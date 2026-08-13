ATU paga S/11.6 millones en subsidios al combustible para transporte público de Lima y Callao

Un bus de transporte público circula en Lima, parte de la flota beneficiada con el primer pago del subsidio de S/11.64 millones para combustible en Lima y Callao. (Andina Noticias)

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) realizó el primer pago del subsidio temporal al combustible otorgado por el Gobierno para contribuir a la continuidad del servicio de transporte público regular en ambas jurisdicciones, ante el incremento del precio de este insumo. La medida fue establecida mediante el Decreto de Urgencia n.° 006-2026.

El primer periodo considerado comprende 30 días de operación, entre el 3 de junio y el 2 de julio. Durante este plazo, 159 empresas de transporte urbano que cumplieron con las condiciones y lineamientos establecidos accedieron al beneficio, informó Andina Noticias.

Presidente de la ATU descarta anomalías en compra de cámaras de videovigilancia. (Foto: ATU)

10.450 vehículos recibieron el beneficio

En total, el subsidio comprendió a 10.450 vehículos, correspondientes a 221 rutas autorizadas para brindar el servicio de transporte público regular en Lima y Callao. Los depósitos fueron efectuados directamente en las cuentas bancarias registradas por los operadores en el Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM) de la ATU.

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Antes de realizar los desembolsos, la entidad culminó el proceso de cálculo y validación de la información correspondiente a cada operador. De esta manera, el beneficio fue entregado a las empresas que acreditaron el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder al subsidio, precisó Andina Noticias.

Dos estaciones de servicio en una ciudad peruana exhiben diferentes precios para gasolina y diésel, indicando variaciones de hasta 6,30 soles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monto según recorrido y vehículo

El valor asignado a cada unidad se determinó tomando en cuenta el tipo de vehículo y la cantidad de kilómetros recorridos durante el periodo evaluado. Para establecer este último dato, la ATU utilizó los registros obtenidos mediante el sistema GPS instalado en las unidades de transporte.

Las tarifas establecidas para el subsidio fueron de S/0.50 por kilómetro para los ómnibus, S/0.40 para los minibuses y S/0.30 para los microbuses. Con estos criterios, la entidad calculó el monto correspondiente a cada vehículo beneficiario, según la información validada.

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En este primer periodo, los 10.450 vehículos acumularon 24.3 millones de kilómetros recorridos, lo que representó un total de S/11.64 millones en subsidios, indicó Andina Noticias. Actualmente, la ATU desarrolla el proceso de verificación y validación correspondiente al segundo pago del beneficio, el cual estará sujeto al cumplimiento de los requisitos y lineamientos establecidos.

Un autobús rojo de transporte público en Lima con una persona que sube al vehículo ilustra el servicio que opera en Lima y Callao, beneficiado por un subsidio al combustible de 11.64 millones de soles. (ATU)

¿Por qué subió el precio del combustible?

El alza del precio del diésel y la gasolina en Perú no responde al comportamiento del petróleo crudo, sino a la volatilidad de sus derivados refinados en el mercado internacional. Diego Díaz, economista de Macroconsult y especialista en hidrocarburos, precisó en RPP que el precio del petróleo WTI ronda los US$80 por barril, por debajo de los US$110 registrados en episodios previos de tensión global, lo que deja en evidencia que el problema está en otro eslabón de la cadena energética. “Más que el precio del petróleo, lo que nos está afectando localmente es la volatilidad del precio de los derivados del petróleo, como el diésel y la gasolina”, señaló el especialista.

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El factor determinante está en la reducción de la capacidad mundial de refinación. Durante julio, Ucrania intensificó los ataques contra refinerías de Rusia, mientras que las tensiones entre Estados Unidos e Irán afectaron la infraestructura energética en Medio Oriente. Díaz estimó que estos conflictos provocaron la pérdida de alrededor de 3.6 millones de barriles diarios de capacidad de refinación a escala global, lo que redujo la oferta de combustibles procesados y presionó al alza sus cotizaciones desde inicios de julio.

Una mano paga combustible con billetes y monedas de Perú en una estación de servicio, con el logo de Osinergmin visible en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú es especialmente vulnerable a este tipo de shocks externos: aproximadamente el 70% del diésel que consume el país proviene de importaciones, según datos citados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Esa dependencia convierte las fluctuaciones del mercado internacional en un impacto directo sobre los precios internos, con consecuencias que se extienden al transporte de pasajeros y de carga, y que pueden trasladarse al costo de alimentos y productos de primera necesidad para los consumidores.

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