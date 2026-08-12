Islam Makhachev vs Ian Machado Garry: día, hora y canal TV del combate estelar por la UFC 330. Crédito: UFC.

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La UFC vuelve a Filadelfia con una cartelera que tendrá como gran atractivo la primera defensa del título wélter de Islam Makhachev. El campeón ruso se enfrentará al irlandés Ian Machado Garry en el combate estelar de UFC 330, un duelo que pondrá frente a frente a dos de los nombres más importantes de la división. La velada también tendrá otro cinturón en juego, pues Mackenzie Dern defenderá el campeonato femenino de peso paja ante Gillian Robertson.

Día y hora del Islam Makhachev vs Ian Machado Garry

El combate entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry se desarrollará el sábado 15 de agosto en la Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Estados Unidos. De acuerdo con la programación oficial de UFC, la cartelera principal comenzará a las 20:00 horas en Perú, mientras que el enfrentamiento estelar se disputará más adelante, una vez concluidos los combates previos. Por ello, el choque por el título wélter podría iniciar alrededor de las 22:30 horas o 23:00 horas, aunque el horario dependerá de la duración de las peleas anteriores.

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La programación para otros países de la región será la siguiente:

México: 19:00 horas

Perú: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas

Paraguay: 2:00 horas

Dos títulos estarán en disputan en el octágono del Xfinity Mobile Arena de Filadelfia. Crédito: Xfinity Mobile Arena.

Dónde ver la pelea entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry

En lo referente a la transmisión, Paramount+ posee los derechos para emitir UFC 330 en Latinoamérica, por lo que será la plataforma encargada de llevar a los aficionados peruanos el esperado enfrentamiento entre Makhachev y Machado Garry. La propia UFC confirmó que el evento estará disponible de manera exclusiva a través del servicio de streaming.

En Perú, Paramount+ cuenta con planes que parten desde S/ 18,90 mensuales para la opción Esencial, mientras que el plan Premium tiene un precio de S/ 31,90 al mes. El segundo ofrece una experiencia sin anuncios, además de contenidos compatibles con 4K y la posibilidad de realizar descargas.

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Dos títulos en disputa

UFC 330 tendrá como principal atractivo la pelea por el campeonato wélter. Islam Makhachev llega como campeón de la división después de conquistar el cinturón y buscará consolidar su dominio en las 170 libras. El ruso tendrá enfrente a Ian Machado Garry, uno de los principales contendientes de la categoría y un peleador que intentará aprovechar su alcance y recursos para destronar al monarca.

Islam Mackahev e Ian Machaco Garry se verán las caras por nada más y nada menos que el título de peso wélter. La transmisión estará a cargo de Paramount +.

La segunda pelea titular será protagonizada por Mackenzie Dern y Gillian Robertson. La brasileña nacionalizada estadounidense pondrá en juego el campeonato femenino de peso paja frente a la canadiense, quien llega a esta oportunidad después de una racha de cinco victorias consecutivas. Será la primera defensa del cinturón para Dern.

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Cartelera completa de la UFC 330

La cartelera de UFC 330 sufrió modificaciones durante los últimos días. Entre ellas estuvo la baja del peruano José Ochoa, quien debía enfrentar a Charles Johnson, por lo que la organización trabaja en un reemplazo para mantener ese combate en el evento.

Cartelera principal:

Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry — título de peso wélter

Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson — título femenino de peso paja

Charles Johnson vs. reemplazo de José Ochoa — peso mosca

Mansur Abdul-Malik vs. Dustin Stoltzfus — peso medio

Edson Barboza vs. Esteban Ribovics — peso ligero

Cartelera preliminar:

Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez — peso wélter

Jalin Turner vs. Kauê Fernandes — peso ligero

Donte Johnson vs. Eric McConico — peso medio

Vicente Luque vs. Tresean Gore — peso wélter

Preliminares tempranas:

Rafael Tobias vs. Lucas Fernando — peso semipesado

Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj — peso wélter

Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai — peso wélter.