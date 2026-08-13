Cienciano presenta dos ausencias claves contra Botafogo en Copa Sudamericana 2026: Carlos Garcés y Santiago Arias quedan fuera del partido de ida

Carlos Garcés y Santiago Arias, recortados del primer lance ante Botafogo. - Crédito: Cienciano

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El plantel de Cienciano ha cerrado con optimismo su último entrenamiento previo al encuentro contra Botafogo, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En la sesión final se reforzó el estilo implantado por Horacio Melgarejo, aunque dos efectivos capitales quedaron desmarcados provisionalmente.

El cuerpo técnico del ‘papá’ no podrá recurrir a la experiencia goleadora de Carlos Garcés ni a la fuerza requerida de Santiago Arias, ambos futbolistas habituales en distintos frentes. La razón es simple: han quedado inhabilitados por totalizar tres tarjetas amarillas a lo largo del certamen CONMEBOL.

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Santiago Arias, perfil de fuerza y músculo en el centro del campo de Cienciano. - Crédito: Liga 1

Aunque los recortes obligados son dolorosos y dejarán desvertebrado, en corta medida, a un combativo Cienciano, el DT Melgarejo buscará que la configuración que tiene bajo su mando mantenga el alto nivel competitivo mostrado en los duelos que marcaron su presencia en la Sudamericana 2026.

Lo bueno será que la suspensión de sus piezas sustanciales solo será por una fecha. De tal manera que en la revancha tanto Garcés como Arias estarán listos para ser empleados como titulares, aunque sus respectivos desempeños serán valorados de acuerdo a cómo salga el combinado ‘imperial’ de su primer test.

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Cienciano perderá fuerza

La demarcación ofensiva se ha quedado sin su artillero por excelencia. La baja temporal de Carlos Garcés, definitivamente, será difícil de suplir. Por más que existen puntuales que pueden ocupar su espacio, ninguno posee sus características dentro del área ni mucho menos su talento como finalizador.

De más está decir que por el ecuatoriano, de 37 años, Cienciano ha alcanzado los octavos de final de la Sudamericana. Cuatro goles suyos permitieron ese acceso. Además, por esa impecable performance se encuentra a un paso de hacer historia con los cusqueños en el panorama internacional.

Carlos Garcés lleva cuatro goles anotados con Cienciano en Copa Sudamericana. - Crédito: AFP

La ausencia de Santiago Arias, entretanto, también representa relevante dentro de la estructura de Cienciano. Su capacidad física para desarticular ataques al igual que su potencia en la lucha cuerpo a cuerpo serán rasgos que se harán extrañar demasiado en la primera línea del campo.

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Con el uruguayo, además, hay una clara percepción de tranquilidad cada vez que el contrincante construye acciones ofensivas, dado que no bien se planta al frente desarma cualquier intencionalidad en ataque y se hace del esférico para dar inicio a una jugada clave, apoyado del resto de compañeros que componen el aparato creativo del ‘papá’.

Reemplazantes elegidos y preparados

La ausencia de Carlos Garcés en el ataque ha llevado al entrenador Horacio Melgarejo a considerar a Matías Succar como principal alternativa para la ofensiva de Cienciano.

Otra opción evaluada es representada por el argentino Neri Bandiera, pero una lesión reciente le impide estar al 100% para el próximo encuentro, aunque no sorprendería que ocupe el banquillo.

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Celebración de Matías Succar tras marcarle a Universitario en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Crédito: ITEA Sport

Para suplir la baja de Santiago Arias, Ademar Robles sería el elegido. El volante de contención aporta fuerza y equilibrio en el mediocampo.

La oportunidad es propicia para que tanto Succar como Robles demuestren su capacidad y contribuyan al objetivo de Cienciano frente a Botafogo, en Cusco.