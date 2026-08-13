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Dónde ver Cienciano vs Botafogo HOY: canal tv online del partido por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

El estadio Inca Garcilaso de la Vega recibirá el primer enfrentamiento. El elenco ‘imperial’ contará con el apoyo de las cuatro tribunas, lo que será un enorme impulso anímico para sacar adelante un duro desafío

Cienciano recibe en Cusco a Botafogo por la apertura de la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. - Crédito: Difusión
Cienciano recibe en Cusco a Botafogo por la apertura de la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. - Crédito: Difusión
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Hoy, jueves 13 de agosto, Cienciano vuelve al estadio Inca Garcilaso de la Vega para afrontar una noche mágica de Copa Sudamericana. Tendrá delante a Botafogo, oponente correoso que plantará cara en la altura. No se refugiará en una defensa pretoriana; por el contrario, saldrá a jugar con sus armas sin descuidar su bloque bajo.

Tal vez le toque sufrir al ‘fogao’ por las condiciones geográficas de la ciudad del Cusco, pero apelará sobre todo a su fuerza para seguir limpio y así extender su línea invicta, la cual reluce como una estrella en lo que va del campeonato CONMEBOL.

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Entradas del Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana 2026.
Cienciano, listo para recibir a Botafogo por Copa Sudamericana 2026. - Crédito: Difusión

Dónde ver Cienciano vs Botafogo por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

El medio de comunicación que se ha hecho de los derechos televisivos de la Copa Sudamericana en América del Sur es ESPN. El partido crucial de Cienciano, jugando en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, frente a Cienciano se va a poder ver en directo por televisión a través de ESPN3 al igual que en Disney+.

Conviene mencionar que en la website de Infobae Perú se podrá encontrar la mejor información sobre la previa del lance. Además, en nuestra plataforma se realizará una cobertura digital por intermedio de un minuto a minuto, que contendrá los clips de las acciones más relevantes y un resumen audiovisual de la contienda.

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El técnico de Cienciano protagonizó curioso momento luego de eliminar a Lanús de la Copa Sudamericana 2026. Créditos: ESPN.

Horario de Cienciano vs Botafogo por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

La serie de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 entre Cienciano y Botafogo se disputará este jueves 13 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El encuentro arrancará a las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

En Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio está previsto para las 20:30, mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, el duelo comenzará a las 21:30. El choque definirá el destino de ambos equipos en el torneo continental y genera gran expectativa en la región.

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana 2026.
A qué hora juega Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana 2026.

Así llega Cienciano a octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Cienciano se ha hecho demasiado fuerte en la CONMEBOL Sudamericana 2026. Para alcanzar el trayecto crucial de la ronda eliminatorio se llevó por encima a Lanús, en un desquite de grandes proporciones por la goleada 4-0 con la que se revirtió la caída inicial 2-0, en condición de visitante.

La situación, eso sí, dista demasiado en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, donde el conjunto ‘imperial’ se conduce con un ritmo vacilante que confunde a sus simpatizantes. En su última aparición, con una oncena alternativa, cayó a manos del Alianza Atlético y no despega en la clasificación.

Análisis de la dolorosa caída de Lanús en la Copa Sudamericana. El equipo 'Granate' no pudo superar las condiciones de la altura en Cusco y fue goleado 4-0 por Cienciano, quedando eliminado del torneo | ESPN

Así llega Botafogo a octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Botafogo aparece no solo como el favorito para llevarse el partido, también como el candidato para coronarse campeón de la Copa Sudamericana. No es para menos, porque acabó como el mejor líder de la Fase de Grupos (16 puntos) y no ha concedido ninguna sola derrota. A ello conviene agregar sus estadísticas demoledoras: 15 goles a favor y tan solo 5 encajados.

Sin embargo, su desempeño es demasiado distinto en el Brasileirao. Porque aparece en zona noble de la clasificación con 30 unidades, aunque se ubica a cinco puntos de distancia del G-4. Antes de enrumbar hacia Cusco, igualó contra Fluminense en la jornada 22° del certamen doméstico.

Botafogo, recorrido perfecto en Copa Sudamericana 2026. - Crédito: Difusión
Botafogo, recorrido perfecto en Copa Sudamericana 2026. - Crédito: Difusión

Alineaciones probables del Cienciano vs Botafogo por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

- Cienciano: Ítalo Espinoza; Marcos Martinich, Claudio Núñez, Kevin Becerra, Maximiliano Amondarain; Gerson Barreto, Gonzalo Aguirre; Matías Succar, Alejandro Hohberg, Cristian Souza; Neri Bandiera.

- Botafogo: Warleyson; Nahuel Ferraresi, Gabriel Justino, Vitinho, Alex Telles; Christian Medina, Allan; Mateus Martins, Edenilson, Tomás Cuello; Arthur Cabral.

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