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Reimond Manco encara a Paolo Guerrero por sus mensajes en redes sociales: “Quédate callado y sigue en lo tuyo”

El exjugador cuestionó que el delantero responda cuando recibe observaciones sobre su nivel, pero guarde silencio ante los elogios, y planteó que el foco debería seguir en lo deportivo y en la decisión técnica

El exfutbolista rechazó el argumento de invalidar críticas por trayectoria y dijo que es una práctica repetida en el fútbol peruano, tras la reacción del delantero de Alianza Lima por su rendimiento (YouTube / Dengache)
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Reimond Manco reapareció para pronunciarse sobre los mensajes que Paolo Guerrero difundió en Instagram luego del empate 1-1 entre Alianza Lima y Sport Boys, por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1.

El exfutbolista —en su participación en el espacio ‘Juego Cruzado’ y también desde su tribuna digital— cuestionó la forma en que el atacante afrontó las críticas y le recomendó no convertir el debate público en un cruce personal con quienes opinan sobre su actualidad.

El mensaje de Guerrero que encendió el cruce

Reimond Manco – Paolo Guerrero – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 12 agosto
Las críticas al rendimiento de Paolo Guerrero provocaron una reacción del delantero en redes sociales. El atacante de Alianza Lima cuestionó a quienes analizan sus actuaciones y reclaman cambios en el equipo. (Instagram / Paolo Guerrero)

La polémica se originó después de que Guerrero utilizara sus historias de Instagram para responder a quienes comentan su desempeño y discuten si debe alternar la titularidad en el equipo que conduce Pablo Guede. En una publicación, el delantero expresó su molestia por el volumen de opiniones alrededor de su presente.

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“Ah, listo, ahora todos son entrenadores, opinan y comentan qué partido yo debería jugar. Existe cada personaje que nunca jugó y, si jugó, fue malísimo, y quieren opinar de mí. Ya esto cada día está peor. Saquemos a esta gente que no le aporta nada al fútbol peruano, pero ya, y de pronto las viudas que los pesetean por montar un video en redes a querer desestabilizar. Contra todos. Arriba Alianza”, escribió.

Lejos de cerrar el tema, Guerrero publicó luego otro mensaje con tono de despedida, que amplificó el debate en redes sociales: “Ups, perdonen. Sé que pierdo el tiempo. Y estas plagas siempre andarán buscando oportunidades. Digo, dije, hablé. Fin”.

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El intercambio apareció en un contexto en el que los cuestionamientos sobre el atacante se incrementaron por su producción ofensiva en la temporada: sumó 18 partidos y anotó cuatro goles, todos en el Torneo Apertura. Además, no convirtió en los dos encuentros por Copa Libertadores ante Dos de Mayo y seguía sin marcar en lo que iba del Torneo Clausura.

La réplica de Manco: “Quédate callado también”

Reimond Manco – Paolo Guerrero – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 12 agosto
Manco cuestionó la reacción de Paolo Guerrero ante las críticas y le pidió no responder únicamente cuando recibe comentarios negativos. El exfutbolista le recomendó enfocarse en su trabajo. (YouTube / Dengache)

Ante la publicación del delantero, Manco decidió contestar y apuntó a lo que considera una reacción selectiva: el futbolista, según su mirada, elige responder cuando recibe observaciones negativas, pero no mantiene el mismo comportamiento cuando es elogiado.

“No eres caramelito de limón para gustarle a todo el mundo pues. Las cosas son muy simples, sin meterle mucho palabreo en ese aspecto. Cuando te piden a la selección no haces un post en el que dices: ‘Gracias a tal periodista porque no está comprado y me parece que estudió en la mejor universidad y tiene comentarios asertivos’. No lo haces, te quedas callado porque es halago”, replicó.

Manco insistió con su recomendación de no confrontar cuando el cuestionamiento se formula con respeto y de enfocarse en lo que ocurre dentro del plantel, donde el entrenador ya marca el termómetro del rendimiento.

“Pero cuando tienes una crítica con respeto, quédate callado también y sigue en lo tuyo. Suficiente con que Guede te diga: ‘Estás haciendo las cosas bien’, y ya está”, sostuvo durante el programa.

En el mismo hilo, Manco se mostró en desacuerdo con el tono del mensaje de Guerrero y, en particular, con la parte en la que el delantero descalifica a quienes opinan por su trayectoria deportiva, un argumento que —según el exmediocampista— se repite en el fútbol peruano cada vez que un jugador se siente cuestionado.

“Eso es lo peor”: el debate por quién puede opinar

Reimond Manco – Paolo Guerrero – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 12 agosto
El debate entre Manco y Guerrero abrió otra discusión sobre quién puede opinar de fútbol. El exjugador rechazó que se descalifique a un comentarista por no haber tenido una carrera profesional. (YouTube / Dengache)

Manco amplió su respuesta y puso el foco en una práctica que, según su evaluación, se instaló en discusiones similares: invalidar comentarios por el recorrido profesional del interlocutor. Afirmó que no se trata solo de un episodio aislado, sino de un comportamiento que ha observado en otros casos.

“Y no solo pasa con Paolo, ha pasado con varios que, cuando te arrodillas ya sabes a qué, todo es maravilla; pero cuando recibes una crítica, agarran y comienzan a tirar ‘factos’, que ‘tú no has jugado’. Eso es lo peor que puede existir: ‘¿Dónde has jugado?’ ‘¿A quién le has ganado?’”, afirmó.

También defendió la posibilidad de analizar el rendimiento de los futbolistas desde espacios mediáticos sin necesidad de haber tenido una carrera comparable a la de los protagonistas del campo. En esa línea, explicó su propia posición como comentarista.

“Tenemos un programa, yo no he estudiado y estoy acá sentado. Eso me parece que es no tener argumentos para decir: ‘No me parece tu opinión, pero la respeto’, y punto”, añadió.

Finalmente, Manco recordó que el tema de Guerrero ya había generado debates previos en ese mismo espacio, vinculados a su presencia en la selección peruana por la edad que tiene y por su vigencia como delantero. “En estos mismos micros hemos tenido la discusión el año pasado de si Paolo debería estar o no en la selección por la edad que tiene, ya que seguía siendo el mejor ‘9’. Acá no hay nada en contra de nadie”, zanjó.

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