¿Cómo sobrevivir a un terremoto si vivo o trabajo en el piso alto de un edificio? Especialista explica dónde refugiarse

Conjuntos de edificios residenciales en Lima que exhiben daños estructurales y escombros en sus alrededores, con polvo en el aire, tras un evento sísmico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Alejarse de ventanas y mamparas, ubicar la unión entre vigas y columnas, y no evacuar por las escaleras mientras dure el movimiento son las principales recomendaciones que entregó el subgerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Surquillo ante la pregunta que miles de peruanos se hacen: qué hacer durante un terremoto cuando se vive en un piso alto de un edificio o condominio. El ingeniero Lander Gutiérrez lo explicó en un recorrido por un departamento en el piso 14 de un edificio de Lima.

El contexto no es menor. Un terremoto reciente en Colombia dejó más de 200 fallecidos y encendió las alarmas en Perú, país que convive con la amenaza permanente de un sismo superior a los 7 grados. Ante esa realidad, la pregunta sobre cómo actuar desde las alturas de un edificio adquiere una urgencia concreta para quienes habitan los pisos 10, 15 o 20 de las torres residenciales que proliferan en los distintos distritos del país.

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Perú podría registrar un sismo de magnitud 8.8 en la costa central y sur, advierte el IGP. (Foto: Infobae Perú)

¿Dónde refugiarse durante un terremoto?

Lo primero que señaló Gutiérrez al ingresar al departamento fue la abundancia de ventanas y mamparas: alejarse de esas superficies es la prioridad, ya que el vidrio puede romperse y convertirse en un peligro inmediato. Los televisores y otros objetos en altura representan un riesgo similar por la posibilidad de caída.

La zona más segura dentro de una vivienda es la unión entre vigas y columnas. Según explicó el especialista a Latina Noticias, colocarse en ese punto —en cuclillas, con la cabeza y el cuello protegidos— ofrece la mejor protección estructural disponible. Esta recomendación aplica especialmente para personas con discapacidad o adultos mayores, quienes deben ser ubicados allí con anticipación como parte del plan familiar.

El marco de la puerta, consejo que durante décadas fue el más difundido en Perú, sigue siendo válido cuando hay una viga o columna cercana. Gutiérrez precisó que en ese caso la protección es real, y que además sitúa a las personas cerca de una posible ruta de evacuación para el momento posterior al sismo.

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Un hombre se resguarda en la unión de vigas y columnas de un departamento en Lima, siguiendo recomendaciones de seguridad ante un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ducha, mesas y “triángulo de la vida”: ¿son seguros?

Lander también se refirió a algunos consejos virales sobre qué hacer ante un sismo. Refugiarse dentro de la ducha del baño —presentado en redes sociales como una especie de cueva protectora por su material de encofrado— fue descartado por el ingeniero: los espejos, muebles altos y accesorios propios del baño representan un riesgo directo para la integridad física.

Tampoco la mesa del comedor ofrece garantías. Según advirtió el especialista, una mesa convencional puede colapsar o romperse durante un movimiento de gran magnitud, lo que la descarta como refugio confiable. El llamado triángulo de la vida —la técnica de colocarse al costado de un mueble sólido para que este absorba el impacto de una estructura que cae—no es aplicable si ningún mueble está fijado a la pared.

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Sobre la posición corporal, Gutiérrez fue preciso: la recomendación de acostarse boca arriba, que también circula en redes, no es la indicada. La postura correcta es en cuclillas, con las manos protegiendo la cabeza y el cuello, siempre dentro de una zona segura previamente identificada.

Una mujer se sienta en el suelo de un apartamento, cerca de una columna, una posición recomendada durante un sismo en edificios de gran altura en Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puedo escapar por las escaleras o el ascensor?

Ante un terremoto de magnitud 8.0, mantenerse en pie es prácticamente imposible, lo que hace inviable cualquier intento de bajar corriendo por las escaleras mientras dura el movimiento. La escalera de emergencia y el ascensor deben permanecer sin uso durante el sismo; solo tras la finalización del movimiento, y luego de una evaluación del estado físico de la persona y de la estructura, se puede iniciar la evacuación por las escaleras. Los ascensores, por su parte, requieren una revisión técnica antes de volver a funcionar: el corte del fluido eléctrico y la posible caída de elementos en el ducto los convierten en una trampa potencial.

El cajón del ascensor, en cambio, sí es un punto estructuralmente sólido donde colocarse durante el sismo. El especialista señaló una diferencia importante: refugiarse junto al marco del ascensor no equivale a usarlo.

El estado de las áreas comunes agrava el panorama. En las inspecciones realizadas por la Municipalidad de Surquillo, el equipo de Gestión de Riesgos encontró pasadizos bloqueados con bicicletas, scooters y macetas de gran volumen, además de ausencia de señalización adecuada y luces de emergencia. Estos últimos elementos son indispensables: ante un corte de luz —probable en un sismo de magnitud—, la señalización luminosa es la única guía para una evacuación ordenada.

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Un simulacro de sismo en un edificio de Lima exhibe pasillos con bicicletas, scooters y macetas que obstruyen el paso y dificultan una evacuación segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué debe tener tu mochila de emergencia?

Agua potable

Alimentos no perecibles

Radio a pilas

Linterna

Dinero en efectivo

Botiquín básico (algodón, agua oxigenada, gasa)

Medicamentos para enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes)

Abrigo

Pañales, en caso de bebés o adultos mayores

Según declaraciones del especialista a Latina Noticias, la mochila de emergencia debe estar ubicada cerca de la puerta de salida, sin obstruir el paso, lista para ser tomada en segundos. Guardarla en el clóset o en el cuarto, como suele hacerse, resta tiempo valioso en una emergencia.

mochila de emergencia

La Municipalidad de Surquillo convocó a la ciudadanía a participar en el segundo simulacro nacional multipeligro, programado para el viernes 14 a las 3 de la tarde. El distrito viene capacitando brigadas comunitarias en edificios residenciales, en respuesta al crecimiento poblacional vertical que experimenta la zona.