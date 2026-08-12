La Rambla San Borja sufrió apagón por unos minutos: se vio afectada proyección de películas en salas de cines

Según constató Infobae Perú, el corte de energía se produjo de forma inesperada mientras se proyectaba la película Spiderman: A Brand New Day. (Crédito: Infobae Perú)

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Un repentino corte de fluido eléctrico sorprendió a los visitantes del centro comercial La Rambla, ubicado en el distrito de San Borja. El incidente afectó temporalmente diversas áreas del establecimiento, interrumpiendo las actividades de los asistentes e impactando directamente las funciones en el cine.

Según pudo verificar Infobae Perú, la falla eléctrica ocurrió de manera imprevista exactamente en medio de la proyección de la película de Spiderman: A Brand New Day.

Centro comercial ya opera con normalidad

A pesar del inconveniente inicial, la energía eléctrica comenzó a retornar con rapidez en algunas zonas específicas. En el área de juegos Coney Park, por ejemplo, la luz se restableció a los pocos minutos, al igual que en el resto de las áreas comunes del recinto comercial. Al respecto, una trabajadora de seguridad del establecimiento confirmó que la caída de energía fue a nivel general, pero advirtió que el sistema demoraría un poco más en estabilizarse de forma segura dentro de las salas de cine.

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En total, se calcula que el apagón dentro de las instalaciones del cine tuvo una duración aproximada de 10 minutos. Tras ese breve periodo, el servicio se reportó como totalmente restablecido y las proyecciones se fueron reanudando poco a poco.

Salas de cine proyectaban películas como Spiderman durante el apagón. Foto: Edwin Montesinos/Infobae Perú

¿Cómo actuar durante un apagón en un centro comercial?

Un corte de electricidad dentro de un centro comercial puede generar desorientación, especialmente si ocurre en zonas con alta afluencia de público. Aunque la interrupción no necesariamente significa que exista una emergencia mayor, lo recomendable es mantener la calma y prestar atención a las indicaciones del personal de seguridad.

Mantén la calma y evita correr: Ante la falta de iluminación, lo primero es conservar la calma y evitar empujones o desplazamientos apresurados. Los centros comerciales cuentan con rutas y salidas de evacuación señalizadas que deben utilizarse si el establecimiento dispone el desalojo. INDECI señala que estas señales permiten identificar las rutas de salida y las zonas seguras dentro de una edificación. También es preferible no quedarse bloqueando pasadizos, escaleras o accesos. Si el personal del establecimiento brinda instrucciones mediante altavoces o directamente, estas deben seguirse para evitar que se formen aglomeraciones.

Evita utilizar los ascensores: Si el apagón ocurre mientras estás en un centro comercial, no uses los ascensores para intentar salir. Una interrupción eléctrica puede dejar estos equipos fuera de servicio. Las recomendaciones de INDECI establecen que, ante situaciones de emergencia como incendios, deben utilizarse las escaleras y no los ascensores. Si el corte sucede mientras una persona se encuentra dentro de un ascensor, lo más recomendable es conservar la calma y utilizar el sistema de comunicación o alarma del equipo para solicitar asistencia, en lugar de intentar abrir las puertas por cuenta propia.

Identifica las salidas de emergencia: En caso de que el centro comercial ordene la evacuación, no es necesario dirigirse siempre hacia la puerta principal . Se debe seguir la señalización disponible y utilizar la salida habilitada más cercana. Las rutas de evacuación están diseñadas precisamente para orientar a las personas hacia zonas seguras. Asimismo, es importante prestar atención a las luces de emergencia, señales luminosas y las indicaciones del personal de seguridad, especialmente cuando la visibilidad sea reducida.

Si aparece humo, cambia la forma de evacuar: Si el apagón está acompañado de humo, fuego o alguna otra emergencia , la prioridad pasa a ser abandonar el área afectada. INDECI recomienda evacuar inmediatamente, evitar respirar humo y desplazarse por las escaleras hacia una zona segura exterior, sin regresar al lugar afectado. Cuando el humo se concentra en la parte superior, desplazarse agachado puede ayudar a reducir la exposición. Si una ruta de salida está cubierta por humo, debe buscarse una alternativa segura en lugar de atravesarla.

No regreses por objetos personales: Una vez fuera del área evacuada, no se debe volver al establecimiento para recoger celulares, bolsas, documentos u otras pertenencias . La recomendación de los servicios de emergencia es mantenerse alejado de la zona hasta recibir autorización para regresar. Tampoco es conveniente detenerse en las puertas o zonas de acceso, ya que esto puede dificultar la salida de otras personas y el ingreso de los equipos de emergencia. Estas precauciones cobran especial importancia en establecimientos con gran concentración de visitantes. La NFPA destaca que los centros comerciales presentan entornos complejos y densamente ocupados, por lo que las instrucciones claras y una evacuación ordenada son elementos relevantes para reducir riesgos.

Si el apagón no implica una evacuación: Si las luces se apagan, pero no existe una orden de desalojo ni señales de peligro, lo recomendable es permanecer en un lugar seguro, evitar desplazarse innecesariamente y esperar las indicaciones oficiales del establecimiento. No todas las interrupciones eléctricas requieren evacuar.

Fotografía tomada durante el apagón en La Rambla. Foto: Edwin Montesinos/Infobae Perú

En cualquier situación de emergencia, la prioridad debe ser seguir las instrucciones del personal capacitado, utilizar las vías señalizadas y evitar acciones que puedan generar pánico o congestión.

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