Jorge Abdiel Gutiérrez, anunciado como nuevo futbolista de Universitario de Deportes: reforzará el carril izquierdo en Liga 1 2026

Jorge Abdiel Gutiérrez inicia una nueva etapa en su carrera al unirse al vigente tricampeón de Perú. - Crédito: Universitario

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Universitario de Deportes acaba de cerrar su participación activa en el mercado de transferencias tras sumar a su último refuerzo: el panameño Jorge Abdiel Gutiérrez, quien ha sido anunciado este miércoles (12.08.26) como nuevo futbolista del club de Ate después de llegar a un acuerdo con Deportivo La Guaira.

Durante los últimos días, la negociación entre la ‘U’ y el jugador panameño, que dicho sea de paso participó con su selección en la última Copa del Mundo 2026, avanzó a pasos agigantados y se abrochó con la firma oficial no bien Gutiérrez arribó a la capital.

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Jorge Abdiel Gutiérrez, llamado a suceder a José Carabalí. - Crédito: Universitario

Establecido el acuerdo, Jorge Abdiel se vistió con la indumentaria de la institución y comenzó a grabar videos cortos que anticipaban su presentación, la cual acabó anunciándose entre bombos y platillos en redes sociales: “Una nueva zurda lista para hacer historia”.

Era una obligación en Universitario de Deportes reforzar el carril izquierdo luego de la inesperada salida de José Carabalí. Pero ese sustituto, además, debía reunir ciertas características como la adaptabilidad a jugar como lateral o volante, proyectarse en ataque y exhibir fiabilidad en un riguroso sistema defensivo.

De 27 años, el seleccionado panameño llega a Ate con la misión de adueñarse del flanco izquierdo de la disciplina 'crema'. | VIDEO: Universitario

Finalmente, los altos mandos de la ‘U’ se decantaron por Jorge Gutiérrez; sin embargo, el mundialista panameño no era la prioridad en la cartera de la entidad de Odriozola. Entre los nombres solicitados por Héctor Cúper se encontraban varios puntuales argentinos, entre ellos Ignacio Abraham, a quien conoce de su paso por la selección de Siria.

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Sin avances en los sondeos por los futbolistas sugeridos, en las oficinas del estadio Monumental consideraron ideal avanzar con un plan ‘B’, representado por el defensor panameño formado en el histórico Tauro FC. Perfilados los aspectos deportivos / económicos, se aceleraron las tratativas, las cuales se cerraron en cuestión de días. Ahora, Gutiérrez inicia una nueva etapa en su carrera.

Jorge Abdiel Gutiérrez, de 27 años, asumirá protagonismo como lateral izquierdo en el Monumental. - Crédito: Universitario

Inconvenientes en el fichaje

A pesar de que la contratación de Jorge Gutiérrez se encuentra oleada y sacramentada, han aparecido problemas durante el recorrido de las negociaciones. Así lo ha hecho saber su agente a través de radio Exitosa, donde acusó a una autoridad de Universitario de Deportes de manejar a su representado.

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“Pensamos que el jugador fue manipulado y coaccionado por personas externas. La directiva de la ‘U’ no nos reconoció, actuaron de mala manera. De nuestra parte estaba toda la disposición en que Jorge Gutiérrez fuera al fútbol peruano”, detalló.

El futbolista panameño en su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para sumarse al cuadro 'crema'. (Video: Inka Digital TV)

“Solamente esperábamos que por el jugador llegara a la oferta para discutir nosotros los valores con la ‘U’, pero la ‘U’ se negó. Debo ser honesto, el señor Martín Kohatsu actuó sin principios y sin valores en esta operación”, sumó.

El empresario, asimismo, ha admitido que presentará una demanda a la FIFA en contra de Jorge Abdiel, a fin de que se le imponga un castigo por haber pasado por encima de la relación laboral con su representante.

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Jorge Abdiel Gutiérrez, refuerzo final de Universitario. - Crédito: Difusión

El lateral izquierdo panameño se suma a Universitario de Deportes, convirtiéndose en el tercer jugador de Panamá en el club tras Luis Tejada y Alberto Quintero.

Jorge Abdiel Gutiérrez inició su carrera internacional tras brillar en Tauro FC, donde logró cuatro títulos. En 2022 llegó al Deportivo La Guaira y acumuló más de 80 partidos. En 2025, sumó 35 encuentros, aportó nueve asistencias y marcó dos goles, consolidando su perfil ofensivo.