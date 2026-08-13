‘Los Rápidos de La Cultura’ marcaban con stickers de perros a quienes pagaban el cupo: así cayeron 4 presuntos extorsionadores en San Borja

La Policía capturó a cuatro presuntos integrantes de ‘Los Rápidos de La Cultura’ durante un operativo en San Borja. Los agentes incautaron stickers de perros que serían usados para marcar a quienes pagaban el cupo, un revólver con nueve municiones, marihuana, celulares y una libreta con anotaciones. Los intervenidos son investigados por su presunta participación en cobros extorsivos a colectiveros. Fuente: Latina Noticias

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Una alerta sobre un vehículo sospechoso llevó a agentes de inteligencia hasta el cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación, en San Borja. La intervención ocurrió a pocos metros de la estación La Cultura y terminó con cuatro hombres reducidos por la Policía, quienes son señalados como presuntos integrantes de ‘Los Rápidos de La Cultura’.

El operativo se realizó durante la tarde del miércoles 12 de agosto y contó con la participación de personal de la División Regional de Inteligencia, las Águilas Negras y la División de Emergencia. Según la información policial, los sospechosos estarían vinculados con presuntos cobros extorsivos a colectiveros informales que circulan por la avenida Javier Prado.

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La intervención permitió incautar un revólver con nueve municiones, bolsas con marihuana, cuatro celulares, dinero en efectivo, una libreta con anotaciones y diez stickers que, de acuerdo con la hipótesis policial, servían para identificar a los vehículos cuyos conductores ya habían realizado el pago exigido. Una motocicleta roja también quedó bajo custodia de los agentes.

Agentes de la Policía Nacional del Perú detienen a presuntos integrantes de la banda 'Los Rápidos de La Cultura' por extorsión en el cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación, en San Borja. (Composición: Infobae Perú)

Sospechosos fueron intervenidos tras alerta anónima

La intervención comenzó luego de que la Policía recibiera una alerta anónima sobre un vehículo sospechoso en las inmediaciones de la estación La Cultura. Con esa información, agentes de inteligencia se desplazaron hasta el cruce de Javier Prado y Aviación para verificar la presencia de los ocupantes.

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El operativo contó con apoyo de las Águilas Negras y la División de Emergencia. De acuerdo con la información difundida por Latina Noticias, los agentes iniciaron una persecución antes de lograr reducir a los cuatro sospechosos. Durante la acción policial también se escucharon disparos de advertencia al aire.

El coronel PNP Edward Vidal, jefe de la División de Emergencia, señaló que la intervención ocurrió alrededor de las 2 de la tarde y sostuvo que los integrantes de ‘Los Rápidos de La Cultura’ se autodenominaban partícipes de las extorsiones que se registraban en ese paradero.

Cuatro hombres señalados como presuntos extorsionadores posan frente a un mural de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP tras su detención en San Borja. (Composición: Infobae Perú)

Los intervenidos fueron identificados como Beltrán de la Cruz Taboada, de 51 años; Iván José Jiménez Ortiz, de 27; Wilmer Ángel Briceño Suárez, de 25; y Jehu Daniel Pérez, de 35. La Policía los considera presuntos integrantes de la organización mientras continúan las diligencias.

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Un revólver, nueve balas y droga entre las evidencias incautadas

Durante el registro realizado tras la captura, los agentes encontraron un revólver calibre .38 abastecido con nueve municiones. El arma quedó incautada como parte de las evidencias que serán sometidas a las diligencias correspondientes para determinar su procedencia y eventual relación con otros hechos.

La Policía también reportó el hallazgo de bolsas con marihuana, cuatro celulares y S/159 en efectivo. Según la hipótesis preliminar de los investigadores, este dinero podría estar relacionado con los cobros realizados a los conductores, aunque esa vinculación deberá ser establecida durante la investigación.

Entre los objetos que llamaron la atención de los agentes apareció una libreta con anotaciones. De acuerdo con la información policial, allí figurarían datos relacionados con los conductores que eran presuntas víctimas de extorsión.

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La Policía de San Borja presenta a cuatro hombres detenidos como presuntos integrantes de ‘Los Rápidos de La Cultura’, grupo vinculado a extorsiones en Lima. (Composición: Infobae Perú)

También fueron encontrados diez stickers con el símbolo de un animal, descritos en la información policial como una imagen asociada a un demonio. Los investigadores sospechan que estas marcas eran colocadas en las unidades de los conductores que ya habían cumplido con el pago exigido.

Un pago de S/5 diarios y stickers para identificar a los colectiveros que cumplían con cupos

Según la información policial, ‘Los Rápidos de La Cultura’ habrían establecido un sistema de cobros dirigido a colectiveros informales que circulaban por la avenida Javier Prado. Los conductores debían entregar presuntamente S/5 diarios para evitar represalias y continuar trabajando en la ruta.

El uso de stickers habría permitido llevar un control sobre las unidades que ya habían entregado el dinero. La libreta incautada durante el operativo también podría aportar información para reconstruir el presunto mecanismo de cobro y determinar cuántos conductores habrían sido afectados.

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Diez stickers con el distintivo de un pitbull rojo, presuntamente utilizados para identificar a vehículos que pagaron extorsión, fueron incautados en San Borja. (Composición: Infobae Perú)

El coronel Edward Vidal señaló, además, que los intervenidos estarían relacionados con actividades vinculadas al tráfico ilícito de drogas, por lo que la investigación no se limitará a las denuncias por extorsión. La presencia del arma, la marihuana, el dinero y los demás objetos incautados será evaluada por los investigadores.

Los cuatro intervenidos y las evidencias fueron trasladados a la Depincri de San Borja para continuar con las diligencias. Las autoridades buscan establecer si existen otros integrantes de la presunta organización y determinar el alcance de los cobros que habrían afectado a colectiveros de la ruta Javier Prado-Ceres-Vitarte.

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