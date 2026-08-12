Papa León XIV en Cusco: Arzobispado evalúa cuatro escenarios para recibir al santo padre en histórica visita

La figura del Papa León XIV o su enviado saluda sobre el fondo del Parque Arqueológico de Saqsayhuamán en Cusco, lugar evaluado para una visita apostólica. (Composición: Infobae Perú)

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La visita del papa León XIV a la ciudad de Cusco el próximo noviembre plantea un desafío logístico sin precedentes. El Arzobispado de Cusco confirmó en conferencia de prensa que la tradicional explanada del parque arqueológico de Sacsayhuamán podría resultar insuficiente para acoger a la multitud que se espera en la histórica cita con el santo padre.

Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo de Cusco, explicó que la hoja de ruta para la llegada papal contempla cuatro posibles espacios, entre ellos la Plaza de Armas y otros dos sitios que se mantienen bajo reserva.

“El Sacsayhuamán del año 85, cuando visitó el papa San Juan Pablo II, no es el Sacsayhuamán de ahora; ustedes saben que el Ministerio de Cultura ha realizado una serie de trabajos, mejoramientos y ha seccionado el complejo arquitectónico”, declaró para la prensa local.

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El arzobispo dejó claro que la decisión final dependerá de las restricciones impuestas por el Ministerio de Cultura (Mincul) y los encargados de la preservación de Sacsayhuamán.

Este jueves 13 de agosto se realizará una reunión clave con el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, para definir si se permitirá el encuentro multitudinario en este sitio.

“¿Permitirán que se desarrolle una actividad tan grande que es triple o cinco veces más que el inti Raymi para el encuentro con el Papa?”, cuestionó Alarcón, al subrayar la magnitud del evento.

Uno de los puntos críticos es la cantidad de fieles que podrían congregarse. “Siempre nos ponen un límite de 200.000 para arriba, hasta 500.000 personas, el papa tiene que tener eventos y encuentros con una multitud, no con un grupo pequeño, porque es el Santo Padre, entonces Sacsayhuamán sería insuficiente”, precisó el arzobispo.

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El padre Jorge Chacón Mendoza, encargado del protocolo del Arzobispado, adelantó que la hoja de ruta busca distribuir a los asistentes en varios espacios. “Sacsayhuamán sería uno de los lugares donde se podría recibir mayor cantidad de fieles, aun con las restricciones del caso”, explicó.

La organización prevé ubicar a diferentes grupos —enfermos, sacerdotes, organizaciones religiosas, diócesis del sur, turistas nacionales e internacionales— en zonas específicas para evitar aglomeraciones excesivas.

Chacón Mendoza recordó que, en la visita de San Juan Pablo II en 1985, el acceso al complejo era libre, algo que hoy ha cambiado debido a las normas de preservación. El equipo organizador sostiene reuniones con autoridades multisectoriales para garantizar la seguridad y el orden durante la estadía del papa.

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El papa Juan Pablo II saluda a una multitud de fieles durante la Liturgia de la Palabra en la fortaleza de Sacsayhuamán, Cusco, el 3 de febrero de 1985. (Foto: UCSS)

Agenda oficial

La gira del papa León XIV en Perú forma parte de un recorrido sudamericano que incluirá también a Uruguay y Argentina. El itinerario, difundido por la Santa Sede, prevé la llegada del pontífice el 11 de noviembre y su permanencia hasta el 17, con actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La visita cobra especial relevancia, ya que León XIV es de nacionalidad peruana y trabajó durante más de veinte años como misionero y obispo en el norte del país. El canciller Carlos Espá aseguró que “el Perú está poniendo a disposición todos los recursos necesarios para que esta visita sea todo un éxito, estamos totalmente comprometidos”.

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Entre los momentos centrales de la agenda destaca la Misa de Acción de Gracias en la base aérea Las Palmas, en Lima, donde se espera la presencia de fieles de todo el país. Este recinto ya fue escenario de la multitudinaria misa presidida por Francisco en 2018.

En Chiclayo, la ceremonia principal se realizará en el terreno del futuro Terminal Portuario de Eten, en Pampas de Reque, una de las sedes más simbólicas de la gira.