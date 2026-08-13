Una Noche de Salsa 15 cambia de fecha y anuncia segundo show

Artistas y agrupaciones de salsa posan para la promoción del festival Una Noche de Salsa 15, que se celebrará en el Estadio San Marcos de Lima.

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Una Noche de Salsa 15 suma una segunda fecha y traslada su espectáculo al Estadio San Marcos, tras la alta demanda de entradas y el entusiasmo del público. El festival, que reúne a los máximos exponentes del género, se realizará el viernes 2 y sábado 3 de abril de 2027, reemplazando la fecha original del 27 de marzo. La organización busca así ofrecer una experiencia más amplia durante la Semana Santa, facilitando la participación de familias y aficionados de todo el país.

El anuncio incluye la incorporación del reconocido Víctor Manuelle a la cartelera, quien se suma al “Sonero de la Juventud” junto a figuras como El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche, La Sonora Ponceña, Adolescentes y el esperado debut de Puerto Rican Power. La preventa de entradas ya está activa desde este jueves a las 10:00 a.m. en Teleticket, con un 20% de descuento disponible para cualquier medio de pago.

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El cartel publicitario de Una Noche de Salsa 15 anuncia sus nuevas fechas para el 2 y 3 de abril de 2027 en el Estadio San Marcos y confirma un segundo show con varios artistas de salsa.

Un cartel de lujo y una producción renovada

Para su decimoquinta edición, el festival apuesta por una programación internacional y un formato renovado. Las agrupaciones internacionales presentarán shows completos, lo que asegura mayor tiempo en escena y la posibilidad de disfrutar de los temas más emblemáticos de cada artista. Este enfoque busca elevar el estándar del espectáculo y consolidar a Una Noche de Salsa como un referente en la región.

Víctor Manuelle se incorpora como una de las grandes novedades de la edición. El artista puertorriqueño, considerado uno de los principales exponentes de la salsa moderna, compartirá escenario con leyendas del género. El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche y La Sonora Ponceña regresan al festival cargados de clásicos y nuevas propuestas, mientras que Puerto Rican Power marca su ansiado debut en el evento. Todavía se esperan más artistas por anunciar, lo que incrementa la expectativa.

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El traslado al Estadio San Marcos responde a la necesidad de contar con un espacio que permita albergar a miles de asistentes en condiciones óptimas de seguridad y comodidad. La nueva locación dispone de infraestructura moderna y equipamiento técnico que permitirá desplegar una producción de alto nivel, adaptada a la magnitud del festival.

La promoción del evento Una Noche de Salsa 15 presenta a un hombre sonriente y el logotipo del espectáculo sobre un fondo de luces brillantes.

Entradas, precios y cómo asistir

La venta de entradas para Una Noche de Salsa 15 se realiza exclusivamente a través de Teleticket. Los boletos contemplan opciones stand up y con asientos con precios desde S/25 en tribuna norte hasta S/3.258 para boxes de 10 personas en la etapa de preventa. Existe la posibilidad de adquirir entradas individuales para boxes, permitiendo la asistencia en grupo.

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El proceso de compra es digital, mediante el registro en la plataforma, validación de correo y acceso a una fila virtual. Los usuarios pueden seleccionar la zona y el precio preferido, completar la compra y recibir los tickets electrónicos en su cuenta personal. La preventa ofrece un 20% de descuento durante los primeros días.

Precios de entradas para Una Noche de Salsa 15

La organización mantiene su compromiso de facilitar la participación de familias y grupos de amigos, con precios accesibles y promociones que hacen posible una experiencia inclusiva para todos los seguidores del género. La edición 2027 no solo destaca por la ampliación de fechas y la cartelera internacional, sino también por una producción capaz de reunir a miles de fanáticos en el principal escenario de Lima.

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