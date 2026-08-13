Perú
Agregar Infobae enGoogle

Una Noche de Salsa 15 cambia de fecha y anuncia segundo show

El evento de salsa más grande del país se alista para su nueva edición llena de sorpresas y en una nueva locación

Grupos de músicos masculinos posan en primer plano, con atuendos variados, y un estadio iluminado al fondo. Un texto dorado dice 'Una Noche de Salsa 15'
Artistas y agrupaciones de salsa posan para la promoción del festival Una Noche de Salsa 15, que se celebrará en el Estadio San Marcos de Lima.
Guardar

Una Noche de Salsa 15 suma una segunda fecha y traslada su espectáculo al Estadio San Marcos, tras la alta demanda de entradas y el entusiasmo del público. El festival, que reúne a los máximos exponentes del género, se realizará el viernes 2 y sábado 3 de abril de 2027, reemplazando la fecha original del 27 de marzo. La organización busca así ofrecer una experiencia más amplia durante la Semana Santa, facilitando la participación de familias y aficionados de todo el país.

El anuncio incluye la incorporación del reconocido Víctor Manuelle a la cartelera, quien se suma al “Sonero de la Juventud” junto a figuras como El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche, La Sonora Ponceña, Adolescentes y el esperado debut de Puerto Rican Power. La preventa de entradas ya está activa desde este jueves a las 10:00 a.m. en Teleticket, con un 20% de descuento disponible para cualquier medio de pago.

PUBLICIDAD

Cartel publicitario con fondo verde, fechas 2 y 3 de abril de 2027, título Una Noche de Salsa 15, imágenes de bandas de salsa y logos de patrocinadores
El cartel publicitario de Una Noche de Salsa 15 anuncia sus nuevas fechas para el 2 y 3 de abril de 2027 en el Estadio San Marcos y confirma un segundo show con varios artistas de salsa.

Un cartel de lujo y una producción renovada

Para su decimoquinta edición, el festival apuesta por una programación internacional y un formato renovado. Las agrupaciones internacionales presentarán shows completos, lo que asegura mayor tiempo en escena y la posibilidad de disfrutar de los temas más emblemáticos de cada artista. Este enfoque busca elevar el estándar del espectáculo y consolidar a Una Noche de Salsa como un referente en la región.

Víctor Manuelle se incorpora como una de las grandes novedades de la edición. El artista puertorriqueño, considerado uno de los principales exponentes de la salsa moderna, compartirá escenario con leyendas del género. El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche y La Sonora Ponceña regresan al festival cargados de clásicos y nuevas propuestas, mientras que Puerto Rican Power marca su ansiado debut en el evento. Todavía se esperan más artistas por anunciar, lo que incrementa la expectativa.

PUBLICIDAD

El traslado al Estadio San Marcos responde a la necesidad de contar con un espacio que permita albergar a miles de asistentes en condiciones óptimas de seguridad y comodidad. La nueva locación dispone de infraestructura moderna y equipamiento técnico que permitirá desplegar una producción de alto nivel, adaptada a la magnitud del festival.

Un hombre sonriente de camisa azul sentado. Un logotipo con texto "Una Noche de Salsa 15" y dos congas. Fondo oscuro con luces brillantes
La promoción del evento Una Noche de Salsa 15 presenta a un hombre sonriente y el logotipo del espectáculo sobre un fondo de luces brillantes.

Entradas, precios y cómo asistir

La venta de entradas para Una Noche de Salsa 15 se realiza exclusivamente a través de Teleticket. Los boletos contemplan opciones stand up y con asientos con precios desde S/25 en tribuna norte hasta S/3.258 para boxes de 10 personas en la etapa de preventa. Existe la posibilidad de adquirir entradas individuales para boxes, permitiendo la asistencia en grupo.

El proceso de compra es digital, mediante el registro en la plataforma, validación de correo y acceso a una fila virtual. Los usuarios pueden seleccionar la zona y el precio preferido, completar la compra y recibir los tickets electrónicos en su cuenta personal. La preventa ofrece un 20% de descuento durante los primeros días.

