Marcos López a un paso de jugar la Conference League: Copenhague arrasó al Debrecen y quedó cerca de meterse a la fase de liga

Copenhague repitió la goleada ante Debrecen, cerró la eliminatoria con un global de 8-1 y avanzó a la última ronda previa rumbo a la fase de liga de la Conference League. Marcos López no fue convocado. (FC Kobenhavn)

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El Copenhague completó una serie sin fisuras frente al Debrecen y aseguró su presencia en la última ronda previa a la fase de liga de la Conference League. El equipo danés volvió a imponerse con amplitud como local y selló la eliminatoria con un 8-1 en el marcador global, un desenlace que se apoyó en el 3-0 logrado en el partido de ida disputado en Hungría.

Con la ventaja construida en el primer encuentro, el conjunto de Dinamarca encaró la vuelta con margen, aunque no se conformó con administrar el resultado: salió decidido a cerrar la llave cuanto antes, encontró espacios y convirtió el cruce en un trámite favorable desde los primeros minutos.

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En paralelo, la ausencia del peruano Marcos López fue el dato destacado para el seguimiento sudamericano. El defensor, habitual en el once del plantel, no integró la convocatoria para este compromiso.

Una nueva goleada, con Elyounoussi como figura y varios aportes en el área

Copenhague sentenció la serie ante Debrecen con otra goleada, esta vez por 5-1. Elyounoussi marcó dos tantos, mientras Cornelius convirtió un doblete para completar la fiesta danesa. (FC Kobenhavn)

El desarrollo en Copenhague tuvo un giro temprano. Mohammed Elyounoussi apareció a los 2 minutos para abrir el marcador y darle tranquilidad al local, que desde ese instante manejó el ritmo del partido con mayor comodidad y sostuvo la superioridad exhibida en la ida.

Debrecen intentó responder y consiguió descontar por intermedio de Balázs Dzsudzsák, aunque el tanto no modificó la tendencia de la serie. Con el global ampliamente inclinado a favor del equipo danés, el visitante necesitaba una remontada de gran magnitud y no encontró herramientas para alterar el curso del cruce.

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En la segunda parte, Copenhague volvió a acelerar. Elyounoussi convirtió por segunda vez a los 57 minutos, desde el punto penal, y amplió una diferencia que ya dejaba la clasificación prácticamente sentenciada en el desarrollo mismo del partido.

El dominio se tradujo luego en más goles. Andreas Cornelius anotó un doblete y consolidó el cierre contundente del local. El otro tanto lo aportó Lukas Kral, en una producción colectiva que volvió a destacar por su eficacia para transformar el control del juego en una ventaja amplia.

Con ese rendimiento, el conjunto danés completó dos victorias holgadas en la serie y confirmó que su recorrido hacia la etapa principal del torneo europeo se mantiene en curso, ahora a un paso de concretarse.

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Marcos López no fue convocado pese a su condición de titular habitual

Marcos López quedó fuera de la convocatoria de Copenhague para enfrentar a Debrecen, pese a su habitual presencia como titular. El peruano podría reaparecer este fin de semana ante Randers. (FC Kobenhavn)

Para el público peruano, el punto de atención se centró en Marcos López. El lateral, que venía siendo titular indiscutible en el plantel, no fue tomado en cuenta para el partido y quedó fuera de la lista de convocados.

La ausencia representó un cambio respecto de su presencia regular en encuentros anteriores. En esta ocasión, el comando técnico resolvió encarar el compromiso sin el defensor nacional, una determinación que no impidió que el equipo resolviera la serie con holgura, aunque dejó abierta la expectativa por su retorno en el calendario inmediato.

Según la planificación prevista, López podría volver a tener minutos el fin de semana, cuando Copenhague enfrente a Randers por la liga local. Ese encuentro aparece como la próxima referencia para medir si el peruano recupera su lugar en la rotación del plantel, en un tramo del calendario que combina exigencia doméstica y un objetivo europeo cercano.

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En ese marco, el equipo danés consiguió cumplir su tarea continental sin recurrir a uno de sus habituales titulares, con una actuación que reforzó la amplitud de recursos del plantel para sostener resultados en eliminatorias.

Copenhague esperará al ganador de Vaduz-Inter Turku en la última ronda previa

Tras dejar en el camino a Debrecen con un global de 8-1, Copenhague aguardará por Vaduz o Inter Turku en la última ronda previa antes de buscar su ingreso a la fase de liga. (FC Kobenhavn)

Con la clasificación confirmada, el Copenhague ya quedó a la espera de su próximo rival. El adversario saldrá del cruce entre Vaduz de Liechtenstein e Inter Turku de Finlandia, una serie que definirá quién se medirá ante el conjunto danés en la última ronda previa.

Esa instancia será la definitiva antes de la fase de liga de la Conference League. El objetivo del club de Dinamarca será superar también ese último obstáculo para asegurar su presencia en la etapa principal del torneo, luego de una eliminatoria anterior en la que no dejó dudas, con un global de 8-1 y una producción ofensiva que se repartió entre varios nombres.

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Mientras aguarda la resolución de la serie que determinará el siguiente emparejamiento, Copenhague seguirá con su agenda local y se enfocará en el compromiso ante Randers, con la expectativa añadida de la posible reaparición de Marcos López.