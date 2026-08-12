Perú
Agregar Infobae enGoogle

Fuerte sismo destruyó sus casas y ahora enfrentan el frío extremo: familias en Huancayo duermen en carpas pese a bajas temperaturas

Hasta 15 personas llegan a compartir una sola carpa en Huasicancha, donde los damnificados piden nuevos refugios, colchones y abrigo para enfrentar las bajas temperaturas

Tras el sismo de magnitud 5.0 en Huancayo, familias de Huasicancha permanecen en carpas luego de perder sus viviendas de adobe. Ante las temperaturas bajo cero, algunos damnificados duermen sobre pieles de carnero y costales de paja. Los pobladores piden más carpas, colchones, abrigo y módulos temporales para enfrentar el invierno.
Guardar

El sismo de magnitud 5.0 que remeció Huancayo el pasado 6 de agosto dejó viviendas de adobe afectadas y familias sin un lugar seguro donde pasar las noches. En Huasicancha, una de las zonas donde se sintió el movimiento, los damnificados ahora enfrentan otra dificultad: las temperaturas bajo cero de esta temporada en el valle del Canipaco.

Sin colchones suficientes y con refugios que no alcanzan para todos, los pobladores buscan cómo protegerse del frío. Algunos duermen sobre costales de paja y pieles de carnero, mientras en determinadas carpas llegan a reunirse hasta 15 personas. La falta de abrigo y espacio preocupa especialmente por la presencia de numerosos adultos mayores entre los afectados.

PUBLICIDAD

Los vecinos de Santa Rosa de Pachacayo y San Miguel piden más carpas, colchones, frazadas y módulos de vivienda temporales. Tras perder sus casas por el movimiento telúrico, ahora deben enfrentar las noches de invierno en refugios improvisados, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar.

Vista exterior de una casa parcialmente destruida, con muros de ladrillo expuestos, escombros de tierra y ladrillo en el suelo, dos puertas verdes y un cielo azul claro
Viviendas quedaron destruidas en Junín tras un fuerte sismo de magnitud 5.1 que causó seis fallecidos, decenas de heridos y 300 personas damnificadas. (Gobierno Regional de Junín)

Damnificados duermen sobre pieles de carnero para soportar el frío

Las noches en Huasicancha transcurren en condiciones precarias. Tras el colapso de sus viviendas de adobe, varias familias tuvieron que abandonar sus casas y trasladarse a refugios temporales. Allí, los colchones resultan insuficientes y los pobladores utilizan materiales disponibles en la zona para intentar protegerse del frío.

“Urgente necesitamos colchones”, contó uno de los damnificados a Canal N. La falta de este implemento básico obliga a las familias a colocar costales y pieles de carnero sobre el suelo antes de descansar. Estas condiciones se vuelven más difíciles debido a las temperaturas bajo cero registradas en esta parte de la sierra central.

PUBLICIDAD

El problema adquiere mayor gravedad entre los adultos mayores, quienes forman parte de los principales grupos afectados. Un representante de Cáritas Huancayo señaló que muchas de las personas damnificadas son de edad avanzada y permanecen en una situación de especial vulnerabilidad por la falta de apoyo suficiente en la zona.

Hasta 15 personas comparten una carpa y piden colchones y abrigo

La falta de espacios adecuados también genera hacinamiento. De acuerdo con el reporte de Canal N, una sola carpa puede albergar hasta 15 personas, una situación que refleja la magnitud de las necesidades que persisten entre las familias afectadas por el sismo.

Tres personas con cascos blancos y uniformes militares remueven escombros de una estructura colapsada bajo un cielo azul con montañas
Militares con cascos blancos remueven escombros de viviendas destruidas en Junín, Perú, tras un sismo que causó 6 fallecidos y 300 damnificados. (Gobierno Regional de Junín)

Los vecinos solicitan más carpas, colchones y prendas de abrigo para enfrentar las noches. “Que nos apoyen más que nada con más carpitas y colchones”, pidió uno de los pobladores, quien recordó que durante estos meses el frío se vuelve más intenso en la zona.

En Santa Rosa de Pachacayo y San Miguel, los pobladores esperan además la instalación de módulos de vivienda temporales. La preocupación se concentra en quienes permanecen en refugios provisionales y deben soportar las bajas temperaturas sin contar con condiciones adecuadas para protegerse.

Junín acumula miles de damnificados tras una seguidilla de sismos

La situación de Huasicancha forma parte de una emergencia sísmica que afecta a distintas localidades de Junín. Desde el 18 de julio, la provincia de Chupaca y zonas cercanas registraron 21 movimientos sísmicos, según informó Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El balance difundido por fuentes oficiales da cuenta de seis fallecidos, más de 70 heridos, 2.764 damnificados, 407 viviendas destruidas y 738 dañadas. Los movimientos posteriores al sismo de magnitud 5.4 ocurrido el 18 de julio fueron asociados por el IGP con la reactivación de la falla tectónica Altos del Mantaro.

