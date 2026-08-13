Manchester City entrenó con Agua Marina de fondo y la orquesta peruana le respondió en redes

Jugadores del Manchester City realizan una sesión de entrenamiento al aire libre en un campo de césped artificial. Visten uniformes de práctica y chalecos de colores, realizando ejercicios con conos y balones bajo un cielo azul. El video muestra al equipo preparándose físicamente en un día soleado, con la música de la orquesta peruana de cumbia Aguamarina como acompañamiento.

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El Manchester City publicó en las últimas horas un video en sus redes sociales donde el primer equipo aparece en pleno entrenamiento en la City Football Academy de Manchester, con el mensaje “A pleno bajo el sol de la ciudad”. La elección musical del club, lejos de ser convencional, fue “Paloma Ajena”, un tema de la orquesta peruana de cumbia Agua Marina, agrupación fundada en 1976 en Sechura, Piura, y referente del género en toda América Latina. La respuesta no tardó: la propia banda comentó la publicación con el mensaje “Agua Marina es clave y el Manchester sabe. 🌊🇵🇪❤️”.

El gesto del club inglés despertó la atención en Perú y entre los seguidores de la cumbia norteña, que vieron en la publicación una señal del alcance global que ha adquirido la música popular peruana. Que uno de los clubes más poderosos de Europa elija una canción de una orquesta de Sechura para acompañar sus sesiones de trabajo no es un dato menor: habla de la penetración de la cumbia peruana en audiencias que van mucho más allá de las fronteras del país sudamericano.

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Soccer Football - FA Cup - Final - Chelsea v Manchester City - Wembley Stadium, London, Britain - May 16, 2026 Manchester City's Antoine Semenyo celebrates scoring their first goal with Rayan Cherki Action Images via Reuters/Peter Cziborra

La conexión entre los Citizens y la cumbia peruana

Este episodio no es el primero que vincula al Manchester City con Agua Marina. Meses atrás, el club ya había recurrido a la agrupación al publicar el video de un gol del mediocampista francés Rayan Cherki al ritmo de “Ojitos Mentirosos”, en una versión de la percusionista Diana Llerena. El joven de 22 años, que llegó al City procedente del Lyon en 2025, cerró su primera temporada en Inglaterra con cuatro goles y 12 asistencias en 33 partidos de la Premier League, y se convirtió en una de las piezas creativas más destacadas del equipo.

El vínculo con Perú fue aún más explícito en julio pasado, cuando el club le dedicó un video saludo al país con motivo de las Fiestas Patrias. Esa serie de gestos configura un patrón que los seguidores peruanos del fútbol inglés han seguido con entusiasmo, y que da cuenta de una conexión sostenida entre la institución de Manchester y la comunidad y la cultura peruana.

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El jugador del Manchester City Antoine Semenyo (d) celebra el 0-1 durante la final de la FA Cup que han jugado Chelsea FC y Manchester City, en Londres, Reino Unido. EFE/EPA/NEIL HALL

Quiénes son Agua Marina

Agua Marina nació el 30 de agosto de 1976 en Sechura, en la región de Piura, de la mano de los hermanos José y Manuel Quiroga Querevalú. La agrupación, que celebra este año sus 50 años de trayectoria, es considerada junto a Armonía 10 y el Grupo 5 como parte de la trilogía de la cumbia peruana. Su catálogo supera las 400 canciones y 15 álbumes de estudio, con éxitos como “Tu amor fue una mentira”, “Paloma Ajena” y “Pasitos para bailar”.

La proyección internacional de la banda no es nueva. A partir de finales de los años 1990, Agua Marina realizó giras por Europa, Estados Unidos y distintos países de Sudamérica, y en los primeros años de la década de 2000 llegó a llenar estadios en Lima con más de 30.000 asistentes. Su tema “Tu traición se acabó” acumula más de 111 millones de reproducciones en plataformas digitales, una cifra que reafirma la vigencia de la orquesta en la era del streaming. Tras un retiro temporal a raíz de un atentado armado en Lima en octubre de 2025, la agrupación anunció su regreso a los escenarios para conmemorar su aniversario de medio siglo.

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Después del atentado, Agua Marina anuncia su regreso y prepara conciertos por sus cinco décadas de historia

La pretemporada del City antes de la Community Shield

El entrenamiento que el club difundió con el tema de Agua Marina forma parte de la preparación para la FA Community Shield 2026, que Manchester City disputará el próximo domingo 16 de agosto ante el Arsenal en el Principality Stadium de Cardiff, Gales, con capacidad para 74.500 espectadores. El partido, que enfrenta al campeón de la Premier League con el ganador de la FA Cup, se celebra en Gales por primera vez en dos décadas.

Los Citizens llegan al duelo tras una gira de pretemporada por Asia que incluyó tres encuentros: un empate ante el Inter de Milán1-1 en Hong Kong el 1 de agosto (con derrota 3-1 en la tanda de penales), una victoria 3-1 ante el K League All-Stars en Seúl el 5 de agosto, y una victoria 3-1 de remontada ante el Atlético de Madrid en el Estadio Mundial de Seúl el 9 de agosto, con un doblete de Omar Marmoush y el tanto definitivo de Rayan Aït-Nouri. El equipo llega al choque oficial bajo la dirección de Enzo Maresca, invicto en los tres amistosos si se descuenta la definición por penales.

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El debut liguero y el objetivo de la temporada

Tras la Community Shield, el Manchester City tendrá su debut en la Premier League 2026-27 como local ante el Bournemouth el domingo 23 de agosto. El club arranca la temporada con la presión de recuperar el título que perdió la campaña pasada, cuando terminó segundo con 78 puntos, a siete puntos del Arsenal, campeón con 85 unidades.

El historial reciente entre ambos equipos añade tensión al duelo del domingo en Cardiff: en los últimos cinco enfrentamientos directos, el City suma dos victorias por una del Arsenal, con dos empates. El último cruce entre ambos, el 19 de abril de 2026 en la Premier League, terminó con victoria 2-1 del Manchester City en casa.

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FILE PHOTO: Soccer Football - Manchester City FA Cup and Carabao Cup Victory Parade - Manchester, Britain - May 25, 2026 Manchester City manager Pep Guardiola celebrates after the victory parade Action Images via Reuters/Jason Cairnduff/File Photo

Soccer Football - FA Cup - Final - Chelsea v Manchester City - Wembley Stadium, London, Britain - May 16, 2026 Manchester City's Marc Guehi and Nico O'Reilly celebrate winning the FA Cup Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Fútbol - Premier League - Manchester City vs West Ham United - Estadio Etihad, Mánchester, Reino Unido - 19 de mayo de 2024. Rodri del Manchester City celebra un gol. Action Images vía Reuters/Lee Smith