Precios de entradas para Una Noche de Salsa 15
Precios de entradas para Una Noche de Salsa 15

La organización mantiene su compromiso de facilitar la participación de familias y grupos de amigos, con precios accesibles y promociones que hacen posible una experiencia inclusiva para todos los seguidores del género. La edición 2027 no solo destaca por la ampliación de fechas y la cartelera internacional, sino también por una producción capaz de reunir a miles de fanáticos en el principal escenario de Lima.

Temas Relacionados

Una Noche de Salsa 15ConciertoEstadio San Marcosperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se instalan las Comisiones del Congreso: ¿Qué partidos manejarán Economía, Trabajo y Defensa del Consumidor?

Serán cinco comisiones en el Congreso, entre la Cámara de diputados y senadores, que verán estos temas. ¿Qué partidos tendrán en sus manos las medidas que se plantearán en el parlamento bicameral?

Se instalan las Comisiones del Congreso: ¿Qué partidos manejarán Economía, Trabajo y Defensa del Consumidor?

Reniec retoma la atención los fines de semana en más de 100 locales a nivel nacional: sedes y horarios

Desde este sábado 15 de agosto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil habilita la atención en más de cien oficinas en todo el país, permitiendo a miles de ciudadanos tramitar o recoger su DNI antes de las próximas elecciones

Reniec retoma la atención los fines de semana en más de 100 locales a nivel nacional: sedes y horarios

Carolina Ramírez llega a Perú como Yeimy Montoya en ‘La Reina del Flow en Concierto’

El show, que triunfó en Europa, presenta en Lima una experiencia única que reúne música urbana y actuación, con la esperada participación de la actriz que encarna a Yeimy Montoya

Carolina Ramírez llega a Perú como Yeimy Montoya en ‘La Reina del Flow en Concierto’

Corte de agua para este sábado 15 de agosto: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal exhortó a los usuarios a adoptar medidas preventivas y revisar sus canales oficiales para conocer las zonas incluidas en la suspensión del servicio

Corte de agua para este sábado 15 de agosto: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Óscar Junior Custodio desmiente reintegrar a César Sánchez a La Bella Luz: “No va a regresar”

El ahora líder de La Bella Luz se mostró firme con su decisión sobre su tío mientras asistía a dar declaraciones ante las autoridades

Óscar Junior Custodio desmiente reintegrar a César Sánchez a La Bella Luz: “No va a regresar”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimir Cerrón sale de la clandestinidad y reaparece en público: “Siempre estuve en Perú”

Vladimir Cerrón sale de la clandestinidad y reaparece en público: “Siempre estuve en Perú”

Ministro de Justicia propone construir penales para separar a internos primarios de reos de alta peligrosidad

Gobierno designa a excongresista fujimorista Tania Ramírez en la Derrama Magisterial

JNJ buscará imponer dos nuevas destituciones a Delia Espinoza

Diputada Catherin Palomino en el ojo de la tormenta: hermana del expresidente Pedro Castillo evalúa demandarla por insultos

ENTRETENIMIENTO

Óscar Junior Custodio desmiente reintegrar a César Sánchez a La Bella Luz: “No va a regresar”

Óscar Junior Custodio desmiente reintegrar a César Sánchez a La Bella Luz: “No va a regresar”

Extrabajador de Del Barrio Producciones reclamó a actriz al notar que su casting privado era grabado

Simone Biles disfrutó de la comida peruana y visitó el restaurante de Rodrigo Fernandini en su paso por Lima

Entradas para ver a Camilo en Perú: precios, link y más detalles de sus conciertos en Lima y Arequipa

Vanessa Jerí reaparece y revela que se alejó de la televisión por la maternidad: “Decidí hacer una pausa en mi carrera”

DEPORTES

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo HOY: partido en Cusco por octavos de final ida de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo HOY: partido en Cusco por octavos de final ida de Copa Sudamericana 2026

Horacio Melgarejo acudirá al TAS y tendría la asesoría de abogado que trabajó con Lionel Messi y Paolo Guerrero

Movistar ya no transmitirá los partidos de Perú: ¿qué nuevo canal televisará los duelos de la ‘bicolor’?

El sorpresivo monto que pagó Universitario por Jorge Gutiérrez: el punto del conflicto por fichaje

Abogado de Universitario dio detalles del fichaje de Jorge Gutiérrez y confirmó denuncia a su agente: “El club actuó de forma correcta y ética”