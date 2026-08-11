Agustín Álvarez Wallace prometió el título nacional con Sporting Cristal y elogió a dos jugadores: “Me impulsó a venir”

El volante uruguayo brindó sus primeras palabras en su arribo al cuadro 'rimense'. (Video: Entre Bolas)

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A falta de una comunicación oficial, Sporting Cristal concretó la incorporación de Agustín Álvarez Wallace, proveniente de Racing de Montevideo. El futbolista llega para cubrir la sensible baja de Gustavo Cazonatti, quien ocupaba un puesto clave en el equilibrio del equipo dirigido por Roberto Mosquera.

A su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el volante transmitió entusiasmo ante el reto que implica sumarse a uno de los clubes con mayor presión en el fútbol peruano. “Muy contento por este gran paso y con ganas ya de conocer a mis compañeros”, expresó el volante, quien reconoció que su salida de la ‘academia’ se demoró por cuestiones contractuales, lo que le impidió disputar su último encuentro en su país.

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El jugador de 25 años aseguró estar preparado para afrontar la demanda de resultados que caracteriza al conjunto del Rímac, sobre todo tras su paso en otros clubes importantes. “Estoy preparado. Salí de un equipo grande como es Peñarol, ya jugué en Atlético Nacional de Colombia, y ahora otro desafío más para afrontarlo de la mejor manera”, remarcó.

El último partido de Agustín Álvarez Wallace en Racing de Montevideo fue el 6 de junio en el empate de visita 1-1 con Central Español. - créditos: Racing Club de Montevideo

En cuanto a su conocimiento previo del fútbol peruano, Álvarez Wallace admitió que lo seguía poco, aunque tras el interés de Sporting Cristal empezó a informarse. “Cuando sonó mi nombre en Sporting Cristal, ahí miré un poco los partidos y demás, creo que hay grandes jugadores. Sporting Cristal está para campeonar y ojalá que así sea”, subrayó.

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Agustín Álvarez sobre los motivos para fichar por Sporting Cristal

El propio Álvarez Wallace detalló los factores que lo impulsaron a aceptar el desafío de elegir a Sporting Cristal. “Me animó el país que no lo conozco. Es un desafío lindo, un equipo grande, con grandes jugadores, y un entrenador también con jerarquía. Eso me impulsó a venir”, explicó.

El mediocampista resaltó que la presión de la hinchada es parte natural del deporte, especialmente en instituciones que demandan éxitos. “Es normal, es fútbol. Obviamente que estar en un equipo grande demanda resultados y demanda ganar. Creo que también con los jugadores que hay podemos llegar a lograr grandes cosas a fin de año”, reflexionó.

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Interrogado sobre la posibilidad de conquistar la Liga 1 2026, Álvarez Wallace fue optimista, aunque cauto ante su reciente llegada. “Se puede prometer, yo creo que sí. Obviamente, me toca conocer nuevos compañeros, nuevo país, nuevo entrenador, pero con la calidad de jugadores que hay, creo que podemos llegar a algo grande a final de año”, adelantó.

Respecto a sus características, el futbolista uruguayo se describió como versátil, capaz de aportar tanto en el armado como en la recuperación. “Soy un volante más de juego, pero obviamente lo hago bien la marca”, afirmó. Enfatizó también el rasgo tradicional del futbolista uruguayo: “Vengo también de, como se dice, la garra charrúa, y eso nunca va a faltar”.

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El mediocampista uruguayo tiene 25 años y proviene de Racing de Montevideo. Créditos: Atlético Nacional TV / Youtube.

Agustín Álvarez Wallace sobre Yoshimar Yotún y Hernán Barcos

Entre las razones que pesaron en su decisión, Agustín Álvarez Wallace reconoció que la presencia de figuras de renombre en el vestuario jugó un rol relevante. “Sí, obvio. Eso también me impulsó a venir. Son jugadores de gran jerarquía y trayectoria”, dijo respecto a Yoshimar Yotún y Hernán Barcos, referentes del equipo ‘cervecero’.

Si bien aún no mantuvo una conversación directa con el ‘Pirata’, valoró su recorrido, identificando su paso previo en Atlético Nacional. “Lo conozco obviamente por su trayectoria. Él tuvo un paso por Atlético Nacional también, pero no he conversado con él todavía”, puntualizó.

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La llegada de jugadores extranjeros suele estar marcada por la expectativa de aclimatarse no solo a la Liga 1, sino también a la convivencia con referentes de experiencia internacional. Para Álvarez Wallace, la posibilidad de compartir equipo con futbolistas como Yotún y Barcos representa un estímulo adicional.