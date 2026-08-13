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Orinar en la calle en Lima costará S/750: multa se triplica y entrará en vigencia desde esta fecha

La capital peruana aplicará una sanción de S/ 750 a quienes sean sorprendidos utilizando calles y plazas como baños. La medida busca frenar una práctica extendida, liberar recursos y mejorar la imagen urbana

Municipalidad de Lima incrementará a S/ 750 la multa por orinar en la vía pública. (Captura de pantalla: MML)
Municipalidad de Lima incrementará a S/ 750 la multa por orinar en la vía pública. (Captura de pantalla: MML)
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció el incremento de la multa para quienes orinen en la vía pública. La sanción, que hasta ahora alcanzaba los S/ 250, se elevará a S/ 750, equivalentes al 15 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

El cambio, que entrará en vigencia en una o dos semanas tras la modificación de la ordenanza municipal, forma parte de la campaña “Todo tiene su lugar”, orientada a erradicar el uso indebido de los espacios públicos y promover una mayor responsabilidad ciudadana.

Según la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, más de 120 puntos críticos del Cercado de Lima requieren intervenciones diarias de limpieza y desinfección.

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“Tenemos un equipo de lavado que trabaja las 24 horas del día. El primer turno arranca a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. A partir de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde tenemos el segundo equipo y luego, otro en horas de la tarde”, afirmó Héctor Salvatierra, subgerente de Servicios a la Ciudad. Con esta estructura operativa, la comuna busca reducir el impacto de una costumbre que afecta la convivencia en el centro histórico y otras zonas concurridas de la ciudad.

La multa actual se considera insuficiente para disuadir a quienes insisten en usar las calles como baño. “Actualmente la multa llega a 250 soles, pero en el transcurso de una o dos semanas debe salir la nueva multa, que se está modificando en la ordenanza, a 15 % de la UIT”, precisó Salvatierra.

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El funcionario detalló que el uso reiterado de estos espacios genera un gasto significativo de recursos: cada jornada requiere aproximadamente 8.000 litros de agua y la movilización de personal, maquinaria y combustible, insumos que podrían destinarse a otras tareas como el mantenimiento de áreas verdes o la mejora del ornato.

Efemérides – Perú – historias – 28 mayo
Esta calle emblemática en el centro histórico de Lima ha pasado por un proceso de revalorización y hoy es un importante corredor comercial. (Andina)

El desafío de mantener una ciudad limpia

La Municipalidad de Lima reforzó sus acciones de limpieza y cuidado urbano al identificar el impacto de esta conducta en la infraestructura y la salud pública. Las labores incluyen el lavado y desinfección de calles, plazas y corredores peatonales, además de operativos especiales como el realizado en la plaza San Martín y calles aledañas, donde se desplegaron 20 operarios y dos cisternas de agua para eliminar letrinas improvisadas.

El costo para la ciudad va más allá de lo económico. “La orina contiene sustancias como el amoníaco, que pueden deteriorar determinadas estructuras y afectar las áreas verdes, además de generar malos olores y condiciones que favorecen la presencia de insectos”, informó la comuna.

La persistencia de la práctica también afecta la imagen urbana en vísperas de eventos internacionales como la llegada del papa León XIV, los Juegos Panamericanos Lima 2027 y la premiación de los 50 mejores restaurantes del mundo.

Para facilitar el cumplimiento de la norma, la Municipalidad recordó la existencia de servicios higiénicos en puntos estratégicos del centro de la ciudad, entre ellos el Mercado CentralMesa RedondaLas Malvinas y corredores peatonales como Huallaga, Junín, Ica y Ucayali.

El llamado de las autoridades apunta a una colaboración activa entre los vecinos para preservar el espacio público. “Todo tiene su lugar. Entonces, vecinos de Lima, por favor, si ven algo indebido, denuncien de inmediato, avísenos de inmediato para tomar cartas en el asunto”, exhortó Salvatierra. L

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