Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Cienciano presenta dos ausencias claves contra Botafogo en Copa Sudamericana 2026: Carlos Garcés y Santiago Arias quedan fuera del partido de ida

El máximo goleador del conjunto cusqueño observará el desarrollo del primer lance en las graderías al igual que el mediocentro uruguayo. Sus bajas, a todas luces, afectarán la estructura liderada por Horacio Melgarejo

Carlos Garcés y Santiago Arias, recortados del primer lance ante Botafogo. - Crédito: Cienciano
Carlos Garcés y Santiago Arias, recortados del primer lance ante Botafogo. - Crédito: Cienciano
Guardar

El plantel de Cienciano ha cerrado con optimismo su último entrenamiento previo al encuentro contra Botafogo, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En la sesión final se reforzó el estilo implantado por Horacio Melgarejo, aunque dos efectivos capitales quedaron desmarcados provisionalmente.

El cuerpo técnico del ‘papá’ no podrá recurrir a la experiencia goleadora de Carlos Garcés ni a la fuerza requerida de Santiago Arias, ambos futbolistas habituales en distintos frentes. La razón es simple: han quedado inhabilitados por totalizar tres tarjetas amarillas a lo largo del certamen CONMEBOL.

PUBLICIDAD

Santiago Arias – Cienciano – Liga 1 Universitario de Deportes – Perú – deportes – 18 junio
Santiago Arias, perfil de fuerza y músculo en el centro del campo de Cienciano. - Crédito: Liga 1

Aunque los recortes obligados son dolorosos y dejarán desvertebrado, en corta medida, a un combativo Cienciano, el DT Melgarejo buscará que la configuración que tiene bajo su mando mantenga el alto nivel competitivo mostrado en los duelos que marcaron su presencia en la Sudamericana 2026.

Lo bueno será que la suspensión de sus piezas sustanciales solo será por una fecha. De tal manera que en la revancha tanto Garcés como Arias estarán listos para ser empleados como titulares, aunque sus respectivos desempeños serán valorados de acuerdo a cómo salga el combinado ‘imperial’ de su primer test.

PUBLICIDAD

Cienciano perderá fuerza

La demarcación ofensiva se ha quedado sin su artillero por excelencia. La baja temporal de Carlos Garcés, definitivamente, será difícil de suplir. Por más que existen puntuales que pueden ocupar su espacio, ninguno posee sus características dentro del área ni mucho menos su talento como finalizador.

De más está decir que por el ecuatoriano, de 37 años, Cienciano ha alcanzado los octavos de final de la Sudamericana. Cuatro goles suyos permitieron ese acceso. Además, por esa impecable performance se encuentra a un paso de hacer historia con los cusqueños en el panorama internacional.

Carlos Garcés lleva cuatro goles anotados con Cienciano en Copa Sudamericana. - Crédito: AFP
Carlos Garcés lleva cuatro goles anotados con Cienciano en Copa Sudamericana. - Crédito: AFP

La ausencia de Santiago Arias, entretanto, también representa relevante dentro de la estructura de Cienciano. Su capacidad física para desarticular ataques al igual que su potencia en la lucha cuerpo a cuerpo serán rasgos que se harán extrañar demasiado en la primera línea del campo.

Con el uruguayo, además, hay una clara percepción de tranquilidad cada vez que el contrincante construye acciones ofensivas, dado que no bien se planta al frente desarma cualquier intencionalidad en ataque y se hace del esférico para dar inicio a una jugada clave, apoyado del resto de compañeros que componen el aparato creativo del ‘papá’.

Reemplazantes elegidos y preparados

La ausencia de Carlos Garcés en el ataque ha llevado al entrenador Horacio Melgarejo a considerar a Matías Succar como principal alternativa para la ofensiva de Cienciano.

Otra opción evaluada es representada por el argentino Neri Bandiera, pero una lesión reciente le impide estar al 100% para el próximo encuentro, aunque no sorprendería que ocupe el banquillo.

