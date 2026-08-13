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Rodrigo Vera regresa al octágono de la UFC en busca de su segunda victoria: se las verá ante el mexicano Ramiro Jiménez en Arizona

El ’Gato Loco’ y su contrincante ’azteca’, debutante en la compañía, fueron agregados al evento que tendrá lugar en el Desert Diamond Arena de Glendale

Rodrigo Vera vuelve al octágono de la compañía más aclamada de artes marciales mixtas.
Rodrigo Vera vuelve al octágono de la compañía más aclamada de artes marciales mixtas. Crédito: Facebook Rodrigo Vera.
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Rodrigo Vera ya tiene nuevo desafío dentro de la UFC. El peleador peruano volverá al octágono el próximo 12 de septiembre de 2026 para enfrentar al mexicano Ramiro Jiménez en una pelea pactada en la división de peso pluma, con un límite de 145 libras. El combate formará parte de la cartelera de Noche UFC, que tendrá como escenario el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

La noticia representa una nueva oportunidad para el peruano de 30 años, quien busca consolidarse dentro de la organización de artes marciales mixtas más importante del mundo. Vera llega a este compromiso con un impresionante récord profesional de 22 victorias, una derrota y un empate, además de un registro perfecto de 1-0 desde su llegada a UFC.

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Su objetivo será sumar su segunda victoria consecutiva y demostrar que lo ocurrido en su estreno no fue casualidad. El peruano consiguió ingresar a la compañía después de un largo recorrido en el circuito profesional y tuvo un debut soñado al conseguir un espectacular nocaut en el primer asalto frente al chino Zhu Kangjie.

Aquella presentación se produjo en el UFC Fight Night 277: Song vs. Figueiredo, celebrado en Macao, y permitió que Vera comenzara su historia en la compañía con una actuación contundente. Ahora tendrá frente al mexicano Ramiro Jiménez, un rival invicto que también buscará comenzar con el pie derecho su recorrido en la UFC.

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Perú continúa firme con su presencia en la promotora más importante de las MMA. Esta vez, Rodrigo Vera firmó un KO inapelable para vencer en su primera pelea en la UFC.

Este segundo combate será una prueba diferente. Vera enfrentará a un oponente que todavía no conoce la derrota como profesional y que llega a la UFC con una considerable expectativa alrededor de su debut.

El peruano tendrá así la posibilidad de conseguir su segunda victoria en UFC y comenzar a construir una trayectoria que le permita acercarse progresivamente a los nombres más importantes de la división de peso pluma.

Además, su presencia en Arizona permitirá que Perú vuelva a tener representación en una cartelera de UFC, una vitrina internacional seguida por millones de aficionados de las artes marciales mixtas.

Ramiro Jiménez debuta en UFC

Ramiro Jiménez será uno de los grandes atractivos de este enfrentamiento, pues realizará su estreno oficial dentro de la compañía. El peleador nacido en Mexicali, México, fue contratado por UFC en agosto de 2025, aunque tuvo que esperar aproximadamente un año para conocer finalmente la fecha de su debut.

Rodrigo Vera y Ramiro Jiménez se medirán en el UFC Fight Night de Arizona.
Rodrigo Vera y Ramiro Jiménez se medirán en el UFC Fight Night de Arizona. Crédito: X Paul Rodríguez.

El ’Cachanilla’ llega con una carta de presentación que genera expectativa: 11 victorias en igual número de peleas profesionales, con nueve triunfos antes del límite. Su ingreso a UFC se produjo después de una destacada participación en Dana White’s Contender Series, donde consiguió su boleto a la organización tras noquear a Tommy Cuozzi, quien también llegaba invicto.

Por ello, Jiménez representará un desafío considerable para Vera. El mexicano buscará extender su racha perfecta y comenzar su aventura en UFC con una victoria que le permita posicionarse rápidamente dentro de la categoría.

Las peleas confirmadas para la UFC Fight Night de Arizona

La cartelera del evento en Arizona contará con varios nombres importantes en la compañía más relevante de artes marciales mixtas. Entre los combates confirmados aparecen:

  • Yair Rodríguez vs Jean Silva
  • Brandon Moreno vs Joseph Morales
  • Alexa Grasso vs Manon Fiorot
  • Édgar Cháirez vs Tim Elliott
  • Waldo Cortés-Acosta vs Curtis Blaydes
  • Kelvin Gastelum vs Yousri Belgaroui
  • JJ Aldrich vs Regina Tarín
  • Ignacio Bahamondes vs Muslim Salikhov
  • David Martínez vs Dan Ige
  • Rodrigo Vera vs Ramiro Jiménez

De esta manera, el combate entre Vera y Jiménez se suma a una cartelera con varias figuras consolidadas y prospectos de gran proyección. Para el peruano, será una nueva oportunidad de demostrar su nivel en el octágono y seguir escribiendo su historia en la UFC.

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