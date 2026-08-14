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Lucciana Pérez y un reto de alta exigencia en el WTA 125 de Filadelfia: las tenistas Top 100 que participan en el torneo

La primera raqueta nacional recibió la invitación de los organizadores del certamen y dirá presente por segunda vez en un evento deportivo de esta categoría

Lucciana Pérez participará por segunda vez en un torneo WTA 125.
Lucciana Pérez participará por segunda vez en un torneo WTA 125. Crédito: Instagram Lucciana Pérez.
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Lucciana Pérez afrontará un nuevo desafío en su carrera profesional. La tenista peruana fue confirmada como una de las cuatro beneficiarias de una ’Wild Card’ para disputar el Ennoble Care Philly Open, torneo WTA 125 que se desarrollará en Filadelfia, Estados Unidos, del 23 al 29 de agosto.

El certamen, que tendrá su primera edición, se disputará sobre pistas duras en las instalaciones del Hamlin Tennis Center. Para Pérez, de 21 años, será una oportunidad importante para elevar su nivel y sumar ritmo competitivo ante rivales de mayor experiencia y jerarquía. Actualmente ubicada en el puesto 341 del ranking mundial, la peruana busca aprovechar este tipo de oportunidades para seguir acercándose progresivamente a los primeros lugares del circuito.

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El reto tendrá además una dificultad adicional debido a la superficie. Pérez viene de competir principalmente sobre polvo de ladrillo durante las últimas semanas, tanto en torneos disputados en Italia como en Sudamérica, por lo que deberá adaptar nuevamente su juego a las condiciones de una cancha rápida. Sin embargo, todavía tendrá algunos días para preparar su participación y llegar en las mejores condiciones posibles a Filadelfia.

Lucciana Pérez recibió una Wild Card para el W125 de Filadelfia.
Lucciana Pérez recibió una Wild Card para el W125 de Filadelfia. Crédito: Facebook ATPerú.

Las tenistas Top 100 que disputarán el WTA 125 de Filadelfia

La presencia de Pérez estará acompañada por un cuadro de alto nivel. El listado de participantes incluye a 14 jugadoras ubicadas dentro del Top 100 del ranking WTA, lo que refleja la exigencia que tendrá el torneo y la importancia de la invitación recibida por la peruana.

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La primera cabeza de serie será la española Jéssica Bouzas, actual número 59 del mundo. Detrás aparecen la checa Tereza Valentova (#64), la estadounidense Ashlyn Krueger (#67), la rusa Liudmila Samsonova (#70) y la estadounidense Talia Gibson (#72).

El cuadro también contará con la alemana Eva Lys, número 85; la argentina Solana Sierra, #86; la rusa Alina Korneeva, #89; la suiza Simona Waltert, #90; y la belga Hanne Vandewinkel, #91. Completan la relación de jugadoras Top 100 la estadounidense Katie Volynets (#93), la china Xiyu Wang (#94), la española Oksana Selekhmeteva (#97) y la eslovena Veronika Erjavec (#100).

Las 10 mejores preclasificadas en el WTA 125 de Filadelfia.
Las 10 mejores preclasificadas en el WTA 125 de Filadelfia. Crédito: Captura Canal Tenis.

La cercanía del torneo con el US Open también añade un atractivo especial a la competencia. Para varias de estas tenistas, el WTA 125 de Filadelfia representará una oportunidad para mantener la regularidad, sumar partidos y afinar detalles antes del último Grand Slam de la temporada. Pérez, en ese contexto, tendrá la posibilidad de medirse con jugadoras de un nivel que habitualmente no encuentra en los torneos ITF que disputa.

¿Cómo le fue a Lucciana Pérez en su primer WTA 125?

Esta no será la primera experiencia de Lucciana Pérez en un torneo de categoría WTA 125. La peruana ya tuvo la oportunidad de participar en un certamen de este nivel en noviembre de 2025, cuando disputó el Argentina Open, WTA 125 de Buenos Aires.

Aquella participación terminó siendo especialmente significativa para la tenista nacional. Pérez consiguió su primera victoria frente a una jugadora ubicada dentro del Top 100 del ranking WTA y alcanzó los cuartos de final del torneo bonaerense. En aquella edición, la peruana avanzó a la siguiente ronda después de sacar ventaja en el primer set ante la ucraniana Oleksandra Oliynykova, quien posteriormente se retiró del encuentro.

Lucciana Pérez y Oleksandra Oliynykova, antes del inicio de las acciones. Crédito: IEB+ Argentina Open
Lucciana Pérez y Oleksandra Oliynykova, antes del inicio de las acciones. Crédito: IEB+ Argentina Open

Ese antecedente demuestra que Pérez ya sabe lo que significa competir en escenarios de esta exigencia e incluso conseguir resultados importantes. Ahora, en Filadelfia, buscará repetir una actuación destacada, sumar experiencia ante rivales de mayor jerarquía y continuar su crecimiento dentro del circuito profesional. La invitación representa, además, un reconocimiento a su evolución durante los últimos meses y una oportunidad para seguir dando pasos hacia posiciones más importantes del ranking mundial.

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