Celebración de Matías Succar tras marcarle a Universitario en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Celebración de Matías Succar tras marcarle a Universitario en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Crédito: ITEA Sport

Para suplir la baja de Santiago Arias, Ademar Robles sería el elegido. El volante de contención aporta fuerza y equilibrio en el mediocampo.

La oportunidad es propicia para que tanto Succar como Robles demuestren su capacidad y contribuyan al objetivo de Cienciano frente a Botafogo, en Cusco.

Temas Relacionados

Carlos GarcésCiencianoCopa SudamericanaSantiago AriasBotafogoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dónde ver Cienciano vs Botafogo HOY: canal tv online del partido por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

El estadio Inca Garcilaso de la Vega recibirá el primer enfrentamiento. El elenco ‘imperial’ contará con el apoyo de las cuatro graderías, lo que será un enorme impulso anímico para sacar adelante un duro reto

Dónde ver Cienciano vs Botafogo HOY: canal tv online del partido por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ inicia la serie como local ante el ‘fogão’ con la mira puesta en conseguir una ventaja importante que le permita afrontar con mayor tranquilidad el decisivo viaje a Río de Janeiro

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: los ocho clasificados que buscan el título en Chile

Culminó la fase de octavos de final en Santiago y Valparaíso. Ya están definidos los ocho mejores equipos que lucharán por la gloria en suelo chileno

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: los ocho clasificados que buscan el título en Chile

Antonio Rizola confirmó primera baja de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: “Tiene una lesión crónica”

El técnico de la selección peruana reveló qué jugadora estará ausente en el torneo internacional que se jugará en Brasil, del 8 al 13 de septiembre

Antonio Rizola confirmó primera baja de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026: “Tiene una lesión crónica”

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo HOY: partido en Cusco por octavos de final ida de Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ recibirá al ‘fogao’ en el ‘ciudad imperial’ con la misión de asegurar su pase a los cuartos de final frente toda su gente y con altura como aliada. Conoce los horarios del crucial cotejo

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo HOY: partido en Cusco por octavos de final ida de Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón se burla de Óscar Arriola y revela que estuvo a 200 metros de la Policía: “Ni idea tenían”

Vladimir Cerrón se burla de Óscar Arriola y revela que estuvo a 200 metros de la Policía: “Ni idea tenían”

Ministro de Justicia desmonta propuesta de Keiko Fujimori de retirar al Perú de la Corte IDH: “No es posible, no ahora”

Keiko Fujimori no asegura continuidad de Óscar Arriola en la PNP: “Espero que podamos ver mejores resultados”

Nadine Heredia podrá regresar a Perú: PJ anula condena de 15 años de prisión y ordena levantar orden de captura

Keiko Fujimori niega contacto con Óscar Arriola tras reaparición de Cerrón: “Debió enfrentar la justicia dando la cara”

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Erick García Vilca, el extrabajador de Del Barrio Producciones que se hacía pasar por director de la productora?

¿Quién es Erick García Vilca, el extrabajador de Del Barrio Producciones que se hacía pasar por director de la productora?

Manchester City entrenó con Agua Marina de fondo y la orquesta peruana le respondió en redes

Gian Piero Díaz y Rossana Fernández-Maldonado regresan a la pantalla grande como padres de Miranda Capurro

Myriam Hernández: su conexión con Perú, el apoyo de sus fans tras la muerte de su padre y el reto de seguir vigente durante más de 40 años

Una Noche de Salsa 15 cambia de fecha y anuncia segundo show

DEPORTES

Agustín Álvarez Wallace revela por qué no llegó a Alianza Lima y eligió Sporting Cristal: “No lo dudé”

Agustín Álvarez Wallace revela por qué no llegó a Alianza Lima y eligió Sporting Cristal: “No lo dudé”

Selección peruana de vóley afina su preparación para el Campeonato Sudamericano con amistosos ante Argentina en Salta

Dónde ver Cienciano vs Botafogo HOY: canal tv online del partido por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Así quedaron los cruces de cuartos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: los ocho clasificados que buscan el título en Chile