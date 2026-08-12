Antauro Humala tilda de ‘traidor’ a Ollanta Humala tras recuperar su libertad: “Hizo el tercer piso del fujimorismo”

Tras la liberación del exmandatario, el líder etnocacerista recordó las diferencias que mantiene con su hermano y cuestionó las decisiones que tomó durante su gobierno. (Crédito: YT/@Antauro TV)

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La liberación de Ollanta Humala, luego del reciente fallo del Tribunal Constitucional, volvió a poner en escena las diferencias entre el exmandatario y su hermano Antauro Humala. En un video difundido a través de su canal de YouTube, el líder etnocacerista cuestionó la gestión presidencial de Ollanta y sostuvo que, una vez en el poder, se apartó de las posiciones que había defendido antes de llegar al Gobierno.

Antauro afirmó que su hermano cambió de rumbo después de asumir la Presidencia en 2011 y terminó adoptando la denominada “hoja de ruta”. Desde su perspectiva, esa decisión significó una ruptura con los planteamientos iniciales del proyecto nacionalista. “Ni bien asume el poder, traiciona y se pasa a la hoja de ruta de Vargas Llosa”, manifestó, según declaraciones difundidas por Willax TV.

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Antauro Humala expresa sus críticas a la gestión presidencial de su hermano Ollanta Humala en Perú, evidenciando las marcadas diferencias políticas entre ambos. (Infobae Perú/Captura video: YT/Antauro TV))

“Lo hizo Ollanta”

La principal crítica de Antauro estuvo dirigida a lo que considera una continuidad de las políticas asociadas al fujimorismo. En su intervención, aseguró que el gobierno de Ollanta constituyó una nueva etapa dentro de ese proceso y resumió su interpretación con una frase: “El tercer piso del fujimorismo lo hizo Ollanta”.

El líder etnocacerista también sostuvo que durante ese periodo se mantuvieron aspectos que identifica con el régimen de Alberto Fujimori, entre ellos la vigencia de la Constitución de 1993. A ello agregó una crítica por el encarcelamiento de integrantes del nacionalismo y del etnocacerismo, según expresó en el video citado por Willax TV. Para Antauro, la secuencia continuó posteriormente con la llegada de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia.

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Antauro Humala, líder etnocacerista, declara y cuestiona la gestión presidencial de su hermano Ollanta Humala, criticando sus políticas y su relación con el fujimorismo en Perú. (Youtube/Antauro TV)

Antauro recuerda su prisión y habla de Pedro Castillo

Otro de los puntos abordados por Antauro fue la situación de Pedro Castillo, quien continúa privado de su libertad por el proceso relacionado con el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El líder etnocacerista comparó ese escenario con la experiencia que él mismo vivió durante los años que permaneció en prisión.

Antauro recordó particularmente el periodo posterior a las elecciones de 2006, cuando Alan García se impuso en la segunda vuelta frente a Ollanta Humala. Según relató, quienes permanecían detenidos por el denominado ‘Andahuaylazo’ asumieron que continuarían encarcelados durante los siguientes años. “Supimos que estaríamos cinco años más en prisión”, expresó en su canal de youtube.

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Antauro Humala, bajo custodia policial en el Perú (izquierda), y Pedro Castillo, sentado en un interior (derecha), ambos detenidos. (Difusión)

Distanciamiento entre los hermanos Humala

Al hablar de su relación con Ollanta, Antauro sostuvo que durante su permanencia en prisión conservó la expectativa de que su hermano cambiara de posición y reconociera lo ocurrido. Sin embargo, afirmó que ese momento nunca llegó y que no hubo arrepentimiento.

“Aparte de su traición, había la esperanza de un arrepentimiento, una rectificación, cosa que no hubo”, señaló. Para Antauro, esa expectativa tuvo especial importancia durante los años que pasó privado de su libertad.

Una composición muestra a Antauro Humala y Ollanta Humala en momentos diferentes e ilustra sus diferencias políticas y el conflicto entre hermanos. (Infobae Perú/YT:@Antauro Tv)

¿Por qué Ollanta no indultó a Antauro?

La negativa de Ollanta Humala a concederle una gracia presidencial a su hermano también forma parte del historial de discrepancias entre ambos. En 2020, el exmandatario explicó que no otorgó el indulto porque, según sostuvo, existía una restricción legal para hacerlo en casos vinculados con el delito de secuestro agravado.

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“Cuando yo he sido presidente, no lo indulté porque era una ilegalidad”, declaró entonces Ollanta Humala a RPP. Antauro había sido condenado por rebelión, homicidio y secuestro agravado por los hechos ocurridos durante el denominado ‘Andahuaylazo’.

Former Peruvian President Ollanta Humala leaves Barbadillo prison after the Constitutional Court overturned his 15-year sentence for money laundering, in Lima, Peru, July 31, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

Las nuevas declaraciones de Antauro se difundieron después de que Ollanta recuperara su libertad el 31 de julio. En su pronunciamiento, el líder etnocacerista aprovechó para cuestionar nuevamente las decisiones políticas de su hermano y reivindicar su propia interpretación sobre el rumbo que tomó el país desde el gobierno de Ollanta Humala.