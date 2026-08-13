DT de Argentina recuerda la derrota ante Perú en 2024 y espera la revancha en el Mundial Sub 17: “Muy lindo partido”

La entrenadora Gabriela Puente habló sobre el nuevo enfrentamiento ante Perú por la reclasificación del torneo en Chile. (Video: La Cátedra Deportes)

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Las selecciones de Perú y Argentina volverán a verse las caras en un Mundial Sub 17 de vóley. Dos años después de aquel intenso 3-2 a favor de la ‘bicolor’ en los octavos de final de Lima en 2024, ambos equipos se reencontrarán este viernes 14 de agosto, esta vez por la reclasificación del actual torneo que se disputa en Chile.

El recuerdo de aquel partido sigue presente para Gabriela Puente, entrenadora de la selección argentina, quien rememoró la eliminación que sufrió su equipo ante Perú y destacó lo especial que fue aquel encuentro.

“Era otra camada de jugadoras, sí me acuerdo. Perdimos por entrar entre los ocho con Perú, un 3-2. Muy lindo partido”, señaló la DT en declaraciones a ‘La Cátedra Deportes’.

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Aquel encuentro, disputado en el Coliseo Eduardo Dibós, tuvo a Perú como protagonista de una remontada que le permitió imponerse por 3-2 y avanzar a los cuartos de final del Mundial Sub 17 2024. Ahora, el escenario será distinto, pero el antecedente vuelve a darle un ingrediente especial al duelo.

Gabriela Puente es entrenadora de la selección argentina de vóley sub 17. Crédito: Volleyball World

¿Argentina lo toma como una revancha?

Aunque el antecedente de 2024 está presente, Gabriela Puente evitó poner el foco únicamente en la revancha y aseguró que Argentina buscará mostrar su mejor versión frente a Perú. “Todos los equipos son buenos acá. Nosotros nos vamos a preocupar por nuestra mejor versión, por ser competitivos, por hacer todo lo que vinimos trabajando todo este año”, sostuvo.

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La entrenadora argentina también resaltó el esfuerzo realizado por sus jugadoras durante la competencia que se desarrolla en Chile y dejó claro que el objetivo será trasladar al partido frente a Perú todo lo trabajado durante los entrenamientos.

“Las chicas trabajaron durísimo todos los meses, concentraron. Y bueno, la idea es primero encontrar nuestro juego, más allá del resultado, poder jugar lo que entrenamos”, agregó.

Sobre el análisis de la ‘bicolor’, Puente indicó que Argentina seguirá el mismo procedimiento que utiliza con cada rival: estudiar sus características y preparar un plan de juego específico. “Esto es partido a partido, hacemos video, como hacen todos, y preparamos el plan de juego contra ellos. Ojalá que salga un buen partido”, concluyó.

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Argentina llega tras caer ante Estados Unidos

La selección argentina llega al enfrentamiento con Perú después de perder 3-0 ante Estados Unidos en los octavos de final. Puente identificó la recepción como uno de los principales problemas de su equipo durante el encuentro. Con el objetivo de corregir esos errores, el comando técnico argentino ya trabaja pensando en la ‘bicolor’.

“Nos costó la recepción, nos complicó algunas rotaciones en la recepción, entonces nos veíamos obligados a jugar con una pelota alta. Llegaban muy bien los bloqueos de ellas. Cuando llegó el pase pudimos distribuir un poquito más. Nos faltó poder distribuir”, explicó.

Gabriela Puente y sus dirigidas durante el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

Perú y Argentina, otra vez frente a frente

La historia reciente entre ambas selecciones le añade un atractivo especial al partido. Perú ya sabe lo que es superar a Argentina en una instancia mundialista en la categoría sub 17 y ahora tendrá la oportunidad de volver a enfrentarlo, esta vez en la lucha por los puestos del 9 al 16.

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Para la ‘bicolor’, el objetivo será dejar atrás la derrota ante Italia en octavos de final y cerrar su participación en el Mundial juvenil con una buena posición. Argentina, por su parte, buscará recuperarse tras su caída frente a Estados Unidos.

El antecedente de 2024 permanece en la memoria de Gabriela Puente. “Muy lindo partido”, recordó la entrenadora argentina sobre aquel 3-2 en Lima. Ahora, Perú buscará volver a imponerse ante la ‘albiceleste’ y sumar un nuevo triunfo en el historial mundialista.