperar protagonismo.

Además, el resultado tuvo una importancia histórica para el deporte peruano: Borjas ingresó al Top 10 del ranking oficial del peso mosca de UFC, convirtiéndose en el primer peleador peruano en aparecer en una clasificación oficial de la organización.

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