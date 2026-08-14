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Machu Picchu al límite: Contraloría advierte sobrecarga turística y daño de estructuras prehispánicas

El organismo de control alertó que más de 91 mil visitantes excedieron los límites establecidos entre 2024 y 2025, mientras los gremios piden actualizar el estudio de capacidad de carga

Machu Picchu
La ciudadela tendrá nuevas rutas para todos los visitantes este 2025 - crédito Andina
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La Contraloría General de la República advirtió que la ciudadela inca de Machu Picchu registró una sobrecarga turística de más de 91 mil visitantes entre 2024 y 2025, una situación que podría comprometer la conservación de uno de los principales patrimonios arqueológicos del país. El organismo de control identificó afectaciones vinculadas con el tránsito constante de turistas, entre ellas el desgaste del piso original, pérdida de cobertura y erosión de sectores correspondientes a andenes prehispánicos.

El informe vuelve a poner en el centro del debate la capacidad máxima de visitantes que puede soportar el santuario histórico sin poner en riesgo sus estructuras. De acuerdo con los parámetros técnicos mencionados por la Contraloría, el límite establecido es de 4.500 visitantes diarios durante la temporada baja y 5.600 en temporada alta. Frente a estas observaciones, el sector privado de Machu Picchu pidió al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) instalar una mesa técnica para evaluar la situación y definir nuevas medidas de conservación y gestión.

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Contraloría advierte daños por el exceso de visitantes en Machu Picchu

Machu Picchu - Ministerio de Cultura - Perú - 3 de enero
Largas filas se formaron en la sede de la Dirección Desconcentrada de Cultura en Cusco tras el colapso de la plataforma TuBoleto. Captura: RPP

Durante una entrevista con Exitosa, Michael Ugarte, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu, sostuvo que el gremio no pretende desmentir las conclusiones de la Contraloría, pero consideró necesario que el Ministerio de Cultura brinde explicaciones sobre los resultados del informe y las condiciones en las que se realizaron las verificaciones.

“Esperamos la aclaración correspondiente para poder determinar la culpabilidad de los responsables”, señaló Ugarte al referirse a las observaciones formuladas por el organismo de control. El representante empresarial remarcó que la evaluación de las condiciones de la ciudadela debería realizarse de manera periódica y no mediante verificaciones aisladas o después de periodos prolongados.

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Según la información difundida durante la entrevista, los auditores detectaron desgaste del piso original, pérdida de cobertura, erosión del piso de andenes prehispánicos y deterioro de elementos líticos, entre ellos piedras y escaleras. Estos daños cobran especial relevancia debido a que se trata de estructuras arqueológicas que forman parte del patrimonio cultural y que reciben visitantes diariamente.

Ugarte indicó que el sector privado está a la espera de que el Ministerio de Cultura pueda pronunciarse sobre las observaciones y adoptar medidas. También señaló que intentó comunicarse con el titular de la cartera para plantear la necesidad de coordinar acciones y establecer una agenda de trabajo para la gestión de Machu Picchu.

El representante de la Cámara de Comercio y Turismo también mencionó otro problema relacionado con el sistema de venta de entradas. Según explicó, existen más de mil boletos que figurarían como perdidos en la plataforma Extranet, además de situaciones que, de acuerdo con lo señalado durante la entrevista, habrían sido corroboradas y algunas irregularidades vinculadas con el funcionamiento del sistema de reservas de tuboletoecultura.com.pe.

El caso de las entradas se suma así a las interrogantes sobre la administración y control del flujo turístico hacia la ciudadela. El dirigente indicó que estos asuntos forman parte de los temas que esperan abordar en las mesas técnicas con las autoridades nacionales.

Gremios piden un nuevo estudio de capacidad de carga para 2026

Machu Picchu - Santuario - Cusco - naturaleza - Perú - historias - 7 enero
Entre los Andes y la Amazonía, Machu Picchu es un refugio natural y cultural. Su riqueza arqueológica se complementa con una flora y fauna únicas, haciendo de este santuario un lugar insustituible en el mundo. (Andina)

El debate sobre la cantidad de turistas que puede recibir Machu Picchu no es reciente. Michael Ugarte recordó que, antes de la pandemia, el flujo turístico alcanzaba un promedio de aproximadamente 5.940 visitantes por día. Posteriormente, las autoridades modificaron el aforo y establecieron diferentes límites de acuerdo con la temporada y las condiciones de operación del sitio.

El dirigente también hizo referencia a un estudio de capacidad de carga realizado en 2015, conocido como estudio Comer, cuya aplicación no se concretó de manera inmediata. De acuerdo con su explicación, los límites de ingreso fueron posteriormente reducidos y luego incrementados de manera progresiva.

Para el representante empresarial, las nuevas condiciones del turismo y el crecimiento de la demanda hacen necesario realizar una actualización técnica. Por ello, sostuvo que los gremios vienen planteando desde hace aproximadamente dos años la realización de un nuevo estudio de capacidad de carga durante 2026.

“Consideramos importante el tema de la preservación, la conservación y la sostenibilidad de Machu Picchu como destino”, afirmó durante la entrevista. Al mismo tiempo, señaló que las decisiones sobre el aforo deberían sustentarse en información técnica actualizada que permita establecer cuánto turismo puede recibir el santuario sin afectar sus estructuras.

Ugarte cuestionó además la constante rotación de autoridades en el sector Cultura, debido a que, según su percepción, los cambios de ministros y equipos técnicos pueden generar retrasos en proyectos y medidas que ya estaban siendo trabajados.

“Cada ministro entra con su equipo técnico y no se puede avanzar de esa forma”, manifestó. Para el dirigente, uno de los principales desafíos de la nueva gestión será garantizar continuidad en las políticas destinadas a la protección y administración de Machu Picchu.

En ese contexto, la Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu solicitó al Ministerio de Cultura y al Mincetur organizar una mesa técnica con los gremios del distrito. Ugarte enfatizó que las necesidades de Machu Picchu Pueblo no necesariamente son las mismas que las de Cusco y que los empresarios y operadores locales pueden aportar información sobre los problemas que enfrenta diariamente el destino turístico.

El objetivo, según explicó, es que las autoridades y representantes locales puedan diseñar medidas que permitan mantener una experiencia adecuada para los visitantes sin comprometer la conservación del patrimonio arqueológico.

La advertencia de la Contraloría coloca nuevamente en discusión el equilibrio entre turismo y conservación en Machu Picchu. Mientras los gremios esperan una respuesta de las autoridades, la discusión sobre el aforo, el estado de las estructuras y el sistema de venta de entradas se mantiene como uno de los principales retos para la administración del santuario durante 2026.

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