Así fue la reaparición pública de César Sánchez tras declarar por cuatro horas por denuncia de acoso a Naldy Saldaña: “Asqueroso”

El ex director musical de 'La Bella Luz', César Sánchez, fue captado por las cámaras de 'Amor y Fuego' intentando evadir a la prensa. Aprovechó el simulacro nacional para esconderse en una tienda y luego guardó silencio ante las preguntas de los reporteros. Video: Willax TV / Amor y Fuego

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César Sánchez Chavesta, exdirector musical de la orquesta ‘La Bella Luz’, rompió su silencio ante las autoridades este viernes 14 de agosto al presentarse en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho para rendir su declaración en el marco de la investigación fiscal por los presuntos delitos de tocamientos indebidos y acoso sexual denunciados por la cantante Naldy Saldaña.

Horas después, fue captado por las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ en un centro comercial del mismo distrito, donde transeúntes lo reconocieron y lo abuchearon con gritos de “asqueroso”, “depredador” y “justicia”. En ningún momento abrió la boca para responder a la prensa.

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La jornada del viernes cerró así un ciclo de dos días de diligencias: el jueves 13, Saldaña también acudió a la misma dependencia policial para brindar su manifestación, y a la entrada fue víctima de una agresión verbal por parte de una mujer desconocida que le dijo “di la verdad, te gustó”, mientras la filmaba con su celular.

Sánchez Chavesta madrugó para evitar a la prensa y declaró por cuatro horas

Según informó el programa ‘América Hoy’, el investigado llegó a la sede de la Depincri alrededor de las 7:30 a.m., pese a que las diligencias estaban programadas para varias horas después. Acudió en un vehículo con lunas oscurecidas y acompañado de su abogado. La anticipación llamó la atención de los conductores del programa, quienes consultaron a la abogada y exministra de la Mujer Rosario Sasieta sobre ese detalle.

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César Sánchez Chavesta declaró en la Depincri de San Juan de Lurigancho por la investigación fiscal por presuntos tocamientos indebidos y acoso sexual denunciados por Naldy Saldaña.

“Esto va a avanzar y cómo estará de asustado este Sánchez, que se ha ido tempranito a pesar de que su declaración es en la tarde”, señaló Sasieta en ‘América Hoy’. La conductora Janet Barboza planteó dos posibles explicaciones: “O intentando librarse de la prensa, de la presencia de los medios, o por el temor que en estos momentos lo invade”, indicó.

La toma de declaraciones no comenzó a la hora prevista porque la fiscal encargada del caso no se encontraba en la dependencia, al estar atendiendo diligencias relacionadas con el Ministerio de Trabajo. De acuerdo con lo reportado por ‘América Hoy’, en esa misma jornada el Ministerio de Trabajo citó a Óscar Custodio, propietario de la orquesta, para revisar la situación laboral de los trabajadores de ‘La Bella Luz’, procedimiento que podría derivar en una multa millonaria para el empresario y la agrupación.

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Óscar Junior Custodio también rindió declaración ante las autoridades en una sesión que duró más de dos horas y contempló más de cincuenta preguntas, según el mismo reporte.

Sánchez Chavesta permaneció en el cuarto piso de la dependencia policial junto a su abogado y al defensor legal de Saldaña. El exdirector declaró por aproximadamente cuatro horas. A su salida, los periodistas intentaron obtener alguna declaración, pero él mantuvo la cabeza baja y no respondió ninguna pregunta mientras abordaba el vehículo que lo esperaba.

Imágenes de la accidentada llegada de Naldy Saldaña para rendir su declaración. En medio del tumulto de la prensa, una mujer lanzó un comentario repudiable que ha generado indignación: 'Di la verdad, te gustó'. Youtube/ Q' Bochinche.

El abucheo en el centro comercial: “Asqueroso, depredador, justicia”

Tras abandonar la dependencia policial, Sánchez Chavesta se trasladó al Mall de San Juan de Lurigancho. Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ lo siguieron hasta el establecimiento, donde ingresó a una tienda al notar la presencia de los medios. El Simulacro Nacional Multipeligro, que se realizó a las 3:00 p.m. de ese viernes, obligó a evacuar el local y lo dejó expuesto en los exteriores del centro comercial.

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Fue en ese momento cuando varios transeúntes lo reconocieron. Mientras esperaba el taxi que lo recogería, rodeado de periodistas y personas que salían del simulacro, comenzaron a escucharse los gritos. “Mañoso”, “Depredador”, “Sucio”, “Asqueroso” y “Justicia” fueron algunas de las expresiones que se registraron. El investigado no respondió a ninguno de los insultos ni a las preguntas de los medios, y subió al vehículo en cuanto este llegó.

El conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González, comentó las imágenes al aire. “Vemos una persona con la mirada hacia abajo, no es capaz de sostenerla por la vergüenza por cómo se ha comportado y sigue haciéndolo a través de su comunicado deslindando responsabilidades”, afirmó.

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El jueves: Naldy declaró y fue agredida verbalmente a la entrada de la Depincri

La jornada del viernes estuvo precedida por la declaración de Saldaña el jueves 13 de agosto. La cantante llegó a la Depincri alrededor de la 1:15 p.m. y avanzó en silencio hacia el interior de la dependencia sin responder preguntas de los periodistas. Lo que no pudo evitar fue el ataque de una mujer desconocida que se acercó con un celular en la mano y le dijo: “Di la verdad, te gustó”, en referencia directa a los tocamientos que ella denunció.

La conductora de televisión cuestionó la hostilidad contra la artista y alertó sobre el temor que enfrentan las mujeres al denunciar casos de acoso o violencia ante las autoridades. América TV

La frase generó indignación inmediata. En ‘América Hoy’, Sasieta fue categórica sobre las consecuencias que debería tener ese acto. “Para que se establezca quiénes son esas dos mujeres, se tiene que identificarlas para ser acusadas por violencia, la Ley 30364. ¿Cómo es posible? Estas mujeres tienen que ser denunciadas”, afirmó la letrada.

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Añadió que quienes insulten a la denunciante en redes sociales también pueden ser identificados y denunciados. “No hay derecho a que una chica tenga no solo que revictimizarse a través de la información ante las autoridades, sino sufrir estos vejámenes”, expresó. La investigación fiscal contra Sánchez Chavesta continúa activa en la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de San Juan de Lurigancho.