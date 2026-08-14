Escolar peruano de 15 años gana dos medallas de plata en olimpiadas de matemática y apunta a conseguir una beca para estudiar en el MIT

Dos medallas en menos de dos semanas: Samir Ochoa obtuvo una medalla de plata en la IMO 2026, en Shanghái, y otra en la Olimpiada de Matemática de Países del Cono Sur. Difusión

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Samir Ochoa, estudiante de 15 años de Villa María del Triunfo, busca una beca que le permita continuar su formación académica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), con la meta de estudiar Matemática Pura. Su trayectoria reciente incluye dos medallas de plata obtenidas en competencias internacionales de matemática, resultados que fortalecen su aspiración de acceder a una universidad de Estados Unidos.

El joven participó en la 67.ª Olimpiada Internacional de Matemática (IMO 2026), realizada en Shanghái, China, donde consiguió una medalla de plata. El certamen convocó a más de 600 estudiantes procedentes de 117 países, seleccionados entre los mejores representantes de sus respectivas naciones.

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Una semana después de su participación en China, Ochoa volvió a competir a nivel internacional. En la Olimpiada de Matemática de Países del Cono Sur obtuvo otra medalla de plata y sumó así dos reconocimientos en menos de dos semanas.

Su desempeño en ambas competencias forma parte de una trayectoria vinculada con el estudio de las matemáticas desde situaciones de la vida cotidiana. El estudiante también tiene como referencia a Renato Gaitán, integrante de la delegación peruana que participó en la IMO 2025, cuya experiencia reforzó su interés por continuar una carrera académica fuera del país.

Las matemáticas presentes desde su infancia

La relación de Samir Ochoa con las matemáticas comenzó a partir de las actividades que compartía con su padre, quien trabaja como carpintero. Durante las jornadas junto a él, el estudiante observó el uso de medidas para elaborar mesas y el cálculo de ángulos necesarios para fabricar piezas destinadas a muebles.

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Esas experiencias le permitieron vincular los cálculos con problemas concretos. Con el tiempo, esa curiosidad pasó al ámbito académico y se transformó en interés por la resolución de problemas matemáticos.

La preparación para las olimpiadas exigió desarrollar capacidades relacionadas con el razonamiento, la creatividad y la concentración. Las competencias internacionales plantearon problemas que requieren más que la aplicación directa de fórmulas, con ejercicios que demandan análisis durante varias horas.

Dos medallas de plata en competencias internacionales

La participación en la IMO 2026 representó uno de los principales escenarios de competencia para Ochoa. El evento reunió a estudiantes de 117 países y permitió al representante peruano medir sus conocimientos frente a participantes seleccionados por su desempeño en matemática.

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El resultado fue una medalla de plata. Una semana después, el estudiante volvió a competir en la Olimpiada de Matemática de Países del Cono Sur y consiguió un reconocimiento del mismo nivel.

Las dos preseas obtenidas en un periodo menor a dos semanas fortalecieron su preparación y sus objetivos académicos. Para el estudiante, estos resultados forman parte del proceso que busca continuar durante los próximos años con miras a su ingreso universitario.

El objetivo de estudiar Matemática Pura en el MIT

Un talento que nació en casa: su interés por las matemáticas comenzó observando a su padre carpintero medir, calcular ángulos y resolver problemas durante la elaboración de muebles. Difusión

Después de sus participaciones internacionales, Samir Ochoa tiene como siguiente objetivo acceder al Instituto Tecnológico de Massachusetts y obtener una beca para financiar sus estudios. Su interés académico está centrado en la carrera de Matemática Pura.

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El estudiante espera continuar con su preparación y utilizar sus experiencias en competencias internacionales como parte de su trayectoria académica. El propósito también contempla demostrar su capacidad para competir en escenarios de alto nivel dentro de las matemáticas.

El MIT aparece como una de las instituciones que forman parte de su proyecto universitario. Para alcanzar esa meta, Ochoa busca fortalecer su perfil durante los próximos años y mantener su preparación en el área que desarrolla desde su etapa escolar.

Renato Gaitán, una referencia para su meta universitaria

Entre las personas que inspiran al estudiante figura Renato Gaitán, integrante de la delegación peruana que participó en la IMO 2025. Su participación internacional constituye para Ochoa una referencia sobre las posibilidades académicas que pueden surgir a partir de una trayectoria en olimpiadas de matemática.

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La experiencia de Gaitán reforzó en el estudiante la idea de que las competencias internacionales también pueden abrir oportunidades para continuar estudios en universidades de prestigio fuera del Perú.

Con sus dos medallas de plata recientes, Samir Ochoa mantiene su preparación enfocada en las matemáticas y en el objetivo de conseguir una beca para estudiar Matemática Pura en el MIT.