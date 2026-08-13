Agustín Álvarez Wallace revela por qué no llegó a Alianza Lima y eligió Sporting Cristal: “No lo dudé”

El volante uruguayo fue presentado y contó que hubo contactos para llegar a Alianza Lima, pero no avanzaron por “temas externos”; asegura que viene a competir y a pelear el Torneo Clausura (Sporting Cristal)

Guardar

Agustín Álvarez Wallace fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Sporting Cristal. En sus primeras declaraciones como futbolista celeste, el volante uruguayo aseguró que llega motivado por el reto y con la intención de competir por el Torneo Clausura 2026.

Durante la conferencia, además, explicó que tiempo atrás existió la posibilidad de arribar al fútbol peruano mediante conversaciones con Alianza Lima, aunque esa opción no prosperó “por temas externos”.

El mediocampista sostuvo que, una vez que apareció la alternativa de sumarse al club del Rímac, tomó la decisión sin vacilaciones. También describió sus características en la cancha, habló de su adaptación a la ciudad y al plantel, y remarcó que se siente listo para asumir la exigencia y la presión que implica jugar en una institución con alcance nacional e internacional.

PUBLICIDAD

La elección por Sporting Cristal y la oportunidad que no se dio en Alianza Lima

Antes de convertirse en refuerzo de Sporting Cristal, Agustín Álvarez Wallace estuvo cerca de llegar a Alianza Lima. El uruguayo explicó que aquella opción no prosperó por “temas externos”. (Sporting Cristal)

El mediocampista relató que su llegada a Sporting Cristal se dio tras una posibilidad previa de jugar en el país, vinculada a conversaciones con Alianza Lima. Según explicó, ese primer acercamiento no avanzó hasta concretarse, pese a que existió interés.

“Había tenido antes la posibilidad de venir al Perú, pero no se pudo concretar y cuando me mencionaron a Sporting Cristal, que mi salida era diferente, no lo dude”, afirmó el jugador uruguayo durante su presentación. En la misma intervención, añadió que quiere aportar en el rol que le toque dentro del equipo y enfocarse en rendir para el grupo.

PUBLICIDAD

En ese tramo de la conferencia, el futbolista también hizo referencia a Julio César Uribe, presente en el acto, al señalar: “Estar con esta figura (Uribe) es un placer y solo quiero dar todo lo mejor posible para el equipo y dejar todo”.

Álvarez Wallace sostuvo que, apenas surgió la opción de fichar por Sporting Cristal, se ocupó de conocer más sobre la institución, pese a que no había tenido un contacto previo con alguien que le brindara detalles desde adentro. En esa línea, destacó que, en su experiencia inicial, encontró una estructura enfocada en los aspectos cotidianos del trabajo.

PUBLICIDAD

“Sé que es un equipo que, más allá de ser un equipo grande, está en cada detalle y me lo están comprobando desde que llegué. Eso lo hace aún más grande”, dijo. Luego completó: “Vengo como dije a tratar de aportar desde dónde me toque, soy un jugador muy humilde que le gusta aprender”.

Un objetivo inmediato: competir por el Torneo Clausura

Sporting Cristal sumó a Agustín Álvarez Wallace con la mirada puesta en el Clausura. El volante uruguayo aseguró que llega dispuesto a competir, trabajar y dejarlo todo junto a sus compañeros. (Sporting Cristal)

El uruguayo remarcó que su primera meta con la camiseta celeste es competir por el Torneo Clausura. En su discurso, insistió en que el compromiso pasa por entregarse al máximo junto al plantel y responder a las expectativas deportivas del club.

“Contento de llegar a este gran club. Dejaré todo junto a mis compañeros para poder ganar el Torneo Clausura”, expresó como una de sus primeras frases en la presentación oficial.

PUBLICIDAD

En otro pasaje, reforzó esa idea de compromiso al subrayar que se sumó con la intención de colaborar en la campaña, con la disposición de integrarse al trabajo colectivo. De acuerdo con su testimonio, su enfoque principal es adaptarse con rapidez y competir en un contexto de exigencia permanente.

El mediocampista también se refirió a cómo interpreta la presión que acompaña a un equipo con objetivos altos. Para él, se trata de una condición propia del trabajo diario y un elemento que forma parte de la rutina competitiva.

“La presión dependerá de hacia dónde la tomes. Acá es un trabajo, es normal que se te exija y estamos hechos para trabajar. Tenemos ganas de competir y salir adelante, tratar de ganar e ir por ese camino”, sostuvo.

PUBLICIDAD

En ese sentido, consideró que el entorno del club empuja a sostener estándares altos en cada jornada, algo que, según describió, asumirá como parte del desafío que lo llevó a escoger Sporting Cristal cuando se presentó la oportunidad.

Perfil de juego, adaptación y estado físico tras una lesión

El uruguayo Agustín Álvarez Wallace explicó que combina orden, creatividad y carácter para competir en el mediocampo. Además, aseguró estar recuperado de su lesión y listo para adaptarse al plantel. (Racing Club de Montevideo)

Álvarez Wallace detalló cuáles son sus principales rasgos dentro del campo y explicó en qué etapa se encuentra desde su arribo. En su descripción, combinó aspectos vinculados al orden táctico con otros relacionados con la creatividad y la intensidad.

“Me caracterizo por ser un jugador ordenado, creativo también, pero cuando hay que meter la ‘pata’ fuerte, la meto. Llegué recién, me estoy adaptando a la ciudad y de a pocos me iré acomodando”, explicó.

PUBLICIDAD

El futbolista indicó que todavía atraviesa un proceso de ajuste al grupo, debido a que el plantel venía con ritmo de competencia. En esa línea, afirmó que su prioridad en estos primeros días pasa por acoplarse a sus compañeros y a la dinámica del equipo.

“Me encuentro muy bien. Llevo dos días, estoy adaptándome al equipo. Ellos venían en competencia y estoy adaptándome a mis compañeros”, señaló.

Además, mencionó que se siente en buenas condiciones físicas tras una lesión que sufrió meses atrás. En su evaluación, esa etapa quedó atrás y se encuentra apto para sumarse al trabajo con normalidad.

PUBLICIDAD

En cuanto a la dimensión institucional del club, destacó el conocimiento que existe sobre Sporting Cristal tanto dentro como fuera del país, y aseguró que, tras conocer el funcionamiento interno, su impresión se fortaleció.

“Todos conocemos a Cristal a nivel del país y a nivel internacional. Ahora que lo conozco por dentro y los detalles, lo hacen más grande al equipo”, sostuvo.

Finalmente, valoró la composición del plantel, al resaltar la convivencia entre futbolistas con experiencia y jóvenes, un aspecto que, según explicó, observó desde su llegada y que considera clave en la convivencia diaria del equipo.