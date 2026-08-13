Gian Piero Díaz y Rossana Fernández-Maldonado regresan a la pantalla grande como padres de Miranda Capurro

'Amigo, por ahí no es' reúne a Díaz y Fernández-Maldonado en una comedia sobre familias e influencers

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La dupla conformada por Gian Piero Díaz y Rossana Fernández-Maldonado regresa al cine. El reciente lanzamiento del tráiler oficial de ‘Amigo, por ahí no es’ confirmó que ambos asumirán los papeles de los padres de la influencer Miranda Capurro en una comedia que busca retratar las dinámicas familiares y los desafíos de la juventud contemporánea. La película llegará a todas las salas del país el próximo jueves 1 de octubre, bajo la producción de Sinargollas, que celebra su décimo aniversario, y la dirección de Gino Tassara.

‘Amigo, por ahí no es’ propone una historia anclada en los conflictos generacionales, la presión social y el universo de las redes sociales, elementos cada vez más presentes en la vida cotidiana y el entretenimiento peruano. La trama gira en torno a una familia que debe adaptarse a los cambios y decisiones de su hija Miranda Capurro, quien debuta como actriz en el cine tras consolidar su carrera en el mundo digital. Su personaje, una joven influencer, enfrenta una serie de enredos y situaciones propias de las nuevas generaciones, mientras sus padres, interpretados por Díaz y Fernández-Maldonado, intentan comprender y acompañar sus elecciones.

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Miranda Capurro ganó popularidad tras ser parte de Zaca TV. IG

¿Quiénes actúan en<b> </b>‘Amigo, por ahí no es’?

En el reparto principal, Jassir Yunis y Mathias Spitzer completan el trío juvenil protagonista, aportando perspectivas diversas sobre los desafíos empresariales y personales de la juventud actual. La película destaca también por la participación de un elenco secundario de amplia trayectoria, donde figuran nombres como Haydeé Cáceres, Andrea Luna, Marisa Minetti, Edith Tapia y Tito Vega. La inclusión de estos actores aporta solidez y variedad a la propuesta, conectando distintas generaciones de intérpretes en la pantalla grande.

El tráiler oficial sorprendió a la audiencia al revelar apariciones especiales de figuras conocidas de la escena local, como Juan Carlos Rey de Castro, Santiago Suárez, Leslie Stewart, Junior Silva y el imitador Fernando Armas. Además, la presencia de la icónica Susy Díaz suma un atractivo adicional para el público que sigue de cerca la cultura popular peruana.

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Miranda Capurro salió de Zaca TV para incursionar en sus proyectos personales.

La producción de Sinargollas coincide con la celebración de su décimo aniversario. La empresa, responsable de varios títulos reconocidos en la última década, apuesta por una comedia que explora las relaciones modernas y el impacto de las plataformas digitales en la vida cotidiana. El director Gino Tassara ha señalado que el largometraje pretende entretener y, al mismo tiempo, invitar a la reflexión sobre los cambios culturales y tecnológicos que atraviesan la sociedad actual.

Para Gian Piero Díaz y Rossana Fernández-Maldonado, este reencuentro en el cine representa una oportunidad de reencontrarse con el público que los acompañó durante años en televisión, ahora en un formato distinto y con una nueva generación de espectadores. La película se exhibirá en todas las salas a nivel nacional desde el 1 de octubre, apostando por una estrategia de lanzamiento que prioriza la llegada masiva y simultánea a diferentes ciudades del país.

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Gian Piero Díaz y Rossana Fernández-Maldonado interpretan a una pareja de padres en la comedia “Amigo, por ahí no es”, película que explora los desafíos familiares en la era digital.

La expectativa en torno al debut cinematográfico de Miranda Capurro ha crecido en redes sociales, donde la creadora de contenido, modelo y cantante cuenta con una comunidad numerosa y activa. Su salto al cine, junto al respaldo de figuras consolidadas como Díaz y Fernández-Maldonado, ha causado emoción en sus seguidores.

La película suma a su propuesta la colaboración de reconocidos actores y personalidades de distintos ámbitos del espectáculo. Sinargollas, con la distribución de Cinecolor, orienta el lanzamiento hacia un público amplio, buscando consolidar el posicionamiento del cine peruano en la cartelera nacional y regional.