Eclipse solar total, en directo | A qué hora se verá en cada ciudad y su recorrido desde Galicia a Baleares

El eclipse total de sol será un momento único en la vida de quienes lo observen.

Este miércoles 12 de agosto de 2026, al atardecer, España vive el primer eclipse solar total visible desde la Península Ibérica en más de cien años: el último ocurrió el 30 de agosto de 1905, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). La franja de totalidad atraviesa el país de oeste a este por su mitad norte, con entrada por Galicia y salida sobre las Islas Baleares, y afecta a comunidades como Asturias, Castilla y León, La Rioja, Aragón y la Comunidad Valenciana. Ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Logroño, Zaragoza, Valencia y Palma quedan dentro de esa franja, mientras que Madrid y Barcelona observan un eclipse parcial con más del 99% del disco solar cubierto.

El fenómeno comienza a apreciarse en España en torno a las 19:30 horas y alcanza su máximo alrededor de las 20:30 horas, con el sol ya muy próximo al horizonte. La duración de la totalidad oscila entre unos pocos segundos en los extremos de la franja y cerca de un minuto y 48 segundos en las zonas más favorecidas, como León u Oviedo. La baja altura del sol -entre 12 grados sobre el horizonte en Galicia y apenas 2 grados en Baleares- exige un horizonte despejado hacia el oeste. Las autoridades recuerdan que es obligatorio el uso de gafas homologadas con certificación ISO 12312-2:2015 durante todas las fases parciales del eclipse.