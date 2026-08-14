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ENFEN prepara alerta oficial ante un Fenómeno El Niño “muy fuerte”: Senamhi advierte una situación inédita para el Perú

El evento climático intensifica su presencia en el Pacífico y expertos anticipan impactos graves en el centro y sur del país. El comunicado oficial se publicará en las próximas horas

ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)
ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)
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La probabilidad de un Fenómeno El Niño muy fuerte ya genera alarma entre las autoridades peruanas tras la evaluación de los más recientes análisis meteorológicos. En entrevista con ExitosaNelson Quispe, especialista en meteorología del Servicio Nacional del Meteorología e Hidrografía (Senamhi), explicó que la situación se sale de los registros habituales:

“Es por primera vez, a nivel de toda la historia de los modelos numéricos, que casi todos coinciden en que esto va para más. Eso es la preocupación. Si hablábamos de modelos de hace años atrás, había muchas discrepancias. En este caso no, en este caso todos están... es unánime, esa es la preocupación”, señaló Quispe.

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Los equipos del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) han sostenido reuniones continuas para analizar la evolución del fenómeno, contrastando información para la zona central del Pacífico, conocida como Niño 3.4 o “Niño Global”, y la zona oriental, frente a las costas peruanas.

“El nuevo comunicado que emite la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), desde su Centro de Predicciones Climáticas, es que el Niño se está fortaleciendo. En este caso, habla específicamente del Niño 3.4, al cual nosotros conocemos como el Niño Global”, puntualizó Quispe.

El especialista advirtió sobre una probabilidad superior al 90% de que el evento alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte, lo que en el Perú corresponde a primavera y verano. “Entonces, esta es la preocupación y la probabilidad de que sea mayor a un 90 % de un evento muy fuerte”, subrayó.

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Fenómeno El Niño Costero - Verano 2024 - Enfen - Perú - 29 de septiembre

Mayor riesgo desde 1950: impactos posibles y vigilancia constante

Según Quispe, desde 1950 no se había registrado una coincidencia tan marcada entre los modelos numéricos. “Desde el año 1950 hacia atrás, no se había tenido esta situación. Podría ser, en todo caso, un evento mucho más severo que se ha presentado años atrás”, alertó el especialista del Senamhi.

Aunque aún es prematuro estimar el impacto exacto, se han identificado riesgos elevados para el centro y sur del Perú, con posibilidad de deficiencias severas de precipitaciones y sequías.

“Cuando el Niño Global comienza a ser muy intenso, lo que nos preocupa es que las deficiencias de precipitaciones en la parte sur y centro del Perú sean bastante severas. Esa es la preocupación... la preocupación es en las lluvias en la parte norte, sino también las deficiencias o las sequías que podrían presentarse en la parte centro-sur del Perú”, explicó Quispe durante la entrevista.

El comunicado oficial del ENFEN se publicará en las próximas horas y brindará la actualización definitiva sobre el pronóstico y las recomendaciones para enfrentar un posible evento de alta intensidad.

Pronóstico internacional

El último informe del Centro de Predicciones Climáticas confirmó una intensificación notable del fenómeno El Niño, con una probabilidad superior al 90% de que el evento alcance una categoría muy fuerte en el otoño e invierno del Hemisferio Norte 2026-27. Las temperaturas de la superficie del océano Pacífico ecuatorial este superan los +2.0°C, ubicando a este episodio entre los más intensos desde 1950.

Durante julio, los índices de temperatura en distintas regiones del Pacífico registraron cifras excepcionales: +1.4°C en la zona Niño-3.4+1.7°C en Niño-3 y +2.9°C en Niño-1+2. Además, la temperatura en la subsuperficie ecuatorial aumentó hasta +10.0°C en profundidad, reflejando una dinámica oceánica sin precedentes. Anomalías en los vientos y una mayor convección sobre el Pacífico central y este completan el cuadro de fortalecimiento.

Los índices de la Oscilación del Sur registraron valores negativos cercanos a dos desviaciones estándar, reforzando el diagnóstico del acoplamiento entre océano y atmósfera. La síntesis de modelos internacionales utilizada por la NOAA indica que El Niño continuará intensificándose hasta finales de 2026, con un 69% de probabilidad de que el evento supere la intensidad de los episodios previos desde 1950.

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