Reniec ofrece disculpas a ciudadano tras denuncia por presunto trato discriminatorio durante trámite de DNI en una oficina de Arequipa

Reniec ofreció disculpas a Gonzalo Raúl Peña Calienes por la experiencia registrada durante su atención en una oficina de Arequipa. Composición: Infobae

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El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que ofreció disculpas a Gonzalo Raúl Peña Calienes, ciudadano que denunció un presunto trato discriminatorio durante una atención en una oficina registral de Arequipa. El caso ocurrió el 10 de agosto, cuando el joven acudió para realizar un trámite relacionado con la renovación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La denuncia tomó relevancia luego de que Peña Calienes difundiera su experiencia en redes sociales. Según su testimonio, durante la atención surgieron objeciones relacionadas con su discapacidad física y con la decisión que buscaba registrar respecto de la donación de órganos.

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El ciudadano también reportó dificultades durante la captura de sus huellas dactilares. De acuerdo con su relato, el sistema biométrico presentó problemas para reconocer sus dedos y la atención no permitió completar el procedimiento bajo las condiciones que esperaba.

Frente a la denuncia, Reniec informó que tomó contacto con el ciudadano y coordinó una nueva atención en Arequipa. La entidad precisó que el nuevo trámite permitirá registrar su voluntad sobre la donación de órganos y efectuar la captura de sus huellas conforme a los procedimientos establecidos.

Reniec anuncia una nueva atención para el ciudadano

En su comunicado, Reniec señaló que tomó contacto con Gonzalo Raúl Peña Calienes y expresó sus disculpas por la experiencia registrada durante su atención en una de sus oficinas.

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La institución indicó que la nueva cita permitirá realizar el trámite del DNI con las condiciones correspondientes al caso. Entre las acciones previstas figura el registro correcto de la decisión del ciudadano respecto de la donación de órganos y una nueva captura de sus huellas dactilares.

Reniec también señaló que adoptará las medidas correctivas que correspondan para garantizar el cumplimiento de los procedimientos de atención. La institución remarcó que el servicio debe desarrollarse bajo criterios de igualdad, respeto de los derechos y empatía.

Asimismo, el organismo registral indicó que las personas con discapacidad deben recibir atención prioritaria, de acuerdo con las condiciones que correspondan durante cada trámite.

Ciudadano denunció cuestionamientos sobre la donación de órganos

Un usuario expuso que trabajadores del registro civil objetaron su decisión de ser donante de órganos por su discapacidad, generando alertas sobre desconocimiento y posibles vulneraciones de derechos| Video: Chalito Calienes (TikTok)

Según el testimonio difundido por Peña Calienes en TikTok, la controversia surgió cuando intentó renovar su DNI y conservar su decisión de figurar como donador de órganos.

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El joven sostuvo que una trabajadora cuestionó esa decisión debido a su discapacidad motora. De acuerdo con su relato, la funcionaria pretendió registrar una respuesta negativa respecto de la donación pese a la voluntad expresada por el ciudadano.

Peña Calienes también afirmó que durante la atención recibió cuestionamientos sobre la clasificación de su discapacidad. Según su versión, la trabajadora planteó que su condición debía aparecer como discapacidad mental.

El ciudadano expresó en su publicación que la situación le generó malestar y frustración. El caso fue difundido en redes sociales y motivó la consulta de Infobae Perú al organismo registral para conocer su posición sobre los hechos.

Qué establece la normativa sobre la donación de órganos

Reniec es cuestionada tras denuncia de joven por trato discriminatorio en trámite de donación Reniec| Foto: Andina

La información consignada en el caso también incluye las reglas vigentes sobre la decisión de donar órganos en Perú. De acuerdo con la Ley N.º 31756, las personas mayores de 18 años son consideradas donantes presuntos, salvo que manifiesten una decisión contraria ante Reniec.

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La voluntad de cada ciudadano queda registrada en el DNI. La normativa permite modificar esa decisión en cualquier momento mediante una gestión ante Reniec o durante la renovación del documento.

En los casos de donación después del fallecimiento, la legislación contempla condiciones médicas específicas. Entre ellas figura la muerte encefálica, definida como el cese irreversible de las funciones cerebrales.

La información proporcionada sobre el procedimiento también precisa que la voluntad registrada en el DNI prevalece frente a la opinión de los familiares. Esto permite que la decisión expresada por el titular del documento quede consignada dentro del registro correspondiente.

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Reniec señala medidas para la atención de personas con discapacidad

El comunicado emitido por Reniec señala que la atención a los ciudadanos debe cumplir criterios de igualdad y respeto de derechos. La entidad también incluyó la atención prioritaria para personas con discapacidad entre las condiciones que deben ser garantizadas en sus oficinas.

En el caso de Peña Calienes, la institución informó que la nueva atención tendrá como objetivos completar el trámite del DNI, registrar de forma correcta su voluntad sobre la donación de órganos y efectuar nuevamente la captura biométrica.

El organismo también comunicó que adoptará medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en sus oficinas.