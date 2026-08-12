Cusco se alista para recibir al papa León XIV: “Ya se han presentado las propuestas” de lugares y actividades a la Santa Sede

El padre Julio Velazco Urrutia confirmó a Infobae Perú que una comitiva de avanzada de la Santa Sede llegará a Cusco a finales de agosto para evaluar los lugares y actividades que podría realizar el papa León XIV durante su visita en noviembre. El sacerdote también explicó que todavía falta definir el día y la hora de la llegada del pontífice a la ciudad.

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Cusco avanza con los preparativos para recibir al papa León XIV en noviembre, aunque todavía quedan varias decisiones por tomar sobre las actividades que realizará el pontífice durante su paso por la ciudad. El padre Julio Velazco Urrutia, del Arzobispado del Cusco, confirmó a Infobae Perú que ya fueron remitidas cuatro propuestas a la Santa Sede para que sean evaluadas por la comitiva central del Vaticano.

“Ya se han presentado las propuestas respectivas a la Santa Sede. Son cuatro propuestas en las cuales van a tener que ser evaluadas por la comitiva central del Vaticano”, explicó el sacerdote en diálogo con este medio. Por ahora, la Iglesia cusqueña mantiene cautela sobre el contenido de las iniciativas y espera la respuesta de Roma antes de confirmar lugares, horarios o actividades.

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La visita del pontífice a Perú está prevista entre el 11 y el 17 de noviembre de 2026, periodo en el que también recorrerá otras ciudades del país. En Cusco, la expectativa crece mientras el Arzobispado coordina con autoridades y prepara las condiciones para recibir a miles de fieles. Una de las fechas clave será la última semana de agosto, cuando una comitiva de avanzada de la Santa Sede llegue a la ciudad para evaluar los espacios y las actividades propuestas.

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Cuatro propuestas de Cusco ya fueron elevadas al Vaticano

El padre Julio Velazco Urrutia explicó que las cuatro propuestas forman parte de los pedidos que distintos sectores de la Iglesia cusqueña plantearon para la visita de León XIV. Aunque evitó brindar detalles sobre cada una, confirmó que todas fueron canalizadas hacia la Santa Sede y que ahora corresponde al Vaticano decidir cuáles pueden incorporarse al itinerario.

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Entre los pedidos que ya se conocen figura la posibilidad de que el Papa entregue la Rosa de Oro a la Virgen del Carmen de Paucartambo, una solicitud que también fue planteada desde el ámbito regional. A ello se suman propuestas relacionadas con visitas a santuarios, parroquias y otros lugares de importancia religiosa para los fieles cusqueños.

El Opus Dei se estaría preparando para un cambio de estatutos. Foto: Andina / Opus Dei

Sobre esta posibilidad, Velazco Urrutia recordó que la imagen de la Virgen del Carmen ya recibió una coronación pontificia durante la visita de Juan Pablo II al Perú. “Todas las propuestas que han presentado de las distintas parroquias [...] todas estas se han elevado a la Santa Sede, vía la Comisión Central. Entonces, allá van a evaluar”, señaló a Infobae Perú.

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La Iglesia también considera que el tiempo disponible para el pontífice será limitado. Por ello, varios de los pedidos podrían quedar fuera de la agenda definitiva. La decisión dependerá de la evaluación que realice la comisión central y de las condiciones que establezca el Vaticano para el recorrido de León XIV en Cusco.

Sacsayhuamán y otros lugares todavía están en evaluación

Uno de los puntos que concentra mayor atención es Sacsayhuamán, debido a que el complejo arqueológico aparece entre los espacios considerados para un eventual encuentro multitudinario con el Papa y los fieles. Sin embargo, el Arzobispado todavía evita presentar este lugar como una sede confirmada.

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La figura del Papa León XIV o su enviado saluda sobre el fondo del Parque Arqueológico de Saqsayhuamán en Cusco, lugar evaluado para una visita apostólica. (Composición: Infobae Perú)

Velazco Urrutia explicó que la definición también dependerá de las coordinaciones con el Ministerio de Cultura. “Aquello que vayamos a hablar respecto a Sacsayhuamán u otros espacios va a depender mucho de eso que nos esté trayendo también como propuesta el ministro de Cultura”, indicó a Infobae Perú.

La elección del lugar tendrá además implicancias logísticas. El espacio seleccionado deberá permitir organizar el ingreso de los fieles, las rutas de desplazamiento, la seguridad y las condiciones para una concentración multitudinaria. A esto se suma el factor climático, debido a que noviembre coincide con la temporada de lluvias en Cusco.

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“En noviembre sea ya un tiempo de lluvias. Igual, vayamos a donde vayamos, por ser espacios amplios tal vez, sí o sí, si cae lluvia tenemos que mojarnos”, sostuvo el sacerdote. Por esa razón, la organización deberá considerar escenarios con lluvia, sol y bajas temperaturas, además de disponer medidas de prevención ante posibles emergencias.

Comitiva de la Santa Sede llegará a Cusco a finales de agosto

El siguiente momento clave para la organización será la llegada de la comitiva de avanzada de la Santa Sede, prevista para la última semana de agosto. El grupo revisará directamente los lugares y las condiciones relacionadas con las actividades que podría realizar el pontífice.

El Santo Padre reafirmó el compromiso de la Iglesia católica de combatir la trata de personas, durante su mensaje para la XII Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas 2026. /(Vatican News)

“El día que llega al Perú ya se sabe, del 11 al 17 de noviembre, pero el día que viene a Cusco aún no”, precisó Velazco Urrutia. La visita de la delegación permitirá avanzar en la definición de aspectos que todavía permanecen abiertos.

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Mientras tanto, el Arzobispado del Cusco ya formó una comisión con sacerdotes para distribuir responsabilidades y anticipar parte de los trabajos. También mantiene reuniones con autoridades civiles para establecer una hoja de ruta que incluya seguridad, transporte, prevención y atención a los miles de fieles que podrían trasladarse hasta la ciudad.

El componente de prevención tendrá un papel relevante. El padre Velazco Urrutia señaló que en las próximas reuniones también participará el jefe de INDECI, con el objetivo de incorporar criterios de defensa civil ante lluvias, sismos y otros riesgos. “Todos estos temas tienen que ponerse sobre la mesa para ya sacar una hoja de ruta”, afirmó.

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Para la Iglesia del Cusco, la llegada de León XIV representa además una oportunidad para fortalecer la participación de los fieles. El sacerdote anunció que el 6 de septiembre se realizará un lanzamiento dirigido a las parroquias de la ciudad, que suman 85, como parte de la preparación para el encuentro con el pontífice.

“La visita del papa va a significar una visita de fe, una visita de encuentro entre los feligreses y su pastor, nuestro papa León XIV”, expresó Velazco Urrutia. Mientras Cusco se prepara para recibirlo, las propuestas ya están en manos del Vaticano y será la Santa Sede la que determine cuáles de ellas finalmente formarán parte de la agenda papal.

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