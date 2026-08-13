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Selección peruana de vóley afina su preparación para el Campeonato Sudamericano con amistosos ante Argentina en Salta

La Federación Salteña de Vóley confirmó en sus redes sociales que las ’panteras’ se medirán ante la ’bicolor’. Serán dos duelos que tendrán lugar en el Microestadio Delmi

Selección peruana de vóley se medirá en dos amistosos ante Argentina como preparación para el Campeonato Sudamericano.
Selección peruana de vóley se medirá en dos amistosos ante Argentina como preparación para el Campeonato Sudamericano. Crédito: Difusión.
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La selección peruana femenina de vóley ya tiene confirmados dos importantes desafíos antes de afrontar el Campeonato Sudamericano 2026. El equipo dirigido por Antonio Rizola viajará a Argentina para medirse ante las ‘panteras’ en dos partidos amistosos que se disputarán el sábado 22 y domingo 23 de agosto en el Microestadio Delmi de Salta. Los encuentros servirán como una prueba de alto nivel para un combinado nacional que busca llegar en mejores condiciones a la cita continental de septiembre.

La realización de ambos compromisos fue confirmada por la Federación Salteña de Voleibol, que además anunció el inicio de la venta de entradas para los partidos. “Las panteras jugarán en Salta. El Seleccionado Femenino de Vóley jugará vs el seleccionado de Perú. La fecha elegida es el fin de semana del sábado 22 y domingo 23 de agosto en el Microestadio Delmi”, informó el organismo a través de sus redes sociales.

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Serán dos encuentros especialmente importantes para Rizola, quien tendrá al frente a un seleccionado argentino conducido por Facundo Morando. Las ‘panteras’ son una de las principales potencias de Sudamérica y llegan como uno de los combinados llamados a pelear por uno de los boletos al Mundial.

Flyer oficial de los amistosos entre Perú y Argentina en Salta.
Flyer oficial de los amistosos entre Perú y Argentina en Salta. Crédito: Federación Salteña de Vóley.

Para Perú, en cambio, estos partidos representan una oportunidad para medir su verdadero nivel frente a una selección de mayor jerarquía y corregir los aspectos que quedaron expuestos durante la Copa Sudamericana disputada en Lima.

¿Cuándo y dónde se jugará el Campeonato Sudamericano de vóley 2026?

El Campeonato Sudamericano de Voleibol Femenino 2026 se disputará del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil. La competencia tendrá una importancia trascendental para las selecciones participantes, pues entregará un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 al campeón y tres plazas para el Mundial.

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Para Perú, la cita continental representa una oportunidad histórica de volver a acercarse a la máxima competencia internacional. La selección nacional no disputa un Mundial de categoría mayores desde 2010, por lo que conseguir uno de los tres cupos disponibles se ha convertido en uno de los principales objetivos del proceso encabezado por Rizola.

La selección peruana terminó en el Top 5 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
La selección peruana terminó en el Top 5 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: New Athletics

La clasificación al Sudamericano ya fue asegurada por la ‘bicolor’ durante la Copa Sudamericana, por lo que ahora el equipo tendrá varias semanas para preparar una competencia en la que enfrentará a los mejores exponentes del continente.

¿Cómo llega Perú a los amistosos ante Argentina?

El panorama de la selección peruana todavía presenta algunos interrogantes. El equipo atraviesa una etapa de reconstrucción y ha tenido que afrontar las bajas y rechazos de algunas de sus principales figuras, una situación que redujo las alternativas disponibles para Rizola durante la Copa Sudamericana.

En el torneo disputado en el Coliseo Eduardo Dibós, Perú no consiguió avanzar a las semifinales luego de perder sus dos primeros encuentros ante Chile y Brasil, ambos por 3-0. La ‘bicolor’ quedó así fuera de la pelea por el título y tuvo que disputar posteriormente los partidos correspondientes a la definición de los puestos secundarios.

Perú cierra el partido ganando el cuarto set por 25-20 a Venezuela por la Copa Sudamericana de vóley. TV Perú

Sin embargo, el equipo consiguió reaccionar en su último compromiso y derrotó a Venezuela para quedarse con el quinto lugar, resultado que le permitió asegurar su presencia en el Campeonato Sudamericano de septiembre.

Ahora, el cuerpo técnico buscará aprovechar los amistosos en Salta para elevar el nivel competitivo del plantel y encontrar respuestas antes del desafío continental. Argentina será una prueba exigente por su calidad y experiencia, pero precisamente por ello puede convertirse en el rival ideal para conocer cuánto ha progresado Perú.

Además, Rizola deberá resolver un nuevo problema luego de confirmar la lesión y baja de Ginna López. Al mismo tiempo, se espera que jugadoras como Aixa Vigil, Claudia Palza y Míriam Patiño puedan recuperarse de sus respectivas lesiones y volver a estar disponibles.

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