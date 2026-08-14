Lobos marinos aparecen en calles y parques de Ilo: habrían salido del litoral en busca de alimento

Lobos marinos fueron vistos cerca del puerto de Ilo, en veredas, calles y alrededores del Parque del Niño. Personal municipal trasladó a los ejemplares hacia el litoral y colocó rejas para evitar que regresen a la zona urbana, en un contexto marcado por los efectos del fenómeno El Niño sobre la fauna marina. Fuente: 24 Horas de Panamericana Televisión

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En Ilo, una escena poco habitual volvió a llamar la atención de los vecinos: lobos marinos fueron vistos fuera de su hábitat natural, cerca del puerto, en veredas y hasta en medio de las calles. Uno de los ejemplares apareció en los alrededores del Parque del Niño, mientras otros fueron registrados en distintos puntos de la zona urbana.

De acuerdo con un reporte de 24 Horas de Panamericana Televisión, los animales llegaron hasta estos espacios en busca de alimento, en un contexto marcado por las condiciones cálidas asociadas al fenómeno El Niño y los cambios en la disponibilidad de recursos marinos. La presencia de estos mamíferos generó preocupación por los riesgos a los que quedan expuestos al desplazarse por zonas transitadas.

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Ante la alerta, personal de la Municipalidad Provincial de Ilo trasladó a los lobos marinos nuevamente hacia el litoral. Como medida preventiva, también colocó rejas para impedir que los ejemplares regresen a la ciudad. El caso ocurre mientras las autoridades locales coordinan acciones frente a otros episodios que afectan a la fauna marina de la provincia.

Lobos marinos fueron observados en calles y veredas de la zona urbana de Ilo, Perú, lo que generó alerta en los vecinos y autoridades locales. (Composición: Infobae Perú)

Efectos del Fenómeno El Niño en la fauna marina

La disponibilidad de alimento en el océano está estrechamente relacionada con las condiciones ambientales. Cuando cambia la temperatura del mar, también pueden modificarse la ubicación y profundidad de distintas especies de peces. Para los depredadores marinos, estos desplazamientos pueden representar una mayor dificultad para encontrar alimento en las zonas donde normalmente lo buscan.

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En el caso peruano, el escenario de El Niño 2026 genera especial atención. La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene la alerta por El Niño Costero y advierte que las condiciones cálidas pueden continuar durante los próximos meses. Entre sus efectos se encuentra la modificación de la distribución de recursos hidrobiológicos frente a la costa.

El desplazamiento de los lobos marinos hacia zonas urbanas permite observar esa problemática desde tierra. En Ilo, algunos ejemplares terminaron cerca de espacios frecuentados por personas, una situación que aumenta su exposición al tránsito, al contacto con la población y a intervenciones que podrían afectar su comportamiento.

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Un lobo marino descansa en el pavimento de una calle de Ilo, Perú, fuera de su hábitat natural en busca de alimento. (Captura 24 Horas)

Ilo monitorea los efectos de El Niño sobre la fauna marina

La aparición de estos animales ocurre mientras la Municipalidad Provincial de Ilo incorpora la protección de la biodiversidad marina dentro de sus acciones ambientales. El miércoles 12 de agosto, la Comisión Ambiental Municipal realizó su Sesión Ordinaria N.° 04, donde se abordaron distintos problemas relacionados con el litoral de la provincia.

Durante la reunión, la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de SERFOR presentó la Guía Nacional para la Atención de Varamientos de Fauna Marina. El documento sirve como herramienta para orientar la respuesta de las instituciones ante casos que involucren animales marinos encontrados fuera de condiciones habituales o en situación de riesgo.

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La municipalidad también informó sobre los avances de las instituciones que atienden casos de lobos marinos y aves muertas registrados en el litoral. La situación forma parte de las preocupaciones ambientales asociadas al escenario preventivo frente a El Niño, que puede generar cambios en los ecosistemas y presionar a diferentes especies.

Un lobo marino se encuentra en una zona urbana de Ilo, Perú, cerca de una valla, en un contexto de avistamientos de estos mamíferos fuera de su hábitat costero. (Captura 24 Horas)

¿Qué hacer si un lobo marino aparece en una calle?

La presencia de un lobo marino fuera del litoral puede generar curiosidad entre los vecinos, pero acercarse demasiado o intentar manipularlo puede representar un riesgo. Estos animales necesitan permanecer tranquilos mientras las autoridades evalúan su condición y determinan qué tipo de intervención requiere cada ejemplar.

Un lobo marino descansa sobre la arena en la playa de Pimentel, donde especialistas lo monitorearon antes de trasladarlo a un lugar más tranquilo. (Composición: Infobae Perú)

Tampoco resulta recomendable intentar alimentarlos por cuenta propia. Aunque la falta de alimento forma parte de la preocupación que rodea estos desplazamientos, ofrecer comida puede alterar su comportamiento y no necesariamente responde a sus necesidades. La intervención debe quedar en manos de personal capacitado.

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En Ilo, la respuesta incluyó el traslado de los ejemplares hacia el litoral y la instalación de barreras para evitar nuevos ingresos a la zona urbana. El episodio muestra cómo los cambios que ocurren mar adentro pueden terminar siendo visibles en las calles y refuerza la importancia del monitoreo de la fauna marina mientras persistan las condiciones asociadas a El Niño 2026.