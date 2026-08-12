El Indecopi fija el plazo exacto de reembolso de entradas por cambios en conciertos

Indecopi estableció que los organizadores de conciertos deben reembolsar las entradas en un plazo máximo de 15 días hábiles. (Andina)

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El Indecopi estableció que los organizadores de conciertos tienen la obligación de realizar el reembolso de entradas en un plazo máximo de 15 días hábiles ante cambios en las condiciones del evento.

Esta medida, dirigida a proteger los derechos de los consumidores, se fundamenta en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley 32415, normas que regulan la relación entre quienes organizan espectáculos y el público asistente.

La disposición de Indecopi señala que, frente a cancelaciones, modificaciones de lugar, fecha o artistas, los organizadores deben devolver el dinero a los compradores de entradas sin exceder el plazo de quince días hábiles desde la presentación de la solicitud por parte del consumidor.

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“El Indecopi recordó que, ante cambios en las condiciones de un concierto, como cancelaciones, modificaciones de lugar, fecha o artistas, los organizadores deben devolver el dinero pagado por las entradas en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados desde la solicitud del consumidor”, explicó la institución en sus recientes comunicados.

La normativa busca asegurar que las devoluciones se realicen de manera ágil y transparente. El Indecopi enfatiza la importancia de que el procedimiento de reembolso sea informado de forma clara, oportuna y verificable, poniendo a disposición del público los canales habilitados, los requisitos y las condiciones necesarias para tramitar la devolución.

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Obligaciones de los organizadores

Los organizadores de espectáculos están sujetos a estrictas obligaciones legales. Deben garantizar la idoneidad del servicio ofrecido, lo que implica que los conciertos y eventos se desarrollen conforme a las condiciones anunciadas y previamente comunicadas a los consumidores.

Cualquier alteración en los términos originales, ya sea en la fecha, el lugar o los artistas, activa de inmediato la obligación de reembolsar el dinero dentro del plazo definido por la ley.

El Código de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley 32415 establecen los parámetros legales que rigen estas situaciones. Estas normativas imponen la responsabilidad de informar al consumidor sobre cualquier modificación y sobre el proceso de devolución, incluyendo los canales oficiales disponibles para realizar la solicitud y los documentos requeridos.

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Indecopi anunció que supervisará la venta de entradas para los conciertos de BTS en Perú tras los antecedentes registrados en otros países | Foto composición: Infobae Perú

Canales de reclamo

El Indecopi remarca que la claridad en la comunicación es esencial. Los consumidores deben recibir información precisa sobre cómo solicitar el reembolso, cuáles son los documentos necesarios y por qué canales pueden formalizar el trámite. La institución recomienda adquirir entradas únicamente a través de proveedores formales, lo que facilita el proceso de reclamo en caso de inconvenientes.

Además, la institución sugiere conservar los comprobantes de pago, ya que constituyen una evidencia indispensable al momento de presentar un reclamo por devolución.

“La institución precisó que esta obligación se sustenta en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley 32415, por lo que los organizadores de espectáculos deben cumplir con sus obligaciones frente a los consumidores cuando se modifican las condiciones de un evento”, detalla el comunicado.

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Cómo presentar un reclamo

En caso de que los organizadores no cumplan con el reembolso en el plazo establecido, los consumidores pueden presentar sus quejas a través del Libro de Reclamaciones del proveedor. Además, Indecopi ofrece orientación y registro de reclamos mediante los teléfonos (01) 224 7777 en Lima y 0 800 4 4040 para las regiones, así como a través de su portal Reclama Virtual.

La normativa exige que los conciertos se realicen según las condiciones anunciadas y activa el reembolso ante cualquier modificación. (RCR Perú)

La institución insta a la ciudadanía a conocer y ejercer sus derechos, haciendo uso de los canales formales para reclamar en caso de irregularidades. “Finalmente, el Indecopi instó a los consumidores a adquirir entradas a través de proveedores formales y conservar sus comprobantes de pago como evidencia para la presentación de reclamos”, añade la comunicación oficial.

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El Indecopi reitera la necesidad de que los consumidores se mantengan informados y utilicen solo vías oficiales para la compra y el reclamo de entradas. De este modo, el marco legal vigente garantiza una respuesta rápida y efectiva ante cualquier modificación en la realización de espectáculos, protegiendo el derecho de quienes adquieren entradas y asegurando la transparencia de los procedimientos de reembolso.