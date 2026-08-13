Fortuna Sittard, club perteneciente a la Eredivisie, homenajea a Santa Rosa de Lima con una camiseta conmemorativa

El Fortuna Sittard rinde tributo a Santa Rosa de Lima con una indumentaria conmemorativa. - Crédito: FDF

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Existe una frase que viene cobrando fuerza y relevancia entre nosotros: “Perú es clave”. Bajo ese lema se presume la importancia de nuestra nación en distintos apartados. Claro está que el deporte no es la excepción, pero que nuestra historia sea igual o más apreciada en el extranjero es único. De eso puede dar fe el modesto Fortuna Sittard.

El club que, actualmente, milita en la Eredivisie se ha inspirado en Santa Rosa de Lima, acaso una de nuestras figuras religiosas por excelencia, para lanzar una camiseta conmemorativa que será empleada como visitante cada vez que el equipo acuda a una plaza ajena en los Países Bajos.

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Fortuna Sittard homenajea a Santa Rosa de Lima con una equipación especial. - Crédito: Fortuna Sittard

Detrás de la confección de la nueva indumentaria hay una historia que conecta a la ciudad de Sittard con la ‘patrona de las Américas’. En aquella localidad neerlandesa se le rinde culto a Isabel Flores de Oliva —nombre secular de la religiosa— desde hace varias décadas.

Fue en 1669 cuando una pandemia azotó a los habitantes de la localidad holandesa, produciendo una cantidad considerable de decesos. En medio de ese desolador y angustiante panorama, los ciudadanos se encomendaron a Santa Rosa de Lima para que el brote descontrolado de un mal desconocido cesara.

El club neerlandés le rinde tributo a la patrona de las Américas con una equipación especial, la cual será empleada en condición de visitante en las Eredivisie 2026/27

Tras constantes rezos y plegarias hacia la santa peruana, la enfermedad comenzó a desaparecer de Sittard toda vez que los pobladores se mantuvieron sanos durante la expansión del mal. De ahí que, tiempo más tarde, se le atribuyera una protección especial y posteriormente se le declarara un símbolo de la ciudad.

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Desde entonces, Santa Rosa de Lima se ha hecho de un lugar muy especial en la historia de la urbe neerlandesa y forma parte de las tradiciones entre los pobladores. Para venerar su imagen de una manera diferente, ahora, se ha presentado una equipación que le rinde tributo.

El recurso del estampado de Santa Rosa de Lima se distingue debajo del cuello de la camiseta. - Crédito: Fortuna Sittard

La camiseta, que de hecho ya se encuentra en el mercado para que los fans del Fortuna Sittard puedan adquirirla, presenta una tonalidad granate oscuro al igual que estampados de rosas en ciertos espacios. Además, los dorsales se encuentran rodeados de espinas.

Detrás del cuello, entretanto, puede apreciarse un pequeño estampado de la figura de Santa Rosa de Lima en color blanco, recurso que refuerza el homenaje hacia la religiosa peruana —la primera santa de América— a la que cada 30 de agosto se le rinde tributo en las iglesias y con un día festivo en su nación.

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Una estatua de Santa Rosa de Lima, esculpida en travertino blanco de Huancayo, fue inaugurada y bendecida en los emblemáticos Jardines Vaticanos. Este evento la convierte en la primera santa peruana en tener presencia en este espacio sagrado.

Santa Rosa de Lima, nacida en 1586 en Perú, fue la primera santa de América y es reconocida por su vida de penitencia, oración y ayuda a los más necesitados. Su figura inspira devoción en todo el mundo, especialmente en América Latina y Filipinas, donde es patrona de varias ciudades. Promovió, además, la solidaridad y la compasión, valores que perduran en la sociedad actual.

El impacto global de su legado se refleja en la cantidad de instituciones y fieles que la honran. El último acto del papa León XIV con su figura ocurrió este agosto de 2026, cuando la mencionó en el marco de la Jornada Mundial de la Paz para subrayar la importancia de la caridad activa y la responsabilidad social.

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