Vista aérea de un pueblo afectado por un sismo con casas colapsadas, escombros, personas reunidas en una plaza y dos carpas azules
Un fuerte sismo de magnitud 5.1 destruyó viviendas en Junín, Perú, dejando a 300 damnificados y un panorama de edificaciones colapsadas. (Gobierno Regional de Junín)

Uno de los principales problemas identificados está relacionado con la vulnerabilidad de las construcciones. Tavera explicó que las viviendas más afectadas fueron principalmente las edificadas con adobe, mientras que las construcciones de concreto tuvieron, en su mayoría, una mejor respuesta frente a los movimientos.

Mientras los especialistas evalúan los daños y continúan los trabajos de atención, los damnificados de Huasicancha enfrentan una segunda dificultad: las condiciones climáticas de la sierra central. Para estas familias, contar con carpas, colchones, frazadas, abrigo y módulos temporales resulta urgente para atravesar el invierno sin quedar expuestos al frío extremo.

Temas Relacionados

SismoHuancayoJunínperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

MML responde al ministro Rafael Rey por trenes donados y pide reunión técnica: “Debe contar con la información técnica antes de emitir opiniones”

La Municipalidad Metropolitana de Lima rechaza las declaraciones del titular del MTC y exhorta a aclarar la controversia sobre los trenes de Caltrain. El municipio sostiene que la transferencia fue una donación avalada por autoridades estadounidenses y nacionales

MML responde al ministro Rafael Rey por trenes donados y pide reunión técnica: “Debe contar con la información técnica antes de emitir opiniones”

IGP sobre posible terremoto en Perú: “Es imposible predecir sismos”

Los estudios científicos permiten identificar las zonas del país donde se acumula mayor energía tectónica y estimar la magnitud de un eventual movimiento, pero no establecer cuándo ocurrirá

IGP sobre posible terremoto en Perú: “Es imposible predecir sismos”

Conductor de Nuevo Horizonte fue baleado en Ate y permanece en UCI: empresa había denunciado amenazas extorsivas

El representante de Transportes Unidos señaló que el conductor se encuentra en estado grave y anunció que los gremios evalúan una nueva paralización

Conductor de Nuevo Horizonte fue baleado en Ate y permanece en UCI: empresa había denunciado amenazas extorsivas

Resultados de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Arrancan los duelos por etapa eliminatoria rumbo a los cuartos de final: Perú se medirá con Italia, Estados Unidos hará lo suyo con Argentina, China chocará con República Dominicana, y mucho más

Resultados de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Detienen a extranjero acusado de amenazar con un cuchillo a transeúntes cerca del mercado San Pedro en Cusco

Una pareja de esposos denunció que el intervenido les exigió dinero y utilizó un arma blanca para intimidarlos. Ninguno resultó herido

Detienen a extranjero acusado de amenazar con un cuchillo a transeúntes cerca del mercado San Pedro en Cusco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori designa a viceministro en la Procuraduría General del Estado, pese a prohibición de la norma

Keiko Fujimori designa a viceministro en la Procuraduría General del Estado, pese a prohibición de la norma

Keiko Fujimori reconoce que su gestión no dará resultados contra el crimen por ahora: “No podemos en 15 días, paciencia”

Carlos Bruce pide intervención de Fiscalía por tren Lima-Chosica que López Aliaga presentó como donación, pero fue compra

Convenio entre la Policía y el FBI se firmó “hace tres meses y medio” durante el gobierno de Balcázar, afirmó general de la PNP

Pedro Castillo reaparece en audiencia y se victimiza: “En cumplimiento a la ONU, exijo mi libertad inmediata”

ENTRETENIMIENTO

Carlos Alcántara agradece el cariño del público tras el fallecimiento de su madre: “Gracias por tanto amor a mi mamá”

Carlos Alcántara agradece el cariño del público tras el fallecimiento de su madre: “Gracias por tanto amor a mi mamá”

Shirley Arica pone en pausa YouTube y reprograma 'La fiesta indomable' tras su cirugía de emergencia

Magaly Medina critica a Pamela López por nuevo galán: "Te los buscas bien especiales, después se queja"

Corazón Serrano llegó a Univisión junto a Sergio George en medio de su gira por Estados Unidos

Mayra Couto confirma su deseo de tener una boda, hijos y un hogar con su novio colombiana Juan Camilo: “Es el amor de mi vida”

DEPORTES

Resultados de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de los octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Denuncian que fichaje de Jorge Gutiérrez por Universitario sería “irregular”: su agente evalúa demanda ante la FIFA

Regatas Lima incorpora a Evelyn Linares, armadora procedente de Deportivo Soan, para Liga Peruana de Vóley 2026/27

Alianza Lima vs UTC ya tiene árbitro: Conar confirmó las ternas arbitrales de la fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2026