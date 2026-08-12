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Arequipa: El 70% de sus viviendas podría colapsar ante un terremoto de gran magnitud

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional alerta que siete de cada diez casas de Arequipa están en riesgo por la antigüedad de las construcciones y la expansión urbana desordenada

Vista aérea de una ciudad con edificios coloniales de piedra blanca, una gran catedral de dos torres, una plaza verde con palmeras y un volcán nevado al fondo
Una panorámica aérea muestra el Centro Histórico de Arequipa, con su emblemática catedral, una plaza arbolada y el volcán Misti dominando el horizonte andino. (Andina)
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Las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa emitieron una advertencia contundente: el 70% de las viviendas de la región podría colapsar si se registra un terremoto de magnitud 8.0 o mayor.

José Carrera Paulette, responsable del COER, explicó que este porcentaje se basa en una evaluación técnica que refleja el nivel de vulnerabilidad en la región, donde el crecimiento urbano ha superado la capacidad de supervisión profesional.

Según el informe, muchos de los sectores urbanos presentan construcciones antiguas, sin mantenimiento y levantadas sin asesoría técnica. “El porcentaje estimado de viviendas colapsadas frente a un fuerte sismo, obedece a una evaluación técnica elaborada en la región”, sostuvo Carrera Paulette durante la presentación de la alerta.

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El centro histórico de Arequipa, con edificaciones que superan los 50 años de antigüedad, figura entre las zonas más expuestas, junto con barrios recientes que presentan deficiencias estructurales.

El crecimiento desordenado de la ciudad ha dejado a miles de familias en riesgo. La expansión urbana ha dado lugar a viviendas sin supervisión adecuada, lo que agrava el peligro en caso de un terremoto. La historia de la ciudad, caracterizada por su arquitectura colonial y republicana, hoy se ve amenazada por la falta de intervención preventiva.

El COER anunció que este viernes 14 de agosto se realizará un simulacro nacional de sismo a las 15:00 horas, ejercicio que busca fortalecer la respuesta de autoridades, instituciones y la población ante un eventual desastre.

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“Para fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades, instituciones y población frente a un escenario de sismo y peligros asociados, este viernes 14 de agosto se desarrollará el simulacro nacional de sismo, a las 15:00 horas”, detalló Carrera Paulette.

Se han definido puntos focales para la evaluación de la capacidad de reacción en la asociación Nueva Tiabaya (distrito de Tiabaya), el fundo Tahuaycani (Sachaca) y Nueva Estrella APIAR (Yura). En estos lugares se observará en tiempo real la coordinación entre los diferentes organismos y la comunidad, en un ejercicio que busca replicar un escenario real de emergencia.

El COER y la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres lideran las reuniones de coordinación con los gobiernos locales y las instituciones de primera respuesta. La experiencia de otros sismos recientes y la presencia de fallas activas en la región subrayan la necesidad de una preparación constante.

La iglesia colonial de Santa Ana, en Maca (valle del Colca, Arequipa), ha sido reforzada estructuralmente para resistir los sismos que constantemente afectan la zona, asentada sobre una falla geológica activa. (Andina)
La iglesia colonial de Santa Ana, en Maca (valle del Colca, Arequipa), ha sido reforzada estructuralmente para resistir los sismos que constantemente afectan la zona, asentada sobre una falla geológica activa. (Andina)

Alerta nacional tras el sismo en Colombia

El reciente terremoto de magnitud 7,4 en Colombia reactivó la preocupación por la vulnerabilidad de distintas ciudades peruanas ante eventos sísmicos graves. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) estima que, si ocurre un sismo de magnitud superior a 8,8, más de 14 millones de personas en el país estarían en situación de riesgo muy alto.

Lima figura como la ciudad con mayor cantidad de habitantes y viviendas expuestas; le siguen otras regiones costeras como Piura e Ica. El informe de Cenepred no constituye una predicción, sino un escenario técnico para anticipar daños y definir estrategias de prevención y respuesta.

El impacto de un sismo de gran magnitud no solo podría significar el colapso de viviendas, sino también la interrupción de servicios básicos como agua, electricidad y gas. “La posible interrupción de diversos servicios básicos debido al colapso, entre ellos, el sistema de desagüe, las conexiones eléctricas y el abastecimiento de gas”, explicó el ingeniero Freddy Morán, presidente de la Comisión de Gestión de Riesgos de Desastres del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) Lima.

En el caso de Lima y Callao, los estudios indican que hasta 2.8 millones de viviendas podrían derrumbarse en un sismo de magnitud 8.8